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أول مسبار كوري جنوبي يرسل صورا مذهلة للأرض والقمر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 يناير 2023, 03:45 مساء
أول مسبار كوري جنوبي يرسل صورا مذهلة للأرض والقمر
صورة بالأبيض والأسود نشرها المعهد الكوري للبحث الفضائي تظهر سطح القمر والأرض كما بيّنهما مسبار «دانوري» في 31 ديسمبر 2022 (أ ف ب)
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أرسل أول مسبار قمري كوري جنوبي، «دانوري»، صورا مذهلة بالأبيض والأسود عن سطح القمر والأرض، على ما أعلن المركز الفضائي الكوري الجنوبي، الثلاثاء.

وانطلق المسبار «دانوري»، واسمه مركب من كلمتي «دال» أي القمر و«نوري» أي الاستفادة، في أغسطس من الولايات المتحدة على صاروخ مصنع من شركة «سبايس إكس»، ودخل مدار القمر في ديسمبر بعد تمديد رحلته لتوفير الوقود، وفق «فرانس برس».

والتُقطت هذه الصور بين 24 ديسمبر والأول من يناير، من مسافة تقل عن 120 كيلومترا عن سطح القمر، وفق بيان للمعهد الكوري الجنوبي للبحث الفضائي.

وأشار المعهد إلى أن هذه الصور ومقاطع الفيديو «ستُستخدم لاختيار المواقع التي من شأنها أن تشكل مهبطا للمركبات المتجهة إلى القمر سنة 2032».

ويجري المسبار «دانوري» دورة كاملة حول القمر مرة كل ساعتين، وفق المركز الفضائي.

الإنترنت الفضائي
ويباشر المسبار مهمته العلمية الشهر المقبل، سيضع خلالها خريطة لسطح القمر مع تحليل له، كما سيجري عمليات قياس للقوة المغناطيسية وأشعة غاما.

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وسيختبر المسبار أيضا «الإنترنت الفضائي»، وهي تكنولوجيا تجريبية، من خلال نقل صور وفيديوهات موجهة إلى الأرض.

وكان الرئيس يون سوك ييول أشاد الشهر الماضي بإنجازات المسبار «دانوري»، متحدثا عن «لحظة تاريخية» للبرنامج الفضائي الكوري الجنوبي.

وقدمت كوريا الجنوبية خططا طموحة في مجال الفضاء، تشمل إرسال مركبة فضائية إلى القمر بحلول 2032، وأخرى إلى المريخ بحلول 2045.

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