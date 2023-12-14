عواصم بلا روح!

..هل هَرِمتْ عواصمنا العربية لدرجة أنها لم تعُد قادرة على فعلِ شئٍ لها ولا لمحيطها الإقليمي الذي يتعرّض لتحدّياتٍ دولية مُختلفةٍ ضاغطة نالت من ماضيها وحاضرها، وتتربّص بمستقبلها الذي أصبح مجهولاً ولا بريق له في أفق..؟

كُل العواصم في الدنيا "سياسية" بامتياز، بطابعها العام كونها مركز الدولة في نشأتها وبيانها الدستوري وطرازها المعماري وحجمها السُّكّاني ومستوى خدماتها العامّة ونشاطها السياسي والاقتصادي، وهي مقر الحكومة الرئيس وقصور الضيافة والسفارات الأجنبية، ولها المطار الأكبر والميناء الأكبر والبنك المركزي "الأكبر" وسلطة القرار البرلماني والحكومي والنشاط الحزبي وشرطة مكافحة الشغب، مّا يجعلها منضبطة أمنياً ومزدهرة اقتصادياً ومستقرّة اجتماعياً.. وتظل "العاصمة العربية" المدينة الأهم وإن كانت تفتقر للكثير من هذه العوامل المؤسِّسة، فبعضها يبدو كما أي مدينة أخرى، ثانية أو ثالثة، لا مزايا مختلفة، مثل "ولايات" دولة الإمارات العربية المتّحدة التي تتمتّع مدنها بخصائص العاصمة وبخصوصيّات نظام الدولة "الفيدرالية" كما في الولايات المتّحدة وجنوب أفريقيا وألمانيا وكندا.

اللافت أن معظم عواصمنا العربية أصبحت اليوم كئيبة وشاحبة ولا لون لها ولا بهجة تنقذها من السأم الضاغط على حياتها، ومعظم ناسها يرغبون في مغادرتها والهجرة عنها إلى الأبد، إلى حيث يشتهون العيش بكرامة في مُدن بديلة غامرة بالبهجة تراهم فيها الحياة ويرونها.. وكأنهم بذلك ينفرون من واقعهم المزري وحال الملل الجاثم على صدورهم، من بلادة وجوه السُّلطة الحاكمة بلا معروف، ومن النفاق الديني والاجتماعي والمعيشة الاقتصادية الرزية تحت وقع الذل والتهميش والإقصاء والإفقار والحيونة.

معظم سُكّان العواصم يعانون من ضغط السُّلطة عليهم قبل "ضغط الدّم"، من قفل الشوارع عند مرور المواكب الرسمية، ومن مرور "الأرتال" العسكرية الهادرة بلا مواعيد في الليل وفي والنهار، ومن هواجس الجلوس في المقاهي أثناء الأزمات الأمنية فتغادر مكانك مرتاباً من وهْم الملاحقة وخطر الاعتقال بلا سبب، وتهرب من ظلّك الذي يتبعك في الشوارع بلا مناص.. حتى النوم في العواصم أصبح محفوفاً بمخاطر الكوابيس، من عساكر ملثّمين يهرولون في الساحات والميادين، ومن أحذية تغزو الشوارع في المساء، ومن نباح الكلاب في الظلام، ومن طَرقات زوّار الليل على الأبواب، والمثقّف فيها عادة لا ينامُ باكراً حتى يطمئن على انقشاع الظلام وبزوغ شمس النهار!

كُل النوافذ في العواصم تكذب على الناس، عدا كوّة السجن الصغيرة التي ترى منها المشهد كبيراً.. وصدق "النفري" حين قال: "كُلّما اتّسعت الرؤيا ضاقت العبارة"، فاختزل بها السجينُ هُنا المشهد الواسع في أصغر كلمة من ثلاثة حروف "سجن" بينما السجن في عاصمة كبيرة واسعة لها نوافذ كثيرة لكن لا ترى منها ما يراه السجين من كوّة زنزانة!

العاصمة العربية مدينة ليست لحياة الناس، ليست لأحلامهم الصغيرة البيضاء كتلك التي يتمنّاها المرء في الأرياف، تلك الأرياف التي بلا نوافذ تحبس رؤية المدى، وبلا سُلطة تحبس الأنفاس، ولا زائر فجرٍ ولا أرتال.. العاصمة العربية شيّدتها المخابرات التي وضعت في كُل طوبة رأس مخبرٍ لا ينام، وتحت كُل وسادة سارق أحلام، وتحت كُل مرحاضٍ راصداً لحركة الاستعمال، وفي كُل مصباح كهرباء عيناً لا تغمض على الجميع، وقلباً ميتاً في كُل وزارة ومركز شرطة وبوّابة مرور ومصرف ومحطة كهرباء وعيادة أسنان.. الأرياف لا تحب العواصم لأنها تأخذ أبناءها عنوةً منها لتحرمهم النوم في الليل وفي النهار تحرقهم تحت الشمس على أبواب المصارف وكنس الشوارع وحماية الوزراء.. لا شيء في العاصمة يشبه الريف غير السماء وسحابها البعيد العابر، أما الطير فيها فهو المفزوع دوماً من أصوات المظاهرات ومن أصوات الرصاص أثناء القصف العشوائي والقصف المنظّم على رؤوس الأهالي، وأشجار الشوارع الخلفية التي غاب عنها الماء تقف بلا حيل شهباء في انتظار الإزالة كما بيوت الفقراء!

في مركزية العاصمة "السياسية" تختفي "براءة المكان" أمام السُّلطة، ويلتبس المشهد الثقافي أسير القيود والمحذورات، فيما يعتمد وجدان سُكّان العواصم ويعتمر على ما يستقونه من عطايا الأرياف المجاورة ومن المُدن الأخرى البعيدة عن "المركزية" حيث الاستقرار الذهني وصفاء المخيّلة المُنتِجة للإبداع الثقافي، الفنّي والأدبي، فنجد أن معظم صحافة العواصم ومنتدياتها الثقافية تعتمد على كفاءات أبناء الدواخل ومن الذين نشأوا خارج العواصم وعلى أبناء "المدينة القديمة" بالعاصمة، والأمثلة على ذلك كثيرة والأسماء الكبيرة شاهدة على احتواء المكان وأصالته، في القاهرة مثلاً وفي دمشق وبيروت وبغداد والجزائر والرباط وتونس وليبيا ومقديشو والخرطوم.. فلا تخلو مؤسسة ثقافية وإعلامية في العاصمة من كوادر أبناء المدينة القديمة والمنحدرين من خارجها، وبدونهم يسقط قناع "العاصمة" وتنكشف عِظام السُّلطة التي تمركزتْ لغايتها وسلبت روح المكان!