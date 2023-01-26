الإماراتي سلطان النيادي لن يلتزم صيام رمضان خلال مهمته الفضائية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الإماراتي سلطان النيادي، أول عربي سيشارك في مهمة تمتد لستة أشهر في الفضاء، الأربعاء، أنه غير ملزم بصيام شهر رمضان بعد انطلاقه إلى محطة الفضاء الدولية نهاية الشهر المقبل.

وقال النيادي ردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، في مركز «جونسون» الفضائي بمدينة هيوستن الأميركية «في حالتي يمكن تصنيفي كمسافر، ويحق للمسافر أن يقطع صومه». وأضاف «الصوم ليس إلزاميا إذا شعر المرء على سبيل المثال بأن صحته ليست على ما يرام»، وفق «فرانس برس».

وتابع النيادي، قائلا «من هنا يُسمح لنا بتناول كمية كافية من الطعام تفاديا لأي شيء قد يقوّض المهمة أو يهدد أفراد الطواقم».

وسيصبح النيادي (41 عاما) أول عربي يمضي ستة أشهر في الفضاء بعد انطلاقه المقرر في 26 فبراير المقبل إلى محطة الفضاء الدولية عبر صاروخ «فالكون 9» المصنّع من شركة «سبايس إكس». كما أن النيادي سيكون ثاني إماراتي يشارك في رحلة إلى الفضاء، بعد هزاع المنصوري الذي أمضى ثمانية أيام في محطة الفضاء الدولية في سبتمبر 2019.

وسيقوم النيادي بهذه المهمة إلى جانب الأميركيين ستيفن بون ووارن هوبرغ والروسي أندري فيدياييف. وتركزت الأسئلة التي وُجهت إلى هؤلاء خلال المؤتمر الصحفي، الأربعاء، حول تأثير الوضع في أوكرانيا على رحلتهم إلى الفضاء.

- أول رائد إماراتي يعود إلى الأرض

وقال ستيفن بون من وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) «أعمل وأتمرن مع رواد فضاء منذ أكثر من عشرين عاما، ولطالما كان الأمر رائعا». وأضاف «فور وصولنا إلى الفضاء، لن يكون هناك سوى طاقم واحد ومركبة واحدة نتشارك فيها الأهداف نفسها».

العقوبات الغربية

ولفت أندري فيدياييف من ناحيته إلى وجود «تاريخ طويل جدا» من التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مجال الفضاء. وقال رائد الفضاء الروسي «حياة الناس في الفضاء، في محطة الفضاء الدولية، تشكل حقا مثالا جيدا جدا عن الطريقة التي يجب على البشر أن يعيشوا من خلالها على الأرض».

وتشكل محطة الفضاء الدولية أحد مجالات التعاون النادرة المتبقية بين موسكو وواشنطن منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير 2022، والعقوبات الغربية التي أعقبته. وأعلن مسؤولو «ناسا» أنهم يخططون لفترة انتقالية تمتد لخمسة أيام للتسليم والتسلم بين الطاقم الجديد والأفراد الأربعة في الطاقم القديم.

وأقيمت محطة الفضاء الدولية العام 1998 خلال مرحلة تعاون بين الولايات المتحدة وروسيا، بعد أن تنافس البلدان على غزو الفضاء في مرحلة الحرب الباردة.