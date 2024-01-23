أذواق

هناك مقولة مشهورة في عالم الاقتصاد تقول: «لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع»، فالسلع والمنتجات في الأسواق مختلفة الأنواع والأشكال والألوان، ولو كان الناس أصحاب ذوق واحد لاشتروا سلعاً محددة وبارت بقية السلع، ولكن الناس مختلفون في الأذواق، وكل مجموعة من الناس يشترون ما يروق لهم ويتماشى مع ميولهم وذوقهم.

لذا، تقديرى أن العبارة أعلاه صحيحة، بل تذهب بنا إلى أبعد من ذلك، وهو تأكيد أهمية المعنى وتأصيله، ليكون أشمل وأعمق، وهو قبول التنوع والاختلاف بين البشر.

الأذواق جمع «ذوْق»، ومصدره «ذاقَ»، وهو الحاسَّة التي تُميّز بها خواص الأجسام بواسطة الجهاز الحسي والفم، ومركزه اللسان.

و«الذَّوق» أيضاً هو آداب السلوك التي تقتضي معرفة ما هو لائق أو مناسب في موقف اجتماعي معين، فيقال: «فلان قليل الذَّوْق»، أى خشن المعاملة، ونقيضه «حَسَنُ الذوْق».

أما الذَّوْق في الأدب والفن فهو حاسة معنوية يصدر عنها انبساط النفس أو انقباضها لدى النظر في أثر من آثار الأدب والفن.

قابلت بعض من لا يستسيغ استخدام ألفاظ ومسميات جديدة لأنواع من الطعام وأشياء أخرى، ويميل إلى أسماء جرى استعمالها قديماً، ولم تعد متداولة الآن، وكأن استحداث مسميات جديدة خروج عما يسمى «الهوية»، وهنا كان رأيي، وما زال، أن أمر الألفاظ المستحدثة ليس إلا استجابة للواقع، وما دام المسمى الجديد انتشر، وتعارف الناس على معناه ودلالته، فما المشكلة في ذلك ما دام وصفاً جرى استساغته، وقبوله مبنى ومعنى، وصار متعارفاً عليه.

لذا يبدو أن الاعتراض ليس إلا من باب الانحياز للقديم! على الرغم من أن «طه حسين» -رحمه الله- قال عن لغتنا العربية: «..ولنا أن نضيف إليها من ألفاظ ومعان لم تكن مستعملة فى العصر القديم»، فهل من الواجب أن نلتزم بالاسم الذي استساغه الأجداد ونال إعجابهم؟! المسألة تبدو متعلقة بالذوق والقابلية للتجديد والتغيير.

أما لو ذهبنا إلى ما يعرف بـ«الذائقة الأدبية» لوجدنا التفاوت في الأذواق الذي يجعلنا نستمتع بعمل أدبي معيَّن أكثر من غيره، ونرى أعمالاً أدبية تثير شغف البعض ولا تلقى عند البعض الآخر غير الفتور، فالذائقة الأدبية قضية طالما شغلت الأدباء والنقاد، الذين واجهوا صعوبة في التوصل إلى نتائج حاسمة تحلل الذائقة الأدبية بشكل يجعل من الممكن توقعها، والتعامل المسبق معها توخياً لنتيجة مضمونة، فالذائقة هي محصلة الوعي والمعرفة والإدراك لدى الإنسان، وهى ليست عشوائية، بل كائن حقيقي، تتطور بتطور الوعي والثقافة لدى الإنسان، ومدى تفاعله مع الثقافات الإنسانية الأخرى، فالذائقة موجودة بطبيعتها، ولكنها تتشكل عبر الزمن وتجارب الحياة، وللبيئة الحاضنة دور في صياغتها، فقديماً كان على الكاتب أن يكون فحلاً في أسلوبه، وكان عليه أن يثقل النص بالمحسنات اللغوية، لكننا حين وصلنا عصر السرعة أصبح للأدب استدراكاته بفعل التأثر والتأثير معاً، فأصبح النص، بعد التعقيد، يتداول اليومي والبسيط، ويلتقط أبسط الأمور في مسالك الحياة، وأصبح المتلقي هنا بوعيه يتفهم ويستمتع بما هو عليه الأدب الحديث، مستشعراً أن النص كائن كبقية الكائنات يطرأ عليه التغيير والتطوير والتجديد.

واستطاع حتى الإنسان البسيط أن يطلِّع ويوسِّع مداركه، خاصة مع ثورة الإنترنت والمعلوماتية والاتصالات، وتواصل الإنسان مع ثقافات غيره مستلهماً منها، مؤثراً ومتأثراً، فالذائقة حية، تتأثر وتتطور بتطور الحياة.