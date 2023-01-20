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طائرة صديقة للبيئة من «ناسا» و«بوينغ»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 يناير 2023, 01:36 مساء
طائرة صديقة للبيئة من «ناسا» و«بوينغ»
رئيس وكالة ناسا بيل نيلسون يتحدث خلال أحد المؤتمرات الصحافية في واشنطن بتاريخ 18 يناير 2023 (أ ف ب)
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تتعاون وكالة الفضاء الأميركية مع شركة بوينغ لتصنيع طائرة تجارية من الجيل الجديد تكون صديقة للبيئة، إذ تتسبب بانبعاثات كربونية أقل من المعتاد.

وستستثمر «ناسا» في المشروع 425 مليون دولار على مدى سبع سنوات، فيما ستخصص «بوينغ» وشركاؤها نحو 725 مليون دولار لتصنيع الطائرة، حسب «فرانس برس».

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وأوضح رئيس وكالة ناسا، بيل نيلسون، في بيان أنّ الهدف من هذا المشروع يتمثل في تصنيع طائرات تجارية مستقبلية «لا تحتاج إلى كميات كبيرة من المحروقات، مع تحقيقها فوائد للبيئة ولمجال الطيران التجاري وللركاب في مختلف أنحاء العالم».

وأضاف «في حال نجحنا بذلك، قد نشهد هذه التقنيات في طائرات سيستقلها البشر في ثلاثينات القرن الحالي».

وتنص الاتفاقية على أنّ ناسا وبوينغ ستصنّعان وتختبران وتطلقان في الأجواء نموذجاً ذا ممر واحد.

مصدر إلهام للمشاريع المستقبلية
وأشارت بوينغ إلى أنّ «التقنيات المطروحة والخاضعة للاختبار في إطار المشروع، ستشكل مصدر إلهام للمشاريع المستقبلية، ويمكن أن تؤدي إلى إنجازات في الديناميكا الهوائية وإلى تطورات في ما يتعلق بتوفير كميات المحروقات المُستهلكة».

وأوضحت «ناسا» أنّ المهندسين سيحاولون تصنيع طائرة تستهلك كمية محروقات وتتسبب بانبعاثات أقل بـ30% من الكميات الخاصة بالطائرات ذات الممر الواحد، والتي هي أكثر مركبات جوية اقتصادية موجودة حالياً.

انتهاء الاختبارات 
وتتوقع «ناسا» أن تُنهي الاختبارات الخاصة بالمشروع بحلول نهاية عشرينات الفرن الحالي، حتى يصبح من الممكن تطبيق التقنيات على الجيل المقبل من الطائرات ذات الممر الواحد.

وتُعتبر الطائرات ذات الممر الواحد أكثر الطائرات شيوعاً لدى مجموعات شركات الطيران، وهي مسؤولة عن نحو نصف كمية الانبعاثات المتأتية من مجال الطيران في العالم.

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