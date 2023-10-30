صقور وجرذان

يقولون: «خذ من الصقر ثلاثة: الحرية، بعد النظر، وعزة النفس» ويضيفون: «بُعد نظر الصقر، وقدرته على الرؤية من عليائه يجعله يرى الواقع بوضوح».



والحقيقة لطالما اندهشتُ من «الثروات» التي تعادل أحيانًا مكافأة تقاعد، نهاية خدمة موظفي مصلحة حكومية كاملة! ثمنًا لهذا الصقر، الذي «من لا يعرفه يشويه!» وأعترف أنني انفعلت، دون سبب حقيقي، بجمال أداء (رمزي شهوب) لأغنية: «يا صــقر ما تـــنزل منـــازل بـــومة ** وانْــــزل مـــنازل عـــالية مقــــيومة..».



أما القول: «أن غيرة الرجال على بناتهم كغيرة الصقور على صغارها» فيؤكده علماء الطيور، أو بمعنى أدق، المتخصصون في سلوكها، وفي تقديري ليس هناك حيوان لا يهتم ولا يخاف على صغاره، بحسب علمي، سوى (الفكرونة) التي نقول نحن الليبيين على لسانها: «(فكْرِن) والله إن شاء الله ما فكرن..»، فهي تدفن بيضها، وترحل عنه، ولا تهتم به إن فقس أو لم يفقس! أما بقية الحيوانات فتهتم بصغارها.



«الصقر أكثر مخلوقات الله الطائرة خبرة، ومهارة تخلب اللب وتسحر القلب!» وكذلك لا تجد على ظهر الأرض أكثر منه خبثًا في إيذاء ضحاياه، ولكنه لا يقتل من أجل اللهو واللعب، ولكن عندما يجوع فقط. وعلى الرغم من وحشيته يسهل تدريبه حتى يكون مطيعًا كالكلب، نزعته إلى الحب، وسرعة غضبه، ورغبته في اللعب والعبث واضحة تبهج علماء الطيور، الصقور الصغيرة تفترس الكتاكيت، والحيوانات القارضة، والطيور كافة، بل والحشرات، أيضًا، مثلما يفعل صقر بحجم عصفور. ويعتمد الصقر على بصره، فعيناه أقوى عضوي إبصار لدى جميع مخلوقات الله. لدرجة أن العلماء حددوا مسافة رؤية الصقر لفريسته، من السماء تصل حتى كيلومترين ونصف، حتى إنهم قالوا إنه لو للإنسان قوة إبصار الصقور لاستطاع قراءة عناوين صحيفة من على بعد نصف كيلومتر!



ذاكرة الصقر مهما كان حجمه قادرة على تخزين معلومات عن الريح واتجاهها ومقاومتها، ولذلك نرى كيف أن الصقر صائد الأسماك من الأنهار عندما يلتقط فريسته الضخمة يجعل مقدمة رأسها تشق الرياح التي تواجهه، وكثيرًا ما شاهدنا كيف يغير مركزها وهي بين مخالبه القوية. وتبلغ سرعة انطلاق، نوع من الصقور المسمى (برجرين فالكونPeregrine Falcon ) 400 كيلومتر في الساعة!.



أما أساليب طيران الصقور، وسرعة تغيير مساراتها وانقضاضها على فرائسها فيتم بدقة متناهية، مستثمرًا الهواء واتجاهه وحركته، بل تقدر سرعة بعضها بنحو 130 كيلومترًا في الساعة، علما بأن سرعة الريح لا تتجاوز 65 كيلومترًا في الساعة فيما يرفرف عبرها بجناحيه.



وسائل صغار الصقور التي تقتنص الفئران على سبيل المثال، تطير قريبة من جحورها، ثم تطلق صراخًا عاليًا، حتى إذا ما أخرجت الفئران رؤوسها من مخابئها، لتعرف مصدر الصوت، تنقض عليها بسرعة خارقة! فيختفي أحد الفئران أو الجرابيع، من بين جماعته في لمحة بصر. وكثيرة هي ألعاب الصقور البهلوانية، التي تقوم بها.



وتتميز الصقور بعاطفة العائلة، أو بمعنى أدق الأبوة، فتنفرد عن بقية الطيور، بدوام تآلفها ورفقتها طوال الحياة، بل وكثيرًا ما يعاود الحنين الصقر إلى العش الذي فقست فيه بيضته، وحيث داومت فصيلته على تغذيته مما يصطادونه، وثبت أن بعض أوكار الصقور لم يتركها طوال ربع قرن متصل، بل هناك وكر معروف قي بريطانيا، يرجع عهده إلى أيام الملكة إليزابيث الأولى! وذكر الصقور هو من يقوم بمعظم عمليات الصيد والقنص، وتشترك الأنثى معه، ورصد عالم طيور زوجًا من الصقور ذكرًا وأنثى يعتديان على غراب الليل، ثم يطيران بالفريسة، وهي تتأرجح بينهما.



والصقور ليست وحشية تمامًا بمعنى أن افتراسها هو فقط لمعيشتها، ولقد أثبت متخصص في الدراسات الطبيعية ذلك بأن وضع صقرًا جريحًا في قن دجاج، فسخر المزارعون من قراره، معتقدين أنه سوف يفني الكتاكيت، ولكن الصقر الجريح عاش مع الدجاج وكتاكيته دون أن يمس واحدًا منها، وظل غذاؤه يتركز على الفئران والجرذان، إلى أن تعافى، وغادر القن، ولكنه ما انفك يزوره بين حين وآخر، فالفئران والجرذان اختفت في حضوره ولكن ما إن غاب حتى عادت من جديد، ولذا ظل يعود صقرنا هذا إليها.