وقف لعبة «وورلد أوف ووركرافت» في الصين

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب لاعبو «وورلد أوف ووركرافت» الصينيون عن حزنهم، الإثنين، قبل ساعات قليلة من وقف إتاحة لعبة الفيديو الشهيرة هذه في الصين، بعد خلاف بين شركة التطوير الأميركية «بليزارد» وشريكتها المحلية «نِت إيز».

ويتوقع أن تلقى المصير نفسه ألعاب أخرى شهيرة من إنتاج الشركة إياها التي تُعدّ من الأبرز عالميا في هذا القطاع، من بينها «أوفرووتش» و«ديابلو 3» و«هارثستون»، وفق «فرانس برس».

وكتب أحد مستخدمي شبكة «ويبو» الاجتماعية من لاعبي «وورلد أوف ووركرافت»، «إنها النهاية»، مرفقا منشوره برمز «إيموجي» تعبيري على شكل وجه باكٍ.

ورأى آخر أنها «لم تكن مجرد لعبة»، بل «كانت أيضا ذكريات شباب جيل كامل» من الصينيين.

وحظيت «وورلد أوف ووركرافت» بشعبية كبيرة في كل أنحاء العالم، خصوصا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وهي لعبة متعددة اللاعبين عبر الإنترنت تجري أحداثها في عالم خيالي مستوحى من القرون الوسطى.

وتوفر «بليزارد» ألعابها في الصين منذ العام 2008 بالتعاون مع شركة الإنترنت الصينية العملاقة «نِت إيز»، إذ ألزمَت سلطات بكين المطورين الأجانب بالتعاون مع شريك محلي إذ كانت ترغب في دخول السوق الصينية.

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لكنّ الشركتين أعلنتا في نوفمبر، بعد شراكة استمرت 14 عاما، أن المفاوضات لتجديد عقود التشغيل لم تصل إلى نتيجة مرضية.

وسيتم تاليا وقف تشغيل الخوادم الصينية لـ«وورلد أوف ووركرافت» والألعاب الأخرى، الثلاثاء، في تمام الساعة 00:00 بالتوقيت الصيني (16:00 بتوقيت غرينيتش الإثنين).