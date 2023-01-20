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دراسة تتنبأ بانخفاض عدد النجوم التي يمكن مشاهدتها بالعين المجردة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 يناير 2023, 12:00 مساء
دراسة تتنبأ بانخفاض عدد النجوم التي يمكن مشاهدتها بالعين المجردة
مجرة درب التبانة على ما تظهر من بلدة ريبوليدو، أوروغواي، 24 أغسطس 2020 (أ ف ب)
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كشفت دراسة علمية نشرت في مجلة «ساينس»، الخميس، أن التلوث الضوئي يتزايد بوتيرة سريعة فيما يحتمل أن ينخفض عدد النجوم التي يمكن مشاهدتها بالعين المجردة ليلا في بعض المناطق إلى النصف، في غضون 20 عاما.

ولوحظ أن الارتفاع في هذا التلوث الناجم عن الإضاءة الصناعية أكبر مما رصدته رصدته الأقمار الصناعية ليلا، حسب «فرانس برس».

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ومن أجل تقييم أثر الإضاءة الصناعية على السماء ليلا، استند العلماء إلى عمليات مراقبة للنجوم أجراها بين عامي 2011 و2022 نحو 51 ألف شخص على اطلاع بالمسائل العلمية، تحديدا في الولايات المتحدة وأوروبا.

ومن خلال التغيير الذي شهده عدد النجوم المرصودة، استنتج أن توهج السماء زاد سنويا بنسبة 9,6% بالمتوسط في أماكن إقامة المشاركين في الدراسة، على ما أشار الباحثون.

التلوث الضوئي
ومع تزايد التلوث الضوئي، يتوقع أن ينخفض عدد النجوم المرئية بالعين المجردة في إحدى المناطق من 250 نجما إلى 100 نجم في غضون 18 سنة.

وأجريت هذه الدراسة تزامنا مع استبدال عدد كبير من وسائل الإنارة الخارجية بمصابيح ثنائية باعثة للضوء (LED). إلا أن تأثير هذا التحول في نوعية الإضاءة على توهج السماء، ليس واضحا، بحسب الباحثين.

وأشار العلماء إلى أن رؤية النجوم تراجعت بسرعة رغم (أو ربما بسبب) استخدام المصابيح الثنائية الباعثة للضوء في الشوارع.

وأكدوا أن التقنيات المعتمدة حاليا في إضاءة الشوارع لا تحد من التلوث الضوئي.

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