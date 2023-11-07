العدو لا يخون.. اسمي فلسطين

اسمي فلسطين نشيد الإنشاد العالمي اللحظة، فمن يشاهد الأرض من كوكب المريخ، أو من مدينة المدينة، يشاهد الأرض حاملة علم فلسطين، ما تغص به الشوارع كل الشوارع، باستثناء دول تمنع ذكر فلسطين كإسرائيل. علم فلسطين، ما ينسج اللحظة من جلد أطفالها، دماء شيوخها، فداء نسائها ورجالها بأرواحهم، هذه الحقيقة التي تبزغ كالشمس، في كل اللحظة، اللحظة ما عمرها خمسة وسبعون سنة. فلسطين اليوم القيامة الآن: البشر ينهضون من سباتهم كأهل الكهف، بعد سنين طوال، ضمائرهم تستعاد من غياب موجع.

اسمى فلسطين العدو لا يخون: عند جو بايدن اسمى هيروشيما/ غزة، ما دكت حتى الساعة بقنبلتين نوويتين، والصهيوني يريد دكها بقنبلة نووية، حتى تزال من الأرض فلسطين، التي لم يستطع محو اسمها «بلفور»، وملايين المهاجرين الصهاينة من أمثاله، كـ..«شولتز».. «ماكرون»... وكل النازيين الجدد.

زمن الانتداب البريطاني اسمها فلسطين، في إضبارات مجلس العموم ومذابح دير ياسين، في التوراة والإنجيل، وفي صبرا وشاتيلا، وفي زبور داوود، وفي بيروت، في الشتات تحت قصف الفانتوم الأمريكية، وفي أيلول الأسود وكذا في تونس، قبالة حاملة الطائرات أيزنهاور، وعند أيزنهاور نفسه، وكل قادة الإمبريالية القديمة والجديدة وكل الفاشيين، وفي كل سفر، ما يحمل أطفال فلسطين معهم، عندما تدفنهم ذخيرة الولايات المتحدة وغير المتحدة، عطاشى وجوعى، وعراة من كل ذنب سوى أنهم من فلسطين.

ذهب العقل عن الأمم المتحدة منذ خمسة وسبعين عامًا، كما ذهب العقال عن أي إنسان في فلسطين، وفي شتات الأونروا، التي تمنح كل طفل ساعة ولادته اسم لاجيء، وما هو بلاجيء ولكن شبه لهم. ففلسطين جرح الإنسانية الذي لن يندمل، كابوسها الصناعة الأمريكية الغربية، ما تحمل ماركة الصهيونية، ممحاة الإمبريالية التي لم ولن تستطيع محو اسم فلسطين. وقد ذهب العقل بالمتعقلين، فعدوا القتل سلامًا والاستباحة أمانًا، وأن إسرائيل اسم فلسطين، ذهب العقل بهم فلم يروا ولا سمعوا ولا ينطقون، صم بكم يعمهون في غيهم، وفي جحورهم يرقدون.

رغم قنابلهم الفسفورية، وجرائم الحرب ما يرتكبون، رغمًا عن أنوفهم في كل شارع: من بوينس أيرس إلى جوهانسبرج وأوسلو، وحتى طوكيو ونيويورك وواشنطن ولندن وباريس وروما ووووو، اسمها فلسطين. لسان حال البشر فلسطين في القلب، رغم مرور خمسة وسبعين حولًا على إطلاق الأمم المتحدة عليها اسم إسرائيل، ونعت الفلسطيني بالإرهابي والمخرب، وكل شائن في زبورهم، ما استطاعوا سبيلًا، إلى اقتلاعها من وجدان البشر، من عقل الإنسان الذي يصدح كل صبح ومساء ويتغنى: اسمها فلسطين.

مثلما تخمد البراكين الحية تخمد فلسطين، لكن يظل اسمها فلسطين، في الشعر والنثر والموسيقى والتاريخ والجغرافيا، وفي العلوم والأساطير، في الوثائق وفي الشوارع والضمائر الحية، وفي الأحلام وعند اليقظة، فلسطين اسمها فلسطين، ضمير البشرية كافة، ليس مجازًا ولكنها الخبر اليقين، في كل عاجل قديم وعاجل الساعة، حيث ثمة بشر، حيث الإنسان من ينسى ومن يتناسى، فلسطين في الذاكرة أمس واليوم وغدًا، حقيقة تسطع كشمس لا تغيب، وإن استمات المغيبون في تغييبها، وهذا ليس لغو عاطفة مشبوبة بل لأن فلسطين في القلب.

ظن الظانون ما ظنوا، فجعلت فلسطين، ظنهم إثمًا عليهم وخابت آمالهم، حتى من عبس وتولى عن فلسطين. فلسطين التي تدفع ثمنًا غاليًا، لأن تكون حية، لا تموت ولكن تتجدد، بماء دموع المكلومين في أصقاع الأرض، ودماء أبنائها وفجيعة أطفالها، وبعرق جبن الرعديدين من إخوانها. ولم تدك أركانها أمس ولا أمس الأول ولا غدًا، بل تدك منذ وعد بلفور وحتى الساعة.

فهل وهنت، وهل هانت، حتى يكون ما يكون اليوم، فجأة تباغت الظانين؟. فلسطين اسمها فلسطين، مباغتة للعدو الذي لا يخون، فلسطين خير العارفين بذلك، لذا تقف استعدادًا في كل حين، لكل حال بما تستطيع إليه سبيلًا... وكما نراها الساعة في غزة، وشوارع العالم حاملة علم فلسطين، الشوارع التي أصبحت اسمها فلسطين.