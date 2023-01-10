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مهمة فضاء بريطانية تاريخية تبوء بالفشل

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 يناير 2023, 12:27 مساء
مهمة فضاء بريطانية تاريخية تبوء بالفشل
تجربة على «لانشر وان» من «فيرجين أوربت»، يوليو 2019 (أ ف ب)
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أعلنت «فيرجين أوربت»، فجر الثلاثاء، أن مهمة الفضاء البريطانية التاريخية التي حاولت خلالها الشركة إطلاق أول صاروخ إلى الفضاء الخارجي انطلاقا من الأراضي البريطانية باءت بالفشل بسبب «خلل» ظهر قبيل وصول الصاروخ إلى المدار.

وفي تغريدة على «تويتر» قالت شركة «فيرجين أوربت» المملوكة للملياردير البريطاني ريتشارد برانسون، والمتخصصة بوضع أقمار صناعية صغيرة في مدار الأرض: «يبدو أن لدينا خللا يمنعنا من الوصول إلى المدار»، وفق «فرانس برس».

وكان يفترض بهذه المهمة، لو نجحت، أن تُدخل المملكة المتحدة إلى النادي «الحصري» للدول القادرة على إرسال صواريخ إلى الفضاء الخارجي.

ومساء الإثنين، الساعة 22:02 بتوقيت غرينتش، أقلعت من مطار نيوكواي في جنوب غرب إنجلترا طائرة بوينغ 747 تابعة لـ«فيرجين أوربت» وتحمل تحت جناحيها الصاروخ الفضائي البالغ طوله 21 مترا.

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وكان الصاروخ الفضائي محمّلا بتسعة أقمار صناعية لوضعها بمدار الأرض، في مهمة كانت ستشكل فتحا كبيرا لبريطانيا في هذا المجال.

وقرابة الساعة 23:15 بتوقيت غرينتش، وعلى ارتفاع 35 ألف قدم فوق سطح المحيط الأطلسي قبالة جنوب إيرلندا انفصل الصاروخ عن طائرة البوينغ، كما كان مقررا، واشتعلت محركاته وانطلق نحو المدار، لكن «خللا» حال دون وصوله إلى هدفه.

من جهتها عادت الطائرة إلى المطار بسلام.

ولو نجحت هذه المهمة لأصبحت بريطانيا تاسع دولة في العالم تتمكن من وضع أقمار صناعية في المدار.

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