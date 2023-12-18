تشريح القنفذ ـ شجاعة القذافي (18)

عندما كان صدام حسين لاجئا في القاهرة يتأمل الظاهرة الناصرية، سأله أحد مرافقيه عن رأيه في قدرة عبدالناصر على سحر الجماهير بخطاباته، فرد عليه قائلا «هناك طريقة أخرى وهي أن تجعلهم يخافون منك». لا يمكن الحكم على دكتاتور من طراز صدام أو القذافي بالشجاعة والجبن وهو في قمة السلطة، ولكن عندما يصبح وحيدا مجردا من سلطته يمكن الحكم عليه، وهذا ما حدث للاثنين، وشتان ما بين الاثنين. أثبت صدام أنه شجاع إلى درجة التهور، وأثبت القذافي أنه جبان لدرجة أنه عجز عن الانتحار، مثلما فعل هتلر، على الرغم من وجود مسدسين بحوزته، لم يطلق منهما طلقة واحدة لا على مطارديه ولا على نفسه.

في العام 2001 تقرر إنتاج فيلم وثائقي عن حياة القذافي قبل الانقلاب، وكلفت مجموعة من الكتاب والفنانين لإنتاج العمل الذي سمي بـ «4000 يوم من العمل السري»، وبعد تصوير مشاهد الفيلم في بادية سرت، اتجه أعضاء الفريق إلى مدينة سبها حيث قابلوا مجموعة من الشهود الذين درسوا مع القذافي في مدرسة سبها الإعدادية، من بينهم مشرف أو بواب كان يعمل في المدرسة، وعندما سألوه عن كيف كان القذافي يقود المظاهرات في سبها، قال إنه شاهد القذافي يجري هاربا من المظاهرة واختبأ في فرن الخبز «التنور»، قبل أن تعتقله الشرطة وتصطحبه إلى المركز.

هذا هو القذافي يشعل النار ثم يختفي. في ليلة الانقلاب كانت مهمة القذافي أن يذهب من معسكر قاريونس إلى إذاعة بنغازي ليقرأ البيان الأول فقط. وفقا لشهادة عبدالمنعم الهوني في حواره مع غسان شربل، جمع القذافي كل الجنود في المعسكر، وحمل بندقية أطلق منها عدة طلقات وقال للجنود سنخرج لنسقط النظام الملكي، فاستقبل الجنود دعوته بالتهليل وركبوا الشاحنات والسيارات العسكرية، بينما ركب القذافي في سيارته الفولكس، وفي الطريق اتجه الموكب إلى اليمين بينما انعطف القذافي على اليسار، وبعد أن سيطروا على الإذاعة افتقدوا القذافي، وعاد بعضهم إلى المعسكر فوجدوا القذافي في غرفته وبيده البيان الأول.

وبرر تخلفه عن رفاقه بأنه عاد ليضيف جملة للبيان يطمئن فيها الأجانب على سلامتهم، وهي جملة بإمكانه ارتجالها* دون الرجوع إلى المعسكر، وبإمكانه إضافتها في أي مكان. ليلة انقلاب عبدالناصر اصطحب أنور السادات عائلته إلى إحدى دور السينما، وهناك افتعل مشكلة مع أحد المشاهدين اتهمه بمعاكسة زوجته، وانتهت المشكلة بكتابة محضر في مركز الشرطة، وعندما تأكد السادات من نجاح الانقلاب ذهب إلى الإذاعة وقرأ البيان الأول، على الرغم من أنه آخر أعضاء مجلس قيادة الثورة. القصتان تذكرانني بما حدثني به صديق عربي عمل سنوات طويلة مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. كانت مهمته أن يعد الفدائيين نفسيا وتعبويا قبل توجههم لتنفيذ العمليات الفدائية، وكانت تعليمات قياديي الجبهة أن أي شخص ذكي يستبعد من المجموعة، لأن الذكي سيفكر في النجاة بينما الغبي سيمضي قدما نحو الموت.

في ليلة الغارة لم يكن القذافي في بيته بباب العزيزية، وكانوا على علم مسبق بالأماكن التي ستستهدفها الغارة، ويشهد على ذلك طلبة الكلية البحرية، الذين أكدوا أن الأوامر كانت بأن ينزلوا جميعا في حوض السباحة الفارغ، وفي الساعة الثانية عشرة ليلا حضر مصطفى الخروبي على عجل وأمرهم بالانتشار في الغابة المحيطة بالمكان، ومع الساعة الثانية قصف حوض السباحة بصاروخ.

اختفى القذافي ثلاثة أيام قبل أن يظهر وهو يرتدي بدلة عسكرية بيضاء يزور المصابين في المستشفى المركزي، بينما ظهر جلود في اليوم الثاني ليعقد مؤتمرا صحفيا بالفندق الكبير، وعندما سأله أحد الصحفيين الأجانب باللغة الإنجليزية أين القذافي، فقال جلود «أندر غراوند» وأشار بيديه تحت الأرض. قال لي أحد أقربائي أن خمس كتائب كانت تلك الليلة بمعسكر الفرناج معهم خمس بنادق وفي كل بندقية خمس طلقات. كان القذافي يخشى من الناس أكثر من خشيته من الغارة. كل ما سبق يؤكد أن القذافي ليس شجاعا كما يدعي.

ذروة رعب القذافي تمثلت في مشاهد القبض على صدام حسين وإعدامه. لم تكن العلاقة ودية بين القذافي وصدام، منذ أن وصل صدام حسين على رأس وفد عراقي إلى ليبيا في سبتمبر 1969. من الواضح أنه كان يحاول احتواء هؤلاء الشباب القادمين من المجهول، ولكنه لم يجد الترحيب فقد راهن القذافي منذ البداية على عبدالناصر. في الحرب العراقية الإيرانية وقف القذافي مع إيران وزودها بصواريخ سكود، وعادت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد انتهاء الحرب، وفي القمة العربية التي استضافتها بغداد، حاول القذافي سرقة الأضواء من الجميع، إلا أن صدام حسين كان يقاطعه بسخرية، طالبا منه أن يذكره بالاسم الرسمي لبلاده، ولكن القذافي بعد أن شاهد إعدام صدام حسين شعر أن الموت يقترب منه.

ثمة من يؤكد أن القذافي كتب قصيدة تتساءل أين الحرس الجمهوري وأين فدائيو صدام؟. استيقظ الحدس البدوي في أعماقه وشعر أن الدور عليه. فكر في نصب تمثال لصدام حسين في قلب طرابلس، فهو لم يعد يغار من صدام الميت، وإن شعر بالغيرة من تمثال الإمبراطور سبتيموس سفيروس، فطلب نقله إلى مسقط رأسه في لبدة، وكأنه ينقل ملفه في السجل المدني، وأخيرا وافق على حل جميع الخلافات مع أميركا وبريطانيا، وتسليم المتهمين في تفجير لوكربي ودفع جميع التعويضات وتسليم برنامج أسلحة الدمار الشامل، وإذا تعرض القذافي للموقف نفسه الذي تعرض له صدام حسين، لما وجد ساقين تعينانه على صعود المشنقة، ولا وجد الأعصاب الفولاذية التي واجه بها صدام حسين شانقيه، وعندما قبض على القذافي في أنبوب تصريف مياه الأمطار قرب الحي الثاني في سرت، كان معه مسدسان أحدهما ذهبي والثاني فضي، من الواضح أنه احتفظ بهما لينتحر مثلما تنتحر العقرب عندما تحاصرها النيران، ولكن القذافي لم يجد حتى الشجاعة للانتحار.

تحت ضغط مشاهد إعدام صدام حسين كتب القذافي قصتيه «الموت» و«الفرار إلى جهنم»**، وفيهما يظهر خوفه الشديد من الموت ومن مواجهة الجماهير، ولعل الشيء الوحيد الذي جلب لروحه المعذبة شيئا من الطمأنينة كما ورد في قصة الموت، أن والده عاش مئة سنة وهذا أقصى ما كان يتمناه.

* في الذكرى الأولى للثورة في لقاء تلفزيوني مع أعضاء مجلس قيادة الثورة قال القذافي إن هذه الجملة لم تكن مكتوبة في البيان وإنه ارتجلها لحظتها. (المحرر).

** القصتان نشرتا سنة 1989. (المحرر).