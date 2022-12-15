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«تويتر» تعلق حسابا يتابع تحركات طائرة إيلون ماسك

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 ديسمبر 2022, 10:50 صباحا
«تويتر» تعلق حسابا يتابع تحركات طائرة إيلون ماسك
إيلون ماسك وشعار «تويتر» في صورة مركبة (أ ف ب)
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علقت «تويتر» حسابًا ينقل تلقائًيا مسارات طائرة إيلون ماسك الخاصة، الأربعاء، رغم وعد سابق قطعه رجل الأعمال بعدم المس بهذا الحساب، في انعكاس لازدواجية المعايير في الإشراف على المحتوى لدى مالك الشبكة الجديد.

وكان إيلون ماسك كتب على «تويتر» في أوائل نوفمبر، بعد بضعة أيام على شرائه المنصة بمقابل 44 مليار دولار، «التزامي بحرية التعبير يصل إلى حد عدم حظر الحساب الذي يتبع طائرتي، رغم أن ذلك يشكل خطرًا مباشرًا على سلامتي الشخصية»، وفق «فرانس برس».

لكن باتت عبارة «الحساب موقوف» تظهر عند محاولة تصفح حساب @ElonJet على «تويتر» اعتبارًا من الأربعاء.

وأعيد تفعيل الحساب لفترة وجيزة بعد الحجب، إذ غرد صاحبه كاتبًا «ها قد عدت»، قبل تعليقه مجددًا في المساء.

وكان حساب «إيلون جت» الذي أنشأه طالب جامعي ويضم حوالي نصف مليون متابع، يستخدم بيانات عامة للإشارة تلقائيًا إلى مكان وزمان هبوط وإقلاع الطائرة الخاصة التابعة لرئيس شركتي تيسلا وسبايس إكس.

وفي رسالة كانت منشورة في أعلى الحساب عندما كان لا يزال مرئيًا، شدد صاحب الصفحة على «امتلاك جميع الحقوق لنقل المعلومات» بشأن حركة الطائرة، نظرا إلى أن البيانات علنية كما أن جميع الطائرات، حتى تلك العائدة إلى الرئيس الأميركي (إير فورس 1)، يجب أن تكون مجهزة بجهاز إرسال مستجيب، يهدف إلى المساعدة في تحديد هويتها بواسطة الرادار.

كانييه ويست
وجاء في الرسالة «تنص سياسة تويتر على إمكان مشاركة البيانات الموجودة على مواقع أخرى على صفحات المنصة أيضًا».

ولا يزال بالإمكان الوصول إلى الحساب الشخصي للطالب، واسمه جاك سويني، وفيه معلومات عن كيفية الاطلاع على البيانات المرتبطة بحركة طائرة إيلون ماسك على الشبكات الاجتماعية الأخرى.

ومنذ تسلمه رئاسة المنصة، أرسل الملياردير رسائل متضاربة حول ما هو مصرح به على الشبكة من عدمه.

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وأعاد ماسك تفعيل حسابات كانت محظورة سابقاً على «تويتر»، بينها حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

لكنه علق أيضًا حساب كانييه ويست بعد نشر رسائل عدة اعتُبرت معادية للسامية، ورفض إعادة تفعيل حساب الناشط اليميني المتطرف أليكس جونز المدان بإنكار حصول مجزرة في مدرسة أميركية، قائلًا إن سياسته تقوم على «عدم التسامح» مع أي شخص يستغل موت الأطفال.

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