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عطل يصيب خدمات «مايكروسوفت» حول العالم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 يناير 2023, 12:35 مساء
عطل يصيب خدمات «مايكروسوفت» حول العالم
شعار «مايكروسوفت» في مدينة ليل الفرنسية، 28 يناير 2020 (أ ف ب)
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واجهت خدمات عدة تابعة لمجموعة «مايكروسوفت»، بينها أداة العمل التعاوني «تيمز» وخدمة المراسلة «أوتلوك»، «مشكلات في إعدادات الشبكة» أعاقت عملها في العالم أجمع، صباح الأربعاء، على ما أعلنت الشبكة الأميركية على «تويتر».

وكتبت المجموعة عبر أحد حسابات خدمات «مايكروسوفت» على «تويتر» عند الساعة 09:06 توقيت جرينتش «لقد عزلنا المشكلة» المرتبطة بأخطاء في «إعدادات الشبكة»، و«نبحث عن الاستراتيجية الأفضل لإصلاحها»، وفق «فرانس برس».

وكان الحساب عينه قد أكد قبل ساعة من التغريدة وجود اضطرابات في عمل خدمات «مايكروسوفت».

واشتكى مستخدمون كثر حول العالم عبر «تويتر» من تعذر استخدام الأدوات الاعتيادية التابعة لمجموعة «مايكروسوفت». وكتب أحد المستخدمين «لديّ فرض عليّ تسليمه في غضون نصف الساعة عبر (تيمز) والخوادم لا تعمل في الهند. تفضلوا بإصلاح الوضع».

وعبر موقع «داون ديتكتر» المتخصص، «تم الإبلاغ عن حوادث في الولايات المتحدة وأوروبا طالت خدمات كثيرة أخرى تابعة للمجموعة الأميركية العملاقة، بينها منصة ألعاب الفيديو (إكس بوكس لايف) وشبكة (لينكد إن) الاجتماعية المخصصة للمهنيين. غير أن عدد البلاغات آخذ في التراجع».

ولم ترد المجموعة على الفور على أسئلة وكالة «فرانس برس» حول الموضوع.

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وأعلنت المجموعة العملاقة في مجال المعلوماتية منتصف الشهر الحالي عزمها صرف نحو عشرة آلاف موظف بحلول نهاية مارس (أي ما يناهز 5% من إجمالي الموظفين)، عازية هذه الخطوة إلى الوضع الاقتصادي الصعب والتغير في الأولويات لدى الزبائن، ما فاقم الاهتزاز في قطاع مضطرب أصلا بفعل خطط اجتماعية كبرى كثيرة. وتراجع نمو المجموعة وتناقصت أرباحها خلال الربع الأخير من 2022، وفق نتائج نشرتها، الثلاثاء، ما يؤشر إلى أن الإطار الاقتصادي العام يطال حتى المجموعات العملاقة في القطاع.

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