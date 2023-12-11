تشريح القنفذ ـ ذكاء القذافي (17)

شهد تقريبا كل من عمل مع القذافي عن قرب بأنه كان شديد الذكاء، فالطفل الذي فكر منذ أن كان في المرحلة الإعدادية بالتخطيط للانقلاب على النظام الملكي لا شك طفل غير عادي. طريقة استقطاب أقرانه لتشكيل خلية مدنية في سبها وربطهم بشخصه، ثم دفعهم لدخول الكلية العسكرية تؤكد أن المخطط لم يكن صدفة، وإنما وراءه عقل يفكر ويدبر.

طريقته في التفاوض مع رتب كبيرة لمساعدته في تنفيذ الانقلاب، وإخفاء أعضاء تنظيمه كافة تؤكد دهاءه وقدرته على السيطرة. اللجوء إلى نظام عبدالناصر لطلب المساعدة وتأمين الانقلاب كان تفكيرا منطقيا وعمليا. طريقة انفراده بالسلطة واستبعاد كافة رفاقه في الانقلاب تؤكد امتلاكه لعقل ذكي وتآمري، ولكن في المحصلة النهائية هو ذكاء سلبي لم تستفد منه البلاد شيئا، بل تحول إلى خراب استمر أكثر من أربعة عقود.

في سنة 1970 أجرى الشيخ زايد بن سلطان عملية جراحية في مستشفى اندير بطرابلس، وهو مستشفى خاص شيده الدكتور سالم اندير. بعد خروجه من المستشفى قال الشيخ زايد أتمنى أن يكون لنا ذات يوم مستشفى في أبوظبي مثل هذا المستشفى. في سنة 1978 زحف المنتجون على المستشفى وأمموه وخرج منه الدكتور اندير وهو يحمل سترته التي كانت معلقة عندما اقتحم الزاحفون مكتبه.

وفي أول التسعينيات نشرت تحقيقا في جريدة الجماهيرية عما آل إليه المستشفى، بعد أن تحول إلى مستشفى لإجراء عمليات الإجهاض لضحايا كبار المسؤولين، وأقفل المستشفى دون التحقيق مع مديره وهو صيدلي سيطر على المستشفى ورفض توظيف أطباء ليبيين، فجميع أطقم المستشفى كانوا من أوروبا الشرقية. أُقفل المستشفى بحجة الصيانة وعندما غادرت ليبيا العام 1999 كان قد تحول إلى خرابة، بينما شيد الشيخ زايد ومحمد آل مكتوم عشرات المستشفيات والأبراج في الإمارات.

كان الشيخ زايد رجلا بدويا وأميا، وكان يستشير أهل الخبرة في كل خطوة يخطوها، بينما ذكاء القذافي جعله يفقه في كل شيء ولا يحتاج إلى من يستشيره، وهذا ما أقصده بالذكاء السلبي.



كان يمكن للقذافي أن يبني نهضة شاملة في كل الحقول ويغير ليبيا بالكامل، لو نظر إلى بلاده بشكل واقعي واستعان بأهل الاختصاص، وترك أوهام العظمة جانبا وتغيير العالم، وذلك بالتركيز على التعليم وإيفاد آلاف الطلبة للدراسة في أفضل الجامعات في العالم، وبناء جامعات متطورة في ليبيا، والتركيز على تخصصات تنقذ الحياة في ليبيا التي تعاني من التصحر ونقص المياه، بدلا من التفكير في إنتاج أسلحة الدمار الشامل. تحلية مياه البحر من بين هذه التخصصات، وإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإنتاج الهيدروجين الأخضر بدلا من الإنفاق على الكتاب الأخضر، وإدخال البحر إلى الصحراء الشاسعة كان من الممكن خلال سنوات معدودة أن تتغير ليبيا بالكامل، خاصة إذا أنشئت مراكز بحوث تهتم بتطوير التكنولوجيا في هذه التخصصات، وتوسيع الرقعة الزراعية في بلد معظم مساحته الشاسعة صحراء قاحلة.

كل هذا كان ممكنا، ولكن كان عليه أن يتخلى عن عقدة عبادة الفرد، ومحاولة تخليد نفسه وبناء المعجزة الثامنة كما وصف مشروع النهر الصناعي، الذي أنفق عليه أكثر من 32 مليار دولار بسعر الثمانينيات، وذات يوم ستنفد هذه المياه وعندها لن نجد مصدرا آخر، بينما الحلول الأخرى تكلف أقل وهي مستدامة. عندما افتتح مشروع النهر الصناعي ألقى القذافي خطابا قال فيه «مش تجوني بعد خمسين سنة وتقولوا لي المية تمت»، وماذا تفعل هناك بعد خمسين سنة؟.

هذه مشكلة القذافي، لقد عطل كل شيء ليبقى وحيدا في قمة السلطة، وكان يخشى من أن التعليم الجيد سينتج عقولا تفكر ويخشى منها على نفسه، لذلك فرض التدريب العسكري في المدارس وفرض تعليم كتابه الأخضر، وأسس مراكز أشبال وسواعد الفاتح، ووجد ما يكفي من مال لينفق على مشاريعه التي لم تنتج دينارا واحدا ولم تصنع عقلا يفكر، كما لجأ، مثل كل طاغية، إلى تجويع الناس، مطبقا المثل القائل «جوع كلبك يتبعك»، وها هي ليبيا الآن مفككة وفي ذيل جميع الدول على الصعد كافة، ولا تستطيع نخبها التوافق حتى على الحد الأدنى، وضاع نصف قرن من الهراء والعبث في بلد كان واعدا ذات يوم، فبماذا انتفعت ليبيا وجيرانها من ذكاء القذافي، الذي نجح في الحفاظ على نظامه ودمر الحياة فيها. إنه أسوأ مثال على الذكاء السلبي.