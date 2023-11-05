الطفل الذي سيحرِّر فلسطين قد وُلد بالفعل!! (2-2)

في حال نشوب مثل هذه الحرب التي تمثل (تهديدًا وجوديًا لإسرائيل) فسيكون استخدام السلاح النووي من قبل إسرائيل مرهونًا بعوامل أخرى، وإلا سيكون استخدامه انتحارًا لإسرائيل!

فهذه العوامل التي ستحدد القيام بالضربة النووية من عدمها هي في المقام الأول المسافة التي تفصل بين إسرائيل وبين الهدف، ثم نوع السلاح النووي الذي ستستخدمه ضد الهدف، وأخيرًا طريقة التفجير (في الهواء أو على سطح الأرض)، كما سيكون لعامل اتجاه الرياح في المنطقة تأثير كبير على نتائج هذه الضربات.

فاستخدام السلاح النووي ضد عاصمة قريبة مثل دمشق فإن احتمال تأثر إسرائيل من جراء الانفجار النووي سيكون قويًا؛ فالقنبلة النووية تنتج قدرًا أقل من التدمير يصاحبه قدر أكبر من الإشعاعات ومن الغبار النووي خاصة في حالة التفجير السطحي، وفي هذه الحالة ينعدم خط الأمان النووي الإسرائيلي، ولا يمكن ضمان عدم تأثر إسرائيل تدميريًا أو إشعاعيًا.

فإسرائيل لن تستخدم سلاحها النووي بشكل يلحق بها خسائر كبيرة. أو كما يقول المستشار أحمد سامح الخالدي في مقال له بعنوان «القوى الضاربة في الشرق الأوسط» نشره بمجلة أتلاس الأمريكية في مارس 1967 «إن أي قنبلة يتم إطلاقها على سورية أو الأردن أو لبنان سوف يكون تأثيرها الإشعاعي على إسرائيل قائمًا». ولهذا السبب يُستبعد استخدامُ إسرائيل سلاحًا نوويًا داخل غزة.

ولكن ماذا لو قامت الدول العربية بشن هجوم شامل على إسرائيل تستخدم فيه أسلحتها التقليدية شديدة الانفجار والكيميائية والبيولوجية التي تعادل الضربة النووية؟ فهذه الضربة الشاملة الأولى ستلحق خسائر فادحة بقوة إسرائيل النووية، سواء بتدمير قواعد الإطلاق أو نظم التوصيل أو مستودعات تخزين الأسلحة النووية أو مراكز القيادة النووية، بما يؤدى إلى شلل جزئي أو متوسط لقدرة الرد الإسرائيلية النووية، ولن تستطيع القبة الحديدية الدفاعية المتحركة اعتراض إلا ما يعادل 25% من النيران الساقطة عليها في وقت واحد، وهذا في أحسن أدائها.

وحتى في حالة فشل هجوم الضربة الأولى في تدمير القوة النووية الإسرائيلية وتمكنت إسرائيل من استخدام جزء من ترسانتها النووية أو كلها ضد البلدان العربية، فما الذي يمكن أن يحدث؟

فأولًا تحتاج إسرائيل 2480 قنبلة نووية عيار 20 كيلو طن لتدمير 620 مدينة عربية كبرى، أو كما يذكر الباحث د. خليل الشقاقي «أن تدمير ما بين (15-25) مدينة عربية رئيسية في خمسة بلدان عربية يتطلب ما يراوح بين 60 و100 قنبلة نووية، وتحتاج إسرائيل إلى ما بين (2-4) قنابل بقوة 20 كيلو طن لتدمير مركز سكاني رئيسي في بلدان عربية أخرى».

بينما تحتاج إلى 12 ألف قنبلة نووية على الأقل لضرب أغلب الأهداف العسكرية والسكانية داخل 6 آلاف مدينة عربية متوسطة وصغرى. في حين أن ترسانة إسرائيل النووية تبلغ ما يقارب 100 قنبلة نووية وترفعها بعض المصادر إلى 400 قنبلة وهذا الرقم الأخير مشكوك في صحته.

ولكن العرب حتى الآن يعتقدون أن دخولهم في حرب شاملة ضد إسرائيل ستكون حربًا خاسرة متهيبين من سلاحها النووي، رغم أن هذا السلاح وإن كان سيوقع خسائرَ كبيرة في المدائن العربية التي يستهدفها، إلا أنه لن يحقق الانتصار لإسرائيل، التي ستتلقى ضربات تقليدية سرعان ما تجعلها تنهار وتستسلم. كما أن إسرائيل، حسب أغلب التقارير، ليست مستعدة جيدًا للدفاع ضد هجوم بالأسلحة الكيميائية التي ستساهم مع الأسلحة التقليدية شديدة الانفجار والبيولوجية في معادلة القوة النووية لإسرائيل. ليحسم التفوقَ العسكري عواملُ أخرى تصب كلها في مصلحة العرب وفي مقدمتها اتساع رقعة الأرض العربية.

أما في حالة امتناع العرب عن خوض الحرب الشاملة ضد إسرائيل لأسباب تُعزى إلى غلبة الوهم أو غياب الجرأة في اتخاذ قرار الحرب، فليس أمام العرب إلا الانتظار 40 عامًا أخرى لخوض حرب حاسمة بدون خسائر كبيرة.

فالزمن يسير لمصلحة العرب، وكذلك تطور العالم وما يلازمه من تقلّص المسافات بين الدول، وانتشار سوق الوثائق وتسريب التصميمات الدقيقة والاتجار السري باليورانيوم المخصب، إضافة إلى المساعدات التي ستقدمها البلدان النووية الإسلامية للعرب. فإسرائيل لم تمتلك سلاحها النووي لأنها الأفضل أو الأذكى وإنما لأن الغرب أنشأها وأمدّها بما يتطلبه امتلاك هذا السلاح.

فخلال 40 عامًا سيتشابه تسليح الدول المتقدمة والطامحة (ومن بينهم العرب) إلى حد كبير، كما ستضيق الفروقات بشكل يجعلها لا تظهر إلا قليلًا، ليكون التفوق في الحرب حليفًا لصاحب الأرض الأكبر والجيش الجرّار الذي يمكن تجهيزه وقت النفير والتعبئة، وبلا شك سيكون للعرب سلاحُهم النووي.

وبالنظر إلى الفارق الهائل بين مساحتي أرض العرب وأرض إسرائيل، والتباعد الكبير بين المدن العربية التي يفوق عددها مثيلاتها الإسرائيلية بـ70 مرة، فإن هذا يعني أن القوة التدميرية للقنبلة النووية العربية الواحدة (أو ما يعادلها من الأسلحة التقليدية شديدة الانفجار المعززة بالأسلحة البيولوجية والكيميائية) تعادل تأثير عدد 70 قنبلة نووية تطلقها إسرائيل من نفس العيار.

وسيمر الانتصار العربي في حربه القادمة مع إسرائيل عبر بوابة العلوم، وهو ما يتطلب من العرب الإنفاق الكبير في مجال البحث العلمي، فالإنفاق على العلم هو ما جعل إسرائيل تتفوق على العرب طوال الـ75 سنة الماضية وتتخطاهم كثيرًا في مجال العلوم. ولا عجب إذا علمنا أن إسرائيل هي الدولة الأولى في العالم من ناحية الإنفاق على البحث والتطوير بسبب النسبة المئوية العالية التي خصصتها لهذا المجال من ناتجها المحلي الإجمالي. وكان نتيجة هذا الاهتمام الاستثنائي أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تفخر بوجود 140 عالمًا وفنيًا ومهندسًا لكل 10000 موظف، وأنجبت 6 علماء حائزين على جائزة نوبل، وتحتل اليوم المرتبة التاسعة في العالم من خلال مؤشر التنافسية الفضائية.

ولن يصعب على العرب تخصيص الأموال اللازمة لإنفاقها في مجال البحث العلمي وعلوم الفضاء حيث إنها تمتلك نسبة 60% من احتياطي النفط العالمي وأكثر من 33% من احتياطي الغاز الطبيعي العالمي ويبلغ حجم إنتاج الدول العربية من النفط 23 مليون برميل يوميًا بنسبة تصل إلى 32% من الإنتاج العالمي، كما تتجاوز قيمة الصادرات النفطية للدول العربية 420 مليار دولار.

فإن امتنعت البلدان العربية عن شن حربها ضد إسرائيل في هذا الوقت، فإن جيلًا أكثر جرأة سيشن هذه الحرب وسينتصر فيها بأقل الخسائر؛ وستنتهي قصة إسرائيل التي ظلت 75 سنة لا تعرف لذة النوم، ولا تعيش إلا كفرقة عسكرية تائهة في أرض معادية.

وما على قيادات اليوم إلا إعادة لاءات مؤتمر الخرطوم الثلاثة (لا صلح لا تفاوض لا اعتراف) حتى يحين النهارُ الموعود.

فقصة إسرائيل لا بد أن يُسدَل ستارُها، ولا بد أن يعود مصطلح (الوطن العربي) و(العالم العربي) الذي أسقطته وزارة الخارجية الأمريكية بهدف دمج إسرائيل في المنطقة العربية. وهو الأمر المثير للسخرية، فكيف يتغير اسمٌ تاريخي متأصل عمره أكثر من 1000 عام بسبب كيان لا يبلغ عمره عمر شجرة تفاح تزدهر في أرض فلسطين كل صباح؟!.

ولا بد من تذكير الخارجية الأمريكية أن الجدّات الإسرائيليات هن أكبر سنًا من دولتهن!، وأن 95% من رؤساء إسرائيل ورؤساء وزرائها قد ولدوا قبل أن تولد دولة إسرائيل!.

فإسرائيل ستنتهي، وعلى العرب الذين لا يريدون تحرير أرضهم اليوم، أن ينتظروا الهدية التي سيقدمها أطفالنا خلال 40 عامًا!؛ أطفالنا الذين يمرحون الآن بيننا والذين لم يظهروا بعد.

«فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ».

فأطفالنا الذين يبلغون اليوم نحو 150 مليون طفل سيكونون 190 مليونًا عام 2043م. وسيخوضون دروب العلم والمعرفة، وسيكون بينهم الكثير من العلماء والمفكرين والأدباء وسيفوزون بـ(نوبل) وسيعيشون مشحوذي الذاكرة، دارسينَ وشُرّاحًا للتاريخ العربي.

فهؤلاء هم من سيحرر كاملَ أرض فلسطين قبل عام 2063م وأيةَ أرضٍ عربية تحتلها إسرائيل أو تستلبها من العرب خلال السنينَ القادمة.

وهؤلاء الأطفال الذين سيهزمون إسرائيل ربما يبلغ عمر أكبرهم اليوم 15 عامًا، وجلّهم لم يولدوا بعد، وربما سيولد أصغرهم بعد عشرين عامًا من الآن.

وأكاد أجزم أنّ الطفل الذي سيقود الحرب في ميادين القتال قد وُلد بالفعل، وربما هو الآن تلميذٌ في إحدى المدارس العربية وقد يكون مقيدًا بالصف الثامن أو التاسع.

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المراجع: القرآن الكريم، الوثائق الجغرافية، الإحصائيات السكانية والاقتصادية والمالية، الأبحاث والمنشورات العلمية والعسكرية المتعلقة بالبلدان العربية وإسرائيل، البحوث النووية، أطلس العالم، ويكيبيديا،وإحصائيات. Global Firepower السلاح بموقع جلوبال فاير باور العسكري الأمريكي.