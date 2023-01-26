  • Alwasat News
Atwasat

الإماراتي سلطان النيادي لن يلتزم صيام رمضان خلال مهمته الفضائية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 يناير 2023, 10:55 صباحا
الإماراتي سلطان النيادي لن يلتزم صيام رمضان خلال مهمته الفضائية
ستيفن بون، يسار، ووارن هوبرغ وسلطان النيادي وأندري فيدياييف في مركز جونسون الفضائي بولاية تكساس الأميركية، 25 يناير 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

أكد الإماراتي سلطان النيادي، أول عربي سيشارك في مهمة تمتد لستة أشهر في الفضاء، الأربعاء، أنه غير ملزم بصيام شهر رمضان بعد انطلاقه إلى محطة الفضاء الدولية نهاية الشهر المقبل.

وقال النيادي ردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، في مركز «جونسون» الفضائي بمدينة هيوستن الأميركية «في حالتي يمكن تصنيفي كمسافر، ويحق للمسافر أن يقطع صومه». وأضاف «الصوم ليس إلزاميا إذا شعر المرء على سبيل المثال بأن صحته ليست على ما يرام»، وفق «فرانس برس».

وتابع النيادي، قائلا «من هنا يُسمح لنا بتناول كمية كافية من الطعام تفاديا لأي شيء قد يقوّض المهمة أو يهدد أفراد الطواقم».

وسيصبح النيادي (41 عاما) أول عربي يمضي ستة أشهر في الفضاء بعد انطلاقه المقرر في 26 فبراير المقبل إلى محطة الفضاء الدولية عبر صاروخ «فالكون 9» المصنّع من شركة «سبايس إكس». كما أن النيادي سيكون ثاني إماراتي يشارك في رحلة إلى الفضاء، بعد هزاع المنصوري الذي أمضى ثمانية أيام في محطة الفضاء الدولية في سبتمبر 2019.

وسيقوم النيادي بهذه المهمة إلى جانب الأميركيين ستيفن بون ووارن هوبرغ والروسي أندري فيدياييف. وتركزت الأسئلة التي وُجهت إلى هؤلاء خلال المؤتمر الصحفي، الأربعاء، حول تأثير الوضع في أوكرانيا على رحلتهم إلى الفضاء.

- أول رائد إماراتي يعود إلى الأرض

وقال ستيفن بون من وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) «أعمل وأتمرن مع رواد فضاء منذ أكثر من عشرين عاما، ولطالما كان الأمر رائعا». وأضاف «فور وصولنا إلى الفضاء، لن يكون هناك سوى طاقم واحد ومركبة واحدة نتشارك فيها الأهداف نفسها».

العقوبات الغربية
ولفت أندري فيدياييف من ناحيته إلى وجود «تاريخ طويل جدا» من التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مجال الفضاء. وقال رائد الفضاء الروسي «حياة الناس في الفضاء، في محطة الفضاء الدولية، تشكل حقا مثالا جيدا جدا عن الطريقة التي يجب على البشر أن يعيشوا من خلالها على الأرض».

وتشكل محطة الفضاء الدولية أحد مجالات التعاون النادرة المتبقية بين موسكو وواشنطن منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير 2022، والعقوبات الغربية التي أعقبته. وأعلن مسؤولو «ناسا» أنهم يخططون لفترة انتقالية تمتد لخمسة أيام للتسليم والتسلم بين الطاقم الجديد والأفراد الأربعة في الطاقم القديم.

وأقيمت محطة الفضاء الدولية العام 1998 خلال مرحلة تعاون بين الولايات المتحدة وروسيا، بعد أن تنافس البلدان على غزو الفضاء في مرحلة الحرب الباردة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

زيلينسكي يطلب من حلفائه الغربيين صواريخ بعيدة المدى ومقاتلات

زيلينسكي يطلب من حلفائه الغربيين صواريخ بعيدة المدى ومقاتلات
مئات العراقيين يتظاهرون أمام البنك المركزي احتجاجا على تراجع قيمة الدينار

مئات العراقيين يتظاهرون أمام البنك المركزي احتجاجا على تراجع قيمة الدينار
أوريستانيو «ميسي الصغير».. ارتبطت بإنتر وأدين بالفضل لوالدي

أوريستانيو «ميسي الصغير».. ارتبطت بإنتر وأدين بالفضل لوالدي
سحب القوات الفرنسية من بوركينا فاسو في غضون شهر

سحب القوات الفرنسية من بوركينا فاسو في غضون شهر
أنشيلوتي: مودرتش وكروس ما زالا مهمين في وسط الريال ومستوى فالفيردي لا يقلقني

أنشيلوتي: مودرتش وكروس ما زالا مهمين في وسط الريال ومستوى فالفيردي لا يقلقني
«أدرينالين».. يستضيف «العقلية»

«أدرينالين».. يستضيف «العقلية»
فنلندا تسمح بتصدير معدات عسكرية إلى تركيا لأول مرة منذ 2019

فنلندا تسمح بتصدير معدات عسكرية إلى تركيا لأول مرة منذ 2019
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مآسي الرياضة الليبية.. وخروجنا من بطولة «الشان» الأفريقية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مآسي الرياضة الليبية.. وخروجنا من بطولة ...
«ناتو»: بإمكان الدبابات الألمانية مساعدة أوكرانيا على الانتصار

«ناتو»: بإمكان الدبابات الألمانية مساعدة أوكرانيا على الانتصار
«دورينا» يعود من جديد.. و«بوابة الوسط» تستعرض المواعيد الكاملة للنقل المباشر عبر «WTV»

«دورينا» يعود من جديد.. و«بوابة الوسط» تستعرض المواعيد الكاملة للنقل المباشر عبر...
كاريكاتير حليم - تزايد تعاطي المخدرات بين الشباب في ليبيا

كاريكاتير حليم - تزايد تعاطي المخدرات بين الشباب في ليبيا
أسوة بـ«شباب الجبل».. «دارنس» و«المدينة» و«الخمس» تعلق مشاركتها في «دورينا»

أسوة بـ«شباب الجبل».. «دارنس» و«المدينة» و«الخمس» تعلق مشاركتها في «دورينا»
بن قدارة: 36 مليار دينار فاتورة استيراد ليبيا من المحروقات

بن قدارة: 36 مليار دينار فاتورة استيراد ليبيا من المحروقات
بحجة جارك أخرب دارك

بحجة جارك أخرب دارك
استقالة مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين بعد فضيحة فساد

استقالة مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين بعد فضيحة فساد
كاريكاتير خيري - كرسي المنصب!

كاريكاتير خيري - كرسي المنصب!
إتاحة تقنية الذكاء الصناعي لـ«شات جي.بي.تي».. ماذا يعني ذلك؟

إتاحة تقنية الذكاء الصناعي لـ«شات جي.بي.تي».. ماذا يعني ذلك؟
ما الأسباب وراء إخفاق البعثة الأممية في ليبيا؟ معهد أميركي يجيب

ما الأسباب وراء إخفاق البعثة الأممية في ليبيا؟ معهد أميركي يجيب
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
قبرص تفرض غرامات على عمليات قتل الطيور البرية النادرة
قبرص تفرض غرامات على عمليات قتل الطيور البرية النادرة
هل اقتربت البشرية من التدمير الذاتي؟
هل اقتربت البشرية من التدمير الذاتي؟
وقف لعبة «وورلد أوف ووركرافت» في الصين
وقف لعبة «وورلد أوف ووركرافت» في الصين
عناكب البحر تستطيع إعادة تكوين أجزاء من أجسامها
عناكب البحر تستطيع إعادة تكوين أجزاء من أجسامها
هل بدأت نواة الأرض تتحرك في الاتجاه المعاكس؟
هل بدأت نواة الأرض تتحرك في الاتجاه المعاكس؟
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
هل بدأت نواة الأرض تتحرك في الاتجاه المعاكس؟
هل بدأت نواة الأرض تتحرك في الاتجاه المعاكس؟...
«الاستشعار عن بُعد»: البدر «قزم» في سماء ليبيا.. الأحد
«الاستشعار عن بُعد»: البدر «قزم» في سماء ليبيا.. الأحد...
تربويون يقاضون عمالقة التكنولوجيا بتهمة إيذاء صحة التلامذة الذهنية
تربويون يقاضون عمالقة التكنولوجيا بتهمة إيذاء صحة التلامذة ......
الصين تطور كاميرا ثورية تعتمد على فيزياء الكم (فيديو)
الصين تطور كاميرا ثورية تعتمد على فيزياء الكم (فيديو)...
اكتشاف سر صلابة الخرسانة في المباني الرومانية القديمة
اكتشاف سر صلابة الخرسانة في المباني الرومانية القديمة...
المزيد
الإماراتي سلطان النيادي لن يلتزم صيام رمضان خلال مهمته الفضائية
الإماراتي سلطان النيادي لن يلتزم صيام رمضان خلال مهمته ......
3 حبيبات من غبار كويكب تختزن أسراره
3 حبيبات من غبار كويكب تختزن أسراره...
عطل يصيب خدمات «مايكروسوفت» حول العالم
عطل يصيب خدمات «مايكروسوفت» حول العالم...
هل بدأت نواة الأرض تتحرك في الاتجاه المعاكس؟
هل بدأت نواة الأرض تتحرك في الاتجاه المعاكس؟...
عناكب البحر تستطيع إعادة تكوين أجزاء من أجسامها
عناكب البحر تستطيع إعادة تكوين أجزاء من أجسامها...
المزيد