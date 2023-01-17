انهيار الغطاء الجليدي في القطب الجنوبي ليس «حتميا»

القاهرة - بوابة الوسط

لا يُشكل انهيار الغطاء الجليدي في غرب القطب الجنوبي والذي قد يتسبّب بارتفاع كارثي في مستوى البحار، أمرا «حتميا»، على ما خلصت مجموعة من الباحثين في دراسة نشرتها مجلة «نايتشر كوميونيكايشنز»، الإثنين.

ولاحظ العلماء منذ أوائل تسعينيات القرن العشرين، تسارعا بذوبان الجليد بهذه المنطقة من أنتاركتيكا، في ظل التأثير الذي يحدثه التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية، وفق «فرانس برس».

ويخشى البعض من حتمية حدوث انهيار للغطاء الجليدي مع استمراره بغض النظر عن التغيرات التي سيشهدها المناخ مستقبلا.

وسيمثل انهيار الغطاء الجليدي إحدى «نقاط التحول» المناخية التي ستتسبب في ظواهر مناخية كارثية، كارتفاع كبير في مستوى مياه المحيطات. إلا أن فريقا من الباحثين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة نشر دراسة تناول فيها تطور غرب القارة القطبية الجنوبية التي تضم مساحات جليدية غير ثابتة مطلقا وتحوي كميات من الجليد كافية لرفع مستوى البحار 3.3 متر في حال انهارت.

وبالاستناد إلى معطيات رصدتها الأقمار الصناعية وعدد من البيانات، توصل الفريق إلى أن وتيرة حدوث الانهيارات الجليدية وامتدادها على طول الساحل، تختلف مع التغييرات المناخية المحلية. وتباطأت وتيرة تراجع الغطاء الجليدي في المنطقة الساحلية المعرضة للخطر، بين العامين 2003 و2015. وكان هذا التباطؤ ناتجا من التغيرات في درجات حرارة المحيط الناجمة عن التغيرات في الرياح البحرية.

تأثيرات التغير المناخي

وخلص الأستاذ لدى جامعة «واشنطن» في سياتل إريك ستيغ إلى أن «انهيار الغطاء الجليدي ليس أمرا حتميا». وقال إن «ذلك يعتمد على ما سيشهده المناخ من تغييرات خلال العقود المقبلة»، مؤكدا أن البشر «يمكنهم التأثير على هذه التغييرات بصورة إيجابية عبر خفض انبعاثات غازات الدفيئة».

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وفي هذه المناطق، عادة ما تهب الرياح من الغرب محضرة مياها أكثر دفئا وملوحة، مما يزيد من ذوبان الجليد. إلا أن شدة هذه الرياح كانت أضعف قبالة بحر إدمونتون خلال فترة الدراسة، مما أدى إلى تجنيب المساحة الجليدية التعرض لكمية من هذه المياه.

وأشار فرايزر كريستي من معهد سكوت بولار للأبحاث في «كامبريدج» إلى وجود «صلة وثيقة بين المناخ والطريقة التي يتفاعل فيها الجليد». وقال «نستطيع تقليص كميات الجليد التي تنهار في غرب القارة القطبية الجنوبية في حال خفضنا انبعاثات ثاني أكسيد الكربون».

وأشاد أندرس ليفرمان، وهو عالِم من معهد بوتسدام المتخصص في تأثيرات التغير المناخي ولم يشارك في الدراسة، بالطريقة التي استند إليها الباحثون، مؤكدا ضرورة الاستمرار في توقع ارتفاع بمستوى المحيطات «مع فرضية عدم استقرار غرب أنتاركتيكا».