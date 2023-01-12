«ناسا» تعلن اقتراب المذنب الأخضر من الأرض

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» موعد ظهور مذنب «نادر» في السماء، لأول مرة منذ 50 ألف عام.

وتم اكتشاف المذنب في 2 مارس 2022 من قبل علماء الفلك باستخدام كاميرات المسح واسعة المجال، التابعة لمرصد «بالومار» في سان دييغو بكاليفورنيا، وفق «سكاي نيوز عربية».

ووفقا لـ«ناسا»، فإن المذنب سيقوم بأقرب اقتراب له من الشمس في 12 يناير الجاري.

وحسبما نقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية عن «جمعية الكواكب»، فإن للمذنب (C/2022 E3) (ZTF) مدارا حول الشمس يمر بالروافد الخارجية للنظام الشمسي.

وأفاد موقع «إيرث سكاي» بأنه سيتوجب على الراغبين في مشاهدة المذنب بالنصف الشمالي من الكرة الأرضية، النظر باستخدام المناظير والتلسكوبات، إلى الأفق الشمالي الشرقي قبل منتصف الليل بقليل لرصده في 12 يناير.

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وبالنسبة لمن يريد مشاهدة المذنب في نصف الكرة الجنوبي، فإنهم سيكونون قادرين على ذلك في أوائل فبراير المقبل.

ويمكن تمييز المذنب عن النجوم في الغلاف الأخضر الذي يبدو منبعثا عنه، وهو عبارة عن غاز يُطلق منه عند اقترابه من الشمس.