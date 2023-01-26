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كويكب سيمر عند مسافة «قريبة للغاية» بمحاذاة الأرض

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 يناير 2023, 03:45 مساء
كويكب سيمر عند مسافة «قريبة للغاية» بمحاذاة الأرض
الكويكب سيقترب من الطرف الجنوبي لأميركا الجنوبية قرابة الساعة 16.27 بتوقيت المحيط الهادئ، الخميس (الإنترنت)
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كشفت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أن كويكبا بحجم شاحنة سيمر بالقرب من الأرض، الخميس، عند مسافة من الأدنى في تاريخ حالات الاقتراب المسجلة من كوكبنا، مطمئنة إلى أنه لا يشكل أي خطر.

هذا الكويكب «بي يو 2023» الذي رصده أخيرا أحد هواة علم الفلك، سيقترب من الطرف الجنوبي لأميركا الجنوبية قرابة الساعة 16.27 بتوقيت المحيط الهادئ الخميس (00:27 ت غ الجمعة)، حسب «ناسا»، وفق «فرانس برس».

وسيقترب الكويكب عند مسافة 3600 كيلومتر من سطح الأرض، أي أقرب بكثير من أقمار صناعية عدة تدور حول الأرض. وقالت «ناسا» في بيان، الأربعاء، إنه لا يوجد خطر من أن يصطدم الكويكب بالأرض.

وحتى لو حدث مثل هذا الاصطدام، فإن الكويكب الذي يبلغ قطره 3.5 متر إلى 8.5 متر، سيتفكك إلى حد كبير في الغلاف الجوي للأرض، ما قد يفضي إلى عدد قليل من النيازك الصغيرة.

ورُصد الكويكب، السبت، بواسطة مرصد في شبه جزيرة القرم من جانب عالم الفلك الهاوي غينادي بوريسوف الذي سبق أن رصد مذنّبا بين النجوم في العام 2019.

ثم أجريت عشرات عمليات رصد أخرى من مراصد في جميع أنحاء العالم.

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وقالت وكالة الفضاء الأميركية إن نظام تقييم مخاطر الارتطام التابع لـ«ناسا» خلص سريعا إلى أن الكويكب لن يصيب الأرض.

تغيير مسار
وقال الباحث في وكالة «ناسا» ديفيد فارنوكيا، الذي ساعد في تطوير هذا النظام «على الرغم من العدد الضئيل للغاية لعمليات المراقبة، فقد استطاع النظام أن يتوقع أن الكويكب سيمر عند مسافة قريبة للغاية من الأرض». وأضاف «في الواقع، هذه من أقرب المرات التي يدنو فيها جسم من الأرض على الإطلاق».

وسيقترب الكويكب بشدة إذ سيتغير مساره حول الشمس بشكل كبير. وقالت «ناسا» إن الكويكب في السابق استغرق 359 يوما لإكمال مداره حول الشمس، ولكن بعد هذا الاقتراب الكبير مع الأرض، سيستغرق إكمال مداره 425 يوما.

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