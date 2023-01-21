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اكتشاف متحجرة جمجمة حوت تعود إلى 12 مليون عام

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 يناير 2023, 10:29 صباحا
اكتشاف متحجرة جمجمة حوت تعود إلى 12 مليون عام
عد من أعضاء فريق متحف «كالفرت مارين ميوزيوم» يعاينون متحجرة متحف «كالفيرت مارين ميوزيوم» (أ ف ب)
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أعلن متحف «كالفرت مارين ميوزيوم» العثور على متحجرة جمجمة حوت تعود إلى نحو 12 مليون عام، عند شاطئ في خليج تشيسابيك بولاية ماريلاند الأميركية.

وأوضح المتحف في بيان أن رجلا من ولاية بنسلفانيا يدعى كودي غودارد، هو الذي اكتشف الجمجمة في أكتوبر فيما كان يبحث عن متحجرات وأسنان سمك القرش، وهو نشاط شائع في المنطقة.

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وقال رئيس قسم علم المتحجرات في المتحف ستيفن غودفري «شعرنا بأننا فزنا بكأس العالم لعلم الإحاثة!»، وفق «فرانس برس».

وأضاف أنه «من غير المعروف حتى الآن إلى أي نوع من حيتان العصر الميوسيني» ينتمي الحوت الذي تعود إليه الجمجمة، مشيرا إلى أن معرفة ذلك لن تكون ممكنة «إلا عندما يصبح متاحا درس الجمجمة».

تحريك الجمجمة
وشرح المتحف أن استخراج وتحريك الجمجمة التي كانت مغروسة في كتلة من الرواسب استغرقا شهرين. ويبلغ الوزن الإجمالي لهذه الكتلة نحو 295 كيلوغراما.

وأشار المتحف إلى أنها المتحجرة الأكثر اكتمالا لجمجمة حوت تم العثور عليها في منطقة كالفرت كليفس، مشيرا إلى أن اسم «كودي» الذي أطلق عليها هو اسم مكتشفها.

وأفاد غودفري بأن الجمجمة نقلت إلى مختبر المتحجرات بالمتحف وسيستعان بأدوات خاصة لاستخراجها من الرواسب، وهي عملية تستغرق بضعة أشهر.

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