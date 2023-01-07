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«الاستشعار عن بُعد»: البدر «قزم» في سماء ليبيا.. الأحد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 يناير 2023, 01:57 مساء
«الاستشعار عن بُعد»: البدر «قزم» في سماء ليبيا.. الأحد
صورة من المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء (فيسبوك)
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ذكر المركز الليبي للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أن البدر سيظهر قزمًا، غدا الأحد (8 يناير).

وجاء في المنشور، الذي كتبه المركز، اليوم السبت، إنه «ابتداء من فجر السبت 7 يناير 2023م سيكون القمر بدرا (مضاء 100%)، ولكنه في يوم الأحد سيكون في نقطة الأوج (أبعد ما يكون عن الأرض بمداره)».

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وأوضح، حسب مكتب علوم الفلك والمراصد بالمركز: «يعتبر البدر قزما إذا كان مضاءً بأكثر من 95% وبعده لا يقل عن 450 ألف كم، وفي هذا اليوم سيكون البدر على بُعد 406700 كم، أي بدرا قزما (مايكرومون Micromoon)، حيث سيكون البدر أصغر حجما من البدر المعتاد بفارق 14٪ وأقل إضاءة بفارق 25٪».

ويطلق مسمى «البدر القزم» على القمر عندما تكون المسافة بين مركزه من مركز الأرض أبعد من 405.000 كيلومتر، وهو مصطلح يشير إلى التسمية العلمية «قمر الأوج»، ويقصد به وقوع القمر في أبعد نقطة من الأرض.

صورة من المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء (فيسبوك)
صورة من المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء (فيسبوك)
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