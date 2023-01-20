تحويل البلاستيك إلى «طوب أخضر» في مصر

القاهرة - بوابة الوسط

يسعى رواد أعمال شباب مصريون الى إعادة تدوير ملايين الأطنان من البلاستيك الملقاة مكبات القمامة المفتوحة، وكذلك العائمة في النيل بطول البلاد والبحر المتوسط شمالا.

ففي ضواحي القاهرة تدير الشركة الناشئة «تايل غرين» مصنعا واعدا، حيث يطغى هدير مطحنة البلاستيك على كل الأصوات، وتبتلع الآلة كمية ضخمة من البلاستيك من كل الألوان، لتخرجها على شكل طوب داكن اللون «صلابته ضعف صلاية الأسمنت»، وفق ما يقول أحد مؤسسي الشركة خالد رأفت (24 عاما) بينما يلقي بطوبة على الأرض

فيما يستخدم هذا الطوب الأخضر لتغطية الأرصفة والمسالك في الهواء الطلق ومواقف السيارات، حسب «فرانس برس».

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ويقول رأفت إن العديد من المنتجات البلاستيكية مثل أكياس التغليف التي تستخدم في عدد من المواد الاستهلاكية (البطاطا المقرمشة على سبيل المثال) مكوّنة من طبقات عدة ملتصقة من البلاستيك والألومنيوم التي يستحيل فصلها.

بينما يوضح شريكه عمرو شعلان (26 عاما) «هذا البلاستيك الذي لا قيمة له تقريبا ينتهي معظم الوقت في المكبات أو يتم حرقه أو ينتشر في البيئة المحيطة بنا أو في أبحارنا و أنهارنا»، مضيفا أن كل طوبة «تتكوّن من 125 كيسا من البلاستيك».

ومصر هي البلد الأكثر كثافة سكانية في العالم العربي، وتعد أكبر ملوّث بالبلاستيك في الشرق الأوسط وأفريقيا، وفق دراسة أجرها خبراء متعددو الجنسيات ونشرتها مجلة «ساينس» العلمية.

ثلاثة ملايين طن سنويا

وتنتهي معظم نفابات البلاستيك التي تصل الى أكثر من ثلاثة ملايين طن سنويا في مصر، في مكبّات غير قانونية ويتم التخلص منها بعد ذلك في النيل والبحر المتوسط حيث تتسبب في تسميم الحياة البحرية.

وحذّرت دراسة في العام 2020 من أن ثلاثة أرباع الأسماك التي تصطاد في القاهرة تحوي جزئيات صغيرة جدا من البلاستيك.

وعلى شاطىء المتوسط في الإسكندرية (شمال مصر)، تبلغ نسبة الأسماك التي تحوي تلك الجزئيات 92%، وفق باحثين في المعهد المصري لعلوم البحار والمصايد، حسب «فرانس برس».

شركة تابل غرين

وتسعى «تابل غرين» الى تدوير ما بين ثلاثة الى خمسة مليار كيس بلاستيكي بحلول العام 2025. وكانت بدأت بيع الطوب العام الماضي، وأنتجت حتى اليوم أربعين ألف طوبة.

وتعهّدت مصر ذات ال104 ملايين نسمة - والتي يؤكد البنك الدولي أن 67% من النفايات فيها «لا تعالج بشكل مناسب» - بخفض استهلاكها من البلاستيك ذي الاستخدام الأحادي بمقدار النصف بحلول العالم 2030.

فيما قرر مهندسون وشباب ساعون الى حماية البيئة إلى استخدام نفايات البلاستيك على الفور: فبدأوا باستخراج البلاستيك من النيل ويتولى المهندسون الإشراف على تحويله الى طوب وهو البديل الأخضر للطوب الإسمنتي الذي يؤدي تصنيعه الى توليد كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون الملوث للبيئة.

نهر النيل

في نيل القاهرة حيث جزيرة القرصاية، بدأ صيادون ملء شباكهم بالبلاستيك الذي يبيعونه بعد ذلك الى منظمة «فيري نايل» غير الحكومية التي تقوم كذلك بعمليات تنظيف منتظمة لأكبر نهر في أفريقيا.

مسؤول المشروع لدى «فيري نايل» هاني فوزي يقول إنه «يشتري ما بين 10 و12 طنا من البلاستيك شهريا» من 65 صيادا يجمعون النفابات ويفرزنوها في مراكبهم، ويضيف أنه بعد ذلك يكبس البلاستيك لإعادة استخدامه في الصناعات البلاستيكية مرة أخرى، أو يباع لمصنع طوب اسمنتي في أسيوط (جنوب)، الذي يستخدمه كوقود.والمشروع مدعوم من وزارة البيئة المصرية.

تدوير نقابات البلاستيك

ويشرح شعلان أن «11% الى 15% فقط من نقابات البلاستيك تدور سنويا في مصر». ويضيف «نحن نعمل مع شركات تدوير ونأخذ منها ما لا يمكنها استخدامه»، حسب «فرانس برس».

وسيزيد الإنتاج السنوي من البلاستيك ثلاث مرات بحلول 2060 ليصل الى 1,2 مليار طن، وستتضاعف كمية النفايات البلاستيكية غير المدورة او المتروكة في الطبيعة والبالغة الآن 100 مليون طن.

ويوضح محمد كمال، أحد مسؤولي شركة غرينيش التي ساهمت في إنشاء «فيري نايل» أن، «البلاستيك لن يختفي ولكن هذه المبادرات أدت الى خلق سوق، ورأينا أن هناك بالفعل طلبا»، مضيفا أن «كل ما يخلق قيمة اعتمادا على النفايات في مصر يعد خطوة الى الأمام، حتى لو بقينا على السطح ولم نتمكن من حلّ جذور المشكلة».

شركات ناشئة صديقة للبيئة تنشط لتدوير البلاستيك في مصر (الإنترنت)

شركات ناشئة صديقة للبيئة تنشط لتدوير البلاستيك في مصر (الإنترنت)

شركات ناشئة صديقة للبيئة تنشط لتدوير البلاستيك في مصر (الإنترنت)