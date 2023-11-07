هذه الأرض هي العرض لنا

هــذه الأرض هي العرض لنا.. قد سقــينا تربها من دمنـــــــا.. كيف نرضى أن نراها وطنـًا لعدانا أو ســوانا أبـــدًا أبــــدا.

أغنية ليبية

التهجير القسري سيظل استراتيجية الكيان الصهيوني الثابتة من أجل أن يفرغ الأرض من سكانها الأصليين، وينشر فيها عِرقه (النقي) الذي يتكاثر في جيتوات الحريديم وحضانات المستوطنات المحمية، وبقدر ما تتكاثر مخيمات اللجوء كانت تتكاثر مستوطنات الاحتلال. والخطة البديلة إذا لم ينجح التهجير القسري كما حصل في حروب 48، 56، 67 من القرن الماضي هو الإبادة، لكن هذا النهج لم ينجح مع الفرنسيين في الجزائر بعد احتلال دام 132 عامًا ومليون شهيد، ولا نجح مع الفاشية الإيطالية في ليبيا بعد أن وضعت مجتمعًا كاملًا في معتقلات إبادة. وهذه المرة يعي الفلسطينيون اللعبة القذرة التي يلعبها الكيان مع مرضعاته من الدول التي زرعته في فلسطين ذات غفلة من التاريخ والجغرافيا والضمير الإنساني الذي فتكت به حربان عالميتان، يعي الفلسطينيون خدعة النكبة الأولى 1948 حين وثقوا في المجتمع الدولي وفي قراراته وقوانينه.

حين كان المخرج حاتم علي يجسد مشاهد تراجيدية للنزوح الفلسطيني الجماعي في النكبة الأولى، في العمل الدرامي الضخم «التغريبة الفلسطينية» لكاتبه السيناريست، وليد سيف، الذي عاش صبيًا مشاهد هذا التهجير، ليحذر من إعادة هذه المشاهد في التاريخ الفلسطيني، ومن تكرار ما حدث في النكبة، مسلطًا الضوء على الثوري «أبوصالح» أحد أبطال المسلسل وهو يلقي بجسده في طريق النازحين ويصرخ فيهم «الأرض أهم من العرض»، لأن المخيم أصبح من اختراعات هذا العصر، وهو ابتكار الإمبريالية القديمة والجديدة من أجل تفريغ الأرض وتهيئتها للاحتلال والاستيطان، ويمضي العمل الدرامي في تقصي شخصيات العمل التي يقودها قدرها التاريخي في أرض تتقلص تحت أقدامها.. تتوقف الثورة الأولى وتبقى آثارها داخل النفوس المفعمة بالاستئناس للمكان واللحظة، بينما المحتل ينتهز الوقت ليبني مؤسساته ويخطط لمشروعه، وفي النهاية ستكون المواجهة بين الغزو المخطط له بحنكة من قبل القوى الكبرى وبين غريزة المقاومة الفطرية الارتجالية، وكل هدنة أو محاولة الوصول إلى سلام تعني احتلال المزيد من الأرض وتفشي المستوطنات مثل أورام سرطانية في الجسد الفلسطيني.

يتجذر الفلاح الفلسطيني في الأرض بشكل عبرت عنه مفردات العمل؛ من الموسيقى إلى الملابس والمعمار التي تعكس في تناغمها عمق العلاقة البيولوجية بين الفلسطيني والأرض، فتظهر كل المؤثرات السمعية والبصرية وكأنها طالعة من التراب مثل جذور الزيتون الشاربة جذورها شجن الربابة. يُقتلع هؤلاء المضرجون بتراب الضيعة من جذورهم ليبنوا خيامهم بعيدًا عن الخطر الذي سوف لن يعرف حدودًا.. تصير للخيمة حدود وتصبح الخيمة هوية، وبشكل فني حاذق سيرصد حاتم على المخيم وهو ينمو حجرًا حجرًا، فتتحول أطراف الخيمة إلى جدران، وعلى الجدران تبدأ كتابة الحنين وأحلام الفلسطيني بالعودة. تغدو رائحة برتقال الضيعة الهويةَ المفقودة وهاجس الحنين إلى الرحم، ويغدو المذياع الذي يبث رسائل الغائبين الشفهية هو الوطن البديل، وفي هكذا ظروف حيث لا أرض ولا مزارع، وحيث الأزقة بين البيوت تضيق يغدو تعليم الأبناء هو الحلم الذي يراود الآباء، فيحل التفاخر بالشهادات العليا محل التفاخر بالإقطاعيات، بينما شخصيات العمل المرسومة بدقة تنمو في قلب التغريبة بكل تناقضاتها: (علي) المتعلم القلق الذي يمثل ضمير القرية والمخيم، وإنتلجنسيا المنطقة بأكملها، يتسرب إليه شواش اللحظة التاريخية وضبابها، هو الشخصية المثقفة المرتبطة بالكلمات والمعاجم التي تبحث عن نصفها الآخر في شخصية (حسن) الحسية المغامرة المرتبطة بالأرض والصخر والريح. شخصية (مسعود) الانتهازية، الضحية التي ترث ميراث جلادها، و(أبوعايد) نموذج السلطة السياسية والعقلية الإقطاعية التي تدافع عن وهم هذه المكتسبات في خيمة تتلاعب بها العواصف. الأم الفلسطينية (التي جسدتها جولييت عواد) يتفتت قلبها في خضم هذا الصراع الذي تقاومه بغريزة الأم وبحضنها المفتوح لكل الأوجاع. وتمر الأحداث الكبيرة على هذا المجتمع لتترك ظلالها وآثارها التي لا تنمحي على كل النفوس، بينما من خلال حوار المثقفين يسرب الكاتب آراءه في كل ما حدث عبر قراءة نقدية جديدة للأزمة من داخلها، وعبر تجليها الاجتماعي والنفسي والثقافي. ثمة نص كتبه وليد سيف، وثمة نصوص أخرى موازية اشتغل عليها حاتم علي بفنية عالية. كانت موسيقى طاهر مامللي الدرامية بقيادة آلة الربابة نصًا موازيًا، وكانت الكاميرا التي ترصد بذكاء تفاصيل اللعبة عبر مشاهد صامتة تقول الكثير، لفتة النازح وانطفاء البريق في عينيه لحظة الرحيل، وارتعاش الأصابع وهي تتسلم مؤونة الأنروا، أما زيف الميديا تختزله الجريدة التي يمسح عليٌّ بها وجهه من صابون الحلاقة، بينما قامة أبوصالح المصر على البقاء في الأرض تظهر عملاقة كجبل وسط جلاديه.

يأتي التهجير الثاني من المخيم ليطرح نقطة جوهرية وهي العلاقة التي تكرست في الذهنية العربية عموما والفلسطينية في لحظة اختيارها الصعب بين الأرض والعرض، حيث حالة التجريد القصوى للوطن في مفهوم العرض الذي يفر به العربي تاركًا أرضه، وهذه المفاهيم المجردة ما تحيل الذهن الشعبي إلى منظومة لغوية من الشعارات واللافتات في مواجهة تاريخ تكتبه الإرادة وليس الكليشيهات ولا أوهام الماضي. الوهم الوسادة ـ التي تحملها أم سالم المجنونة كبديل لابنها المفقودـ يجد صداه عند رشدي الذي فقد أمه، فيقترب من وجدان هذه المرأة بقدر ما يؤكد وهمها ويتعاطف معه، وهو الوهم الذي يكف بمجرد أن يلتقي مع أمه.. تموت المرأة في لحظة تحررها من هذا الوهم ورأسها على الوسادة، بينما يذهب رشدي إلى بندقية أبيه المخبأة في مغارة ويقف في بؤرة ضوء متسربة من عتمة الكهف متشبثًا بها. ثمة ضوء في آخر النفق كما تقترح الحتمية المتفائلة، لكن المخرج الفطن لا يرينا هذا الضوء مجردًا أو حسيرًا، بل يضع في قلبه الأيقونة/ الرسالة (رشدي متشبثًا بالبندقية)، ليقول إن البقاء في الأرض والمقاومة هو الضوء الذي يلوح في آخر النفق.

نزح في النكبة الكثير من الفلسطينيين خوفًا من المجازر، والآن يحاول العالم (الحر) الداعم لهذه الفاشية أن يعيد تلك المشاهد عبر استخدام الأسلحة الفتاكة التي تسقط الأبراج وتدمر أحياء كاملة بسكانها، والتي لا ترى في الأطفال والرضع سوى مشاريع مقاومة قادمة، لكن ما تقترحه غزة الآن أن العرض أصبح هو الأرض الأم التي إما تعيش فوقها حرًا أو تمضي إلى جوفها بشرف، لأنهم فهموا جيدا ماذا تعني استراتيجية المخيمات الموقتة التي دامت 75 عامًا، ولأنهم أصبحوا يفهمون جيدًا أن المجتمع الدولي مشارك في حملة التطهير العرقي طيلة قرن إلا ربع.

توفي المخرج الكبير حاتم علي ــ المُهجّر من قريته كفر حارب في الجولان السوري المحتل ــ وحيدًا في غرفة بفندق في القاهرة، وقبل ذلك بسنوات تناول بكل عدته الإخراجية المميزة إمكانية هذا المصير حين تجتاح عتبات بيوتنا قوة طاغية محلية أو خارجية أو قادمة من الأساطير، وتظل نافذته التي فتحها في قلب هذا الكابوس هي مقاومة الفاشيات بكل أنواعها، والانتصار للكائن الإنساني في وجه كل ما يجعل منه أداة أو رقمًا أو حيوانًا بشريًا.

لكن الميديا المهيمَن عليها من قبل شركات الاستثمار في الكذب مازالت تحاول أن تروج للحرب الدائرة على أرض فلسطين على أنها حرب بين فصائل مقاتلة وبين ما يسمى دولة إسرائيل، لكنها في الواقع حرب بين الفاشية والعالم الحر، شبيهة بالحرب العالمية الثانية بين النازية والفاشية من جهة وبين بقية العالم الحر من جهة أخرى، ولا أقصد بالعالم الحر ـ في هذه الحالة ـ دولًا معينة أو أنظمة، ولكن يمثله كل الناجين من هذا التضليل الإعلامي المصروفة عليه مليارات من الدولارات، الذين يخرجون في مظاهرات حاشدة في مدن وملاعب وساحات العالم رافعين العلم الفلسطيني ومحتجين على الإبادة. إنها حرب بين مصانع الأسلحة الهجومية الفتاكة المصممة من أجل تيسير الاحتلال وتهجير السكان الذين تتزلزل الأرض تحتهم، وبين مصانع أسلحة شعبية بسيطة مصممة من أجل الدفاع عن الوطن، حرب حتى داخل الشعب اليهودي بين «أصوات من أجل السلام» وبين أصوات من أجل الإبادة يمثلها اليمين الصهيوني وفق عقيدة «إسرائيل يهودية».

حين أشاهد صور الحربين العالميتين اللتين حدثتا في قلب الحضارة الأوربية، وأشاهد كيف كانت تسقط آلاف الأطنان من القنابل العشوائية والصواريخ على أحياء لندن ووارسو وبرلين وغيرها من المدن الآهلة بالسكان، أعتبر أن هذا القتل الجماعي قد صار من الماضي، بعدما حاولت قوى الاحتلال الجديدة أن تقنعنا بذكاء أسلحتها الدقيقة التي تتحاشى المدنيين، لكن الحرب على غزة تعيدنا إلى مشاهد الحربين العالميتين حين كانت الصواريخ والقذائف عمياء، وأصبحت الأسلحة الذكية هي التي تدمر الأحياء وتقتل أكثر قدر من الناس بأقل تكلفة في حسابات سوق الحروب والإبادة.