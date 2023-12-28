تنوير

كانت فترة الستينيات من القرن الماضي لحظة الخروج من عباءة القديم والتطلع نحو آفاق جديدة في ليبيا، حيث شرعت النخب الثقافية في تقديم فلسفة جديدة لكل جوانب الحياة بما فيها الفنون والآداب، وكان يوسف القويري أحد أهم رواد التجديد والتنوير الذين قدموا عبر كتاباتهم النقدية «الاجتماعية والثقافية» رصدا واعيا لما كان يجري في المشهد الليبي من تغيّر في رؤى الليبيين للحياة وللفنون.

كان الأدب والفن بالنسبة ليوسف القويري أحد أهم أدوات التعبير عن الحراك الاجتماعي، فعبره نستطيع أن نرصد حراك المجتمع من أجل تحقيق مشروعه التحديثي وأيضا معرفة مواطن وعوامل الشد والعرقلة لهذا المشروع.

يوسف القويري في مشروعه الثقافي التنويري «الارتقائي» الذي يسلط الضوء على عناصر ولحظات الانتقال من حال لحال ومن هيئة لأخرى جديدة نتيجة لظروف الواقع وتجسيدا لمسار الحاضر نحو المستقبل واستجابة لضرورات هذا الجديد وهذا المستقبل، رصد في كتابه الأول «الكلمات التي تقاتل» تلك العناصر وتلك اللحظات وأبرزها كان ما كتبه عن شعر «أحمد رفيق المهدوي» وتحوله إلى «الصغير واليومي» من المواضيع حيث يكشف القويري عن ذلك التحول كبذرة تجديد مهمة في شعر المهدوي وفي الشعر الليبي عامة وانطلاق ما عرف بالكلاسيكية الحديثة في الأدب الليبي لتفرض مواضيع الواقع الجديد والهم اليومي نفسها على الشعر ولتبدأ خلخلة الشكل التقليدي للقصيدة فيما بعد وكل ذلك يجرى في لحظة تحول اجتماعي وسياسي تشهده ليبيا في تلك الأثناء.

في تلك الأثناء كانت ليبيا قد بدأت فعلا تتشكل كدولة تسعى لدخول العصر عبر بناء وترسيخ مؤسسات الدولة الحديثة من مدارس وأندية وصحافة وإذاعة من أجل نشر المعرفة ودخول العصر مما أسس لاهتمامات جديدة وأنتج فهما جديدا للحياة لدى الإنسان الليبي وكل ذلك كان بإمكان القويري رصده في الإنتاج الأدبي الليبي في تلك الفترة عبر نماذج من ذلك الإنتاج وعلى رأسها كان شعر رفيق المهدوي.

التحول، بالنسبة للقويري، هو جريان نهر يتجدد كل لحظة، قد لا نرى تغيرا واضحا وجليا في شكل النهر «كما في شكل شعر المهدوي» ولكن مياهه تتجدد كما في تجدد مواضيع شعر المهدوي وكما في تغير اهتمامات وأحلام وطموحات الإنسان في ليبيا.

القويري وفي كتابه الأول «الكلمات التي تقاتل» يرى أن أحد عوامل التجدد لهذا النهر واستمرار تدفقه هو تلك الروافد التي تصب فيه وتضخ فيه مياها جديدة وتمنحه قوة أخرى لاستمرار تدفقه، تلك الروافد هي الأدب العربي والعالمي فيخصص أجزاء من كتابه لدراسة نماذج من تلك الروافد.

النهضة والتنوير، وحسب القويري في تلك المرحلة من التاريخ الليبي، كانت معركة سلاحها الكلمات والأفكار، سلاحها الثقافة بأدواتها الأهم أعني «الآداب والفنون».

كتاب يوسف القويري، الذي كتب أواخر الستينيات من القرن الماضي وصدر في العام التاسع والستين من القرن نفسه، جاء كما لو كان دراسة رصدت بدايات وانطلاق مشروع التحديث في ليبيا قبل تحول سبتمبر الذي سيطرح مشروعا آخر للنهضة مختلفا جذريا عن المشروع الذي رصده يوسف القويري والذي سيقود الحياة الليبية إلى مسارات مختلفة وبالتالي يقود الفنون والآداب أيضا إلى مسارات أخرى ويسد روافدَ ليفتح روافدَ أخرى لمجرى نهر الحياة الليبية وآدابها وفنونها.

كتاب يوسف القويري الأول «الكلمات التي تقاتل» كان كتابا مختلفا في كتابات النقد الليبية، ربما كان الانتباه إلى ما تمكن تسميته بـ«سوسيولوجيا الأدب» أو العوامل الاجتماعية وأثرها في الأدب وتأثير الأدب فيها عاملا فارقا في اختلاف هذا الكتاب عن كتب ليبية أخرى.

يوسف القويري يسميه البعض بالنقاش لأنه يكتب بدقة نقاش وتتميز كتاباته بالدقة والوضوح والاختصار والتركيز، وقد لا أبالغ إن قلت إنه كان أحد أهم كتاب المقالة العرب في النصف الثاني من القرن الماضي ويظهر ذلك واضحا في كتابه هذا.

واصل يوسف القويري في كتبه الأخرى رصد تلك التحولات وذلك المجرى وتلك الروافد بدقة ووضوح وتركيز، رغم معاناته اليومية وتشتته.