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أزال ورما سرطانيا.. الروبوت الجراح ينقذ حياة بريطاني

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 ديسمبر 2022, 01:10 مساء
أزال ورما سرطانيا.. الروبوت الجراح ينقذ حياة بريطاني
ثورة في عالم الجراحات الدقيقة والسر في الروبوت «فيرسوس» (الإنترنت)
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في أول عملية من نوعها في المملكة المتحدة، نجح روبوت «جراح» في إنقاذ حياة رجل ستيني، بعدما أزال من حلقه ورمًا سرطانيًا حجمه 2.3 بوصة.

واستخدم الجراحون في مستشفى «جلوسيسترشاير» الملكي جيلًا جديدًا من الروبوتات يُدعى فيرسيوس، لإجراء عملية استئصال مريء لإزالة ورم يبلغ قطره 2.3 بوصة من مريض يُدعى مارتن نوجينت، وفق «سكاي نيوز عربية».

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كان الإجراء الذي أجراه الروبوت شكلًا من أشكال جراحة الوصول إلى الحد الأدنى، والتي تسبب شقوقًا أصغر وتقلل من التندب وآلام ما بعد الجراحة.

وقال نوجينت: «كنت أعلم أنني أول مريض في البلاد يتلقى الرعاية بهذه الطريقة، إنه لأمر مدهش حقًا أن يحدث هذا النوع من الأشياء هنا في جلوستر»، وفق «ديلي ميل».

الجراح الآلي
وأوضحت شركة «CMR Surgical»، التي تنتج الجراح الآلي: «يمنح الروبوت الجراحين مستوى عالٍ من الدقة عند تنفيذ خطوات إجرائية معقدة أو العمل في ظروف صعبة».

وأضافت: «بمستويات عالية من الدقة والتحكم، يستطيع الجراحون أداء المزيد من إجراءاتهم المعقدة بالتنظير البطني».

وأوضحت آنا رادوك، المدير العام للشركة، في بيان: «نحن نعلم أن جراحة الوصول إلى الحد الأدنى تحسن النتائج بالنسبة للمرضى ويمكن أن تؤدي إلى تعافٍ أسرع، وأن الروبوتات الجراحية تساعد في تمكين نهج الوصول إلى ذلك الحد».

ويكلف الروبوت الواحد حوالي 2 مليون دولار، فيما تكلف الجراحة الروبوتية عمومًا ما بين 3000 دولار و6000 دولار أكثر من الجراحة التقليدية بالمنظار.

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