غزة غزوة بايدن!

كلنا اليوم أو غداً صالحون للجحيم،

الجحيم يُطهر

مولعون بالسفر ولا وصول لنا

ونحن عرب قذرون

(يقول الخنازير) في شاحناتهم وغرفهم.

- الشاعر الجزائري: كاتب ياسين

إذا كانت السياسة فن الممكن، فالممكن بطبيعة الحال هو أن تفعل ما تستطيع لا ما تريد، وبالتالي فإن ما تستطع هو ما توفره الظروف والمعطيات، ومن هذا فإن فلسطين معطى تاريخي جيوسياسي، هذا المعطى ما وفره للفلسطينيين المقاومة فحسب، فمنذ وعد بلفور أو قرن من الزمان والفلسطينيون على محك سلب الحقوق والتهجير، لقد اعتبرت فلسطين كأرض دون شعب، ومن ذا حولت فلسطين إلى جيتو ليهود أوروبا وبالتبعية بقية اليهود، فسميت دولة اليهود/إسرائيل. والقوى التي رعت هذا المشروع وعملت على إنجازه، الإمبريالية الأنجلو أمريكية بدعم غربي وتواطؤ دولي، مثل اعتراف الاتحاد السوفيتي المبكر، بإعلان إنشاء الدولة الصهيونية، بقرار من الأمم المتحدة.

إذن الترانسفير/التهجير رديف لإنشاء دولة إسرائيل، لحل المسألة اليهودية الأوروبية الشائكة بإقامة قاعدة غربية متقدمة، وللتطبيق على الأرض شعار فلسطين أرض دون شعب. والتهجير في تلك اللحظة عملة ذات وجهين: تهجير الفلسطيني من لا حقوق له، لأجل تهجير يهود أوروبا إلى أرض الميعاد. وهذا يتم في مرحلة تاريخية نشر فيها الغرب قيمه، حول حقوق الإنسان في التحرر والإخاء والمساواة، وفيها وعقب الحرب الأوروبية الكبرى الثانية انتشرت حركات التحرر. هذا في حين أن إسرائيل مشروع استعماري استيطاني غربي! ومن هذا فإن المشروع الاستيطاني، ما استوجب التهجير، خلق بالضرورة المقاومة الفلسطينية، فلقد كان مشروعاً متناقضاً لا عقلانيا مبرراته أسطورية، عمل على صياغته بعقل مغيب، ضمن حقوق الإنسان في إنشاء دولته القومية (اليهودية!).

إذن المقاومة الفلسطينية، خلال أكثر من قرن، نتيجة لمشروع إنشاء دولة التهجير/إسرائيل، التي هي بنيوياً في حالة أبارتايد وترانزيت معا مما شكلها كدولة أمنية، تسوِّر نفسها بأسوار القرون الوسطى المادية والفكرية، وممكنها أي مبرر وجودها السياسي نفي الآخر. هذا النفي المستحيل هو ما حول الفلسطيني إلى مقاوم في الزمكان، فالمهجر بالنسبة له مكان نفي مغصوب عليه، مما أجج مشروع العودة، فالفلسطيني أينما كان وفي كل الوقت فلسطيني بالضرورة، حيث جنسيته مشروع/حلم فهو فلسطيني أراد أو لم يرد، الجميع يجمع على ذلك. فإسرائيل لتؤكد وجودها وهويتها كدولة مهجرين، بقيت وتبقى تأتي بالمهجرين اليهود إليها، ولذلك تهجر المتبقي من الفلسطينيين، بإقامة مشروع إسرائيل الأزلي: المستوطنات، القومية الباطنية لدولة إسرائيل.

إن إسرائيل / ترانسفير: دولة مستوطنات، جيتو يهودي، دولة متخيلة محمية غربية هشة في حالة خطر؟ والوجود الفلسطيني ما تنفيه يتحقق عندها كعدو مقاوم، أي أن دولة إسرائيل ذات وجهين، كجانوس الإله الروماني، وجه اليهودي المسالم المغلوب على أمره (شمشون) ووجه الفلسطيني العدو المقاوم (جالوت). واليوم ما بعد أوسلو ما مر عليها ثلاثة عقود، ما يعد مشروعاً لاستيطان جزء من الفلسطينيين كجيب في جيتو إسرائيل، تتضح أوسلو باعتبارها مشروعاً للإبادة والتهجير، حيث منذ ذاك تم حشر الضفة وسجن غزة، وبالتالي تولد اعتقاد زائف بتصفية فلسطين، فالقضية الفلسطينية أخيراً. ونتنياهو اليميني المتطرف، من هو حاكم إسرائيل لأطول مدة في تاريخها، هو نبي هذا الاعتقاد من نجح في ترويجه، بالنار والحديد في الضفة وغزة، وبالإرهاب الدولي داعش وأمثالها في العالم.

إذن الإرهاب الدولي والتطبيع وجهان لعملة واحدة، أرادت الإمبريالية الأورو- أمريكية من خلالهما دفن المسألة الفلسطينية وأشياء أخرى، وبالتالي الحل النهائي للمسألة اليهودية، وقد توجت مسألة الإرهاب الدولي بمنح الولايات المتحدة أفغانستان كدولة للمنظمة الإرهابية «طالبان»!، فيما أخذ التطبيع يكتسح الشرق الأوسط، خاصة العالم العربي، كوباء لا داء فيه ولا دواء، حولت به النار إلى برد وسلام أو شبه لهم. وبذلك ظنوا أن التهجير/ الترانسفير الأخير للفلسطينيين قد حصل، فمن جد وزرع حصد، لقد تم التطبيع فإسرائيل وجودها من الطبيعة في الشرق الأوسط، دولة تاريخية منذ إبراهيم وموسى، ودول العرب دول ناشئة لا تعترف بإسرائيل فالعكس الصحيح.

هذه جذور طوفان الأقصى الثابتة، ما جعلت من غزة غزوة بايدن لا محالة، وفي هذا الحال وهذه اللحظة قلب صمود الفلسطينيين ومقاومتهم الطاولة على غزوة بايدن.