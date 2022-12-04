Atwasat

«أبل» منافس قوي جديد في قطاع الإعلانات الإلكترونية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 ديسمبر 2022, 04:01 مساء
«أبل» منافس قوي جديد في قطاع الإعلانات الإلكترونية
شعار شركة «أبل» في مدخل أحد متاجرها بالعاصمة الأميركية واشنطن، 14 نوفمبر 2021 (أ ف ب)
alwasat radio

رغم الترويج لنفسها على أنها المدافع الأول عن خصوصية المستخدمين، تواجه مجموعة «أبل» الأميركية العملاقة سيلًا من الانتقادات بشأن طموحات إعلانية تعتزم بلوغها، بحسب منافسيها، باعتماد إجراءات ضاربة لمبدأ التنافسية.

فبعدما أحدثت تغييرًا جذريًا في تجارة البيانات الشخصية على الإنترنت من خلال حظر ملفات تعريف الارتباط على متصفحها، خاضت مجموعة «أبل» في ربيع 2021 غمار السوق عينه عبر التطبيقات المحمولة، وفق «فرانس برس».

وبصورة ملموسة، يتيح النظام الجديد المسمى «App Tracking Transparency» (الشفافية في تعقب التطبيقات)، لمستخدمي هواتف آي فون رفض تشارك المعرّفات الإعلانية لأجهزتهم، وكما كان متوقعًا، رفض أكثرية المستخدمين السماح لأدوات التعقب برصد نشاطات عبر الشبكة.

وفقد مطورو التطبيقات (من مجموعة فيسبوك العملاقة إلى شركات ناشئة صغيرة)، بذلك القدرة على الاستهداف الإعلاني الموجه إلى عملاء أبل، رغم أن هؤلاء يصنفون من الأهداف الإعلانية المفضلة للمعلنين بسبب قدرتهم الشرائية المرتفعة عادة.

وساهم التحديث في انهيار جزء من قيمة شركات التكنولوجيا في البورصة، وتوقعت مجموعة ميتا (المالكة خصوصًا لفيسبوك وإنستغرام وواتساب)، مطلع 2022 بأن يكبدها هذا التحديث أرباحًا فائتة بقيمة عشرة مليارات دولار خلال العام، وأعلنت في نوفمبر استغناءها عن 13% من موظفيها.

وقال رئيس شبكة «ميتا» مارك زاكربرغ، الأربعاء، خلال مؤتمر نظمته جريدة «نيويورك تايمز»، «في الواقع، جزء كبير من الأرباح في قطاع الأجهزة المحمولة يصب لدى أبل»، خصوصًا من خلال عمولات على التطبيقات المدفوعة والمشتريات الرقمية.

تفضيل ذاتي
كما اضطرت مجموعات أخرى تعتمد بدرجة كبيرة على الإعلانات الموجهة، مثل «سناب» المالكة لتطبيق «سنابتشات»، إلى إعادة النظر في خططها والاستغناء عن موظفين إثر قرارات «أبل».

غير أن القطاع بات يعتزم إخضاع «أبل» أمام المحاكم، ففي فرنسا، تأمل مجموعة ضغط مرتبطة بقطاع الإعلانات عبر الإنترنت في أن تحقق نجاحًا قضائيًا في دعوى أقامتها أمام هيئة حماية التنافسية وتتهم فيها «أبل» باستغلال موقعها المهمين.

وكان مجلس الهيئة قد رد بداية في مايو 2021 طلبًا تقدمت به مجموعة الضغط لفرض تدابير زجرية على المجموعة الأميركية، معتبرًا أن «أبل» لم تعمد بعد إلى «تطبيق ممارسة من شأنها إلحاق ضرر محتمل بالمنافسة».

غير أن القضاء يواصل درس مضمون الشكوى، خصوصًا بشأن أساس مبدأ التفضيل الذاتي، أي أن أبل تعتمد قواعد مرنة أكثر مع التطبيقات التابعة لها.

- «أبل» تفرض قيودا على مشاركة الملفات عبر هواتفها في الصين

- «أبل» تحدد وجهتها الجديدة لتصنيع آيفون 14

وأبدى رئيس جمعية «التحالف الرقمي» الناشطة في مجال التسويق الإلكتروني نيكولا ريول، الخميس، أسفه من أن الأمور «لا تسير بالسرعة المطلوبة بمواجهة الآثار القوية للغاية على المنافسة»، مشيرًا إلى أن إجراءات قضائية مماثلة اتُّخذت في ألمانيا وبولندا.

بالموازاة، أقامت جمعية «فرانس ديجيتال» التي تضم مطوري تطبيقات، شكوى على «أبل» أمام الهيئة الفرنسية لحماية البيانات الشخصية.

دعاية كاذبة
وفيما لا تعلن «أبل» أي أرقام بشأن إيراداتها في مجال الإعلانات، تشير تقديرات محللي «ويدبوش سيكيوريتيز» إلى أن إيرادات «أبل» السنوية من متجر التطبيقات «آب ستور» تقارب 4.5 مليار دولار.

وتتوقع دراسات أن ترتفع هذه الإيرادات إلى 30 مليار دولار سنة 2025، خصوصًا إذا ما أضافت «أبل» إعلانات على خدمتها «أبل تي في» أو تطبيقها للخرائط «مابس»، وستحتل عندها المركز الرابع في قطاع الإعلانات الرقمية خلف «غوغل» و«فيسبوك» و«أمازون».

إلا أن «أبل» ارتكزت بدرجة كبيرة في بناء صورتها على احترام الخصوصية، مؤكدة على ملصقات عملاقة أن تطبيقاتها لا تجمع بيانات شخصية.

وقال مدير البرامج في جمعية «نيوب» المدافعة عن الخصوصية رومان روبير «من الجيد جدًا أن يلتزم كل جانب في سبيل سرية البيانات، لكن يجب ألا يكون ذلك دعاية كاذبة».

وكشف مطوران متخصصان في أمن المعلوماتية أخيرًا أن «أبل» قادرة على تتبّع حركة تصفح المستخدمين عبر متجر «آب ستور»، من دون أن يكون لهؤلاء أي إمكان للرفض.

وبعد هذه المعلومات، أقيمت دعوى قضائية جماعية على «أبل» في كاليفورنيا في 10 نوفمبر، وردًا على أسئلة وكالة «فرانس برس» بشأن هذه المسألة، رفضت «أبل» الإدلاء بأي تعليق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة أساريا والاتحاد في «دورينا»

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة أساريا والاتحاد في «دورينا»
كاركاتير خيري- تركيا تستعد لإطلاق عملية عسكرية شمال سورية

كاركاتير خيري- تركيا تستعد لإطلاق عملية عسكرية شمال سورية
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة شباب الجبل والأهلي بنغازي

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة شباب الجبل والأهلي بنغازي
كل ما تحتاج معرفته عن الفيروس المخلوي التنفسي

كل ما تحتاج معرفته عن الفيروس المخلوي التنفسي
استعادة ليبيا المتحدة ضمان لليبيا الواحدة

استعادة ليبيا المتحدة ضمان لليبيا الواحدة
أزال ورما سرطانيا.. الروبوت الجراح ينقذ حياة بريطاني

أزال ورما سرطانيا.. الروبوت الجراح ينقذ حياة بريطاني
النائب العام الإيراني يعلن حل شرطة الأخلاق

النائب العام الإيراني يعلن حل شرطة الأخلاق
وفاة الكاتب الصحفي المصري مفيد فوزي

وفاة الكاتب الصحفي المصري مفيد فوزي
بيليه من المستشفى: أنا قوي ولدي الكثير من الأمل

بيليه من المستشفى: أنا قوي ولدي الكثير من الأمل
زيلينسكي: وضع سقف لسعر النفط الروسي ليس قرارا جديا

زيلينسكي: وضع سقف لسعر النفط الروسي ليس قرارا جديا
هل تفتح لقاءات القاهرة بابا لحل الأزمة الليبية؟

هل تفتح لقاءات القاهرة بابا لحل الأزمة الليبية؟
5 نجوم صاعدة في مونديال قطر 2022

5 نجوم صاعدة في مونديال قطر 2022
هل يبحث الدبيبة عن تحالف «مغاربي» يعزز حظوظه في السلطة؟

هل يبحث الدبيبة عن تحالف «مغاربي» يعزز حظوظه في السلطة؟
حيدر السائح ينفي انتشار التهاب السحايا في سبها ويؤكد «لا يوجد مرض مجهول في الكفرة»

حيدر السائح ينفي انتشار التهاب السحايا في سبها ويؤكد «لا يوجد مرض مجهول في ...
استهداف قافلة شاحنات تحمل الوقود بالصواريخ الموجهة قبل تهريبه خارج ليبيا

استهداف قافلة شاحنات تحمل الوقود بالصواريخ الموجهة قبل تهريبه خارج ليبيا
جريدة «الوسط»: حكومة ثالثة و«رئاسي» بديل

جريدة «الوسط»: حكومة ثالثة و«رئاسي» بديل
الكبير يوضح سبب عدم توحيد «المركزي» وتعديل سعر الصرف والدين العام

الكبير يوضح سبب عدم توحيد «المركزي» وتعديل سعر الصرف والدين العام
الصداقة والاختلاف

الصداقة والاختلاف
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
رصد ثقب أسود يبتلع نجما ويلفظ فضلات مضيئة
رصد ثقب أسود يبتلع نجما ويلفظ فضلات مضيئة
مستقبل الرسائل النصية رهين اتفاق «غوغل» و«آبل»
مستقبل الرسائل النصية رهين اتفاق «غوغل» و«آبل»
أكبر سلحفاة في العالم يبلغ عامه المئة والتسعين
أكبر سلحفاة في العالم يبلغ عامه المئة والتسعين
دراسة تؤكد تحسن جودة مياه الأنهار الفرنسية
دراسة تؤكد تحسن جودة مياه الأنهار الفرنسية
أزال ورما سرطانيا.. الروبوت الجراح ينقذ حياة بريطاني
أزال ورما سرطانيا.. الروبوت الجراح ينقذ حياة بريطاني
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرعب يجتاح هاواي.. أكبر بركان في العالم يثور للمرة الأولى منذ 1984 (فيديو)
الرعب يجتاح هاواي.. أكبر بركان في العالم يثور للمرة الأولى ......
إيلون ماسك يؤجل اشتراك «تويتر» إلى 29 نوفمبر
إيلون ماسك يؤجل اشتراك «تويتر» إلى 29 نوفمبر...
صور من جيمس ويب ترجح: المجرات الأولى أقدم ممّا يُعتقد
صور من جيمس ويب ترجح: المجرات الأولى أقدم ممّا يُعتقد...
كائنات فضائية وسفر بالصواريخ.. كيف يرى إيلون ماسك المستقبل؟
كائنات فضائية وسفر بالصواريخ.. كيف يرى إيلون ماسك المستقبل؟...
قمامة العالم تشوه صحراء أتاكاما الفريدة في تشيلي
قمامة العالم تشوه صحراء أتاكاما الفريدة في تشيلي...
المزيد
روبوتات المحادثة تثير الإعجاب والخوف في آن واحد
روبوتات المحادثة تثير الإعجاب والخوف في آن واحد...
«أبل» منافس قوي جديد في قطاع الإعلانات الإلكترونية
«أبل» منافس قوي جديد في قطاع الإعلانات الإلكترونية...
الجفاف يقضي على حيوانات الألبكة والمحاصيل في البيرو
الجفاف يقضي على حيوانات الألبكة والمحاصيل في البيرو...
أزال ورما سرطانيا.. الروبوت الجراح ينقذ حياة بريطاني
أزال ورما سرطانيا.. الروبوت الجراح ينقذ حياة بريطاني...
دراسة تؤكد تحسن جودة مياه الأنهار الفرنسية
دراسة تؤكد تحسن جودة مياه الأنهار الفرنسية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط