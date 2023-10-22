الكره في زمن الحرب

وكأن التاريخ يعيد نفسه، ولكن ربما ليس في المكان نفسه، ولا مع الأشخاص أنفسهم، ولا بالمعايير والقيم نفسها، فلكل زمن قيمه وظروفه، إن صح الوصف. إذن هو ليس الحب في زمن الكوليرا، ولا هو زمن غارسيا ماركيز، ولا يبدو أنه زمن للحب مع كل الأسف، ولا أنا أتحدث عن ذلك. تقودني غريزة الكتابة الآن، ولكني في حقيقة الأمر يبدو أني وقعت تحت تأثير أحد أكثر من أعرفهم حبا للقراءة والكتابة في مدينة الملح والعيش. صديقي الذي تعرفت عليه متأخرا بحكم القدر، حتى إننى لا أعرف تحديدا عمره الذي يبدو لي أنه يتجاوزه، فيجعله يبدو وقورا بملامح ذلك المكافح العصامى من أبناء المدينة. لم ينفض صديقي العزيز على حثي للكتابة في كل فرصة تسنح له في كل مرة أثارت غريزتي المنطفئة كفنار قديم عاث فيه الزمن. في كل مرة تسنح له الظروف، يثير غريزتي التي بدورها تهاجم لا إراديا باستخدام ذلك السنامي الهرموني جهازي العصبي الطرفي اللاإرادي، فتعتريني نوبة ممتثلة لهرمون الأدرينالين، مطيعة في إيماء كأنه بين عشاق أو محبين يتناجون، فتخط أناملي حروفا وكلمات كأنها أشبه بنوتة موسيقية تخرج من دماغ موسيقار يستشعر المرض حين نبوغه، ويعزف المايسترو الأدرنالين معزوفة لحن مرتجل، تنساب دقات قلبي معها، هي أشبه بمعزوفة مقتبسة من سيمفونيات بيتهوفن الأصم!!!.

ولكنه ليس زمن الحب في الكوليرا الذي كتب عنه الكاتب الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز، الحائز على جائزة نوبل، ولا عن أحداث روايته عن قصة حب رجل وامرأة منذ المراهقة حتى ما بعد بلوغهما السبعين، بعد أن دارت حولهما حروب أهلية في منطقة الكاريبي وصراعات، مرورا بكل ذلك إلى عصر التغيرات التكنولوجيا، وتأثيرها علي نهر مجدولينا. لكنه العام 2005/2004، حينها كنت أدرس دبلوم الصحة العامة النفسية في جامعة سبيانسا بإيطاليا في روما، وكان أحد الكورسات المقررة كورس متعلقا بالأمراض الناجمة عن الفقر والأكثر شيوعا، وتأثيرها على المجتمع الأهلي والسكان، وعلى نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وكيفية التعامل معها من خلال إعداد خطط، لمواجهتها من خلال ما يعرف بـ «الخطة الإستراتيجية الصحية» التي يستوجب إعدادها دراسة ابيدوملوجية ديموغرافية، لتحديدها، وتوفير الإمكانات المادية والبشرية لها، والوعاء الزمني، وأيضا الخطة التطبيقية بعد تحديد وتجهيز كل ما تقدم، لمواجهة أكثر أمراض الفقر شيوعا. لكن ما شد انتباهي حينها هو ما يعرف بـ «مؤشرات الفقر» التي يعد أولها نسبة السكان الذين يقعون تحت خط الفقر، حيث دخولهم يوميا أقل من ثلاثة دولار، وأيضا معالم وسمات أمراض الفقر التي كان وجودها في حد ذاتها مؤشرا قاطعا على وجود الفقر المدقع، الذي قال فيه علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه): «لو أن الفقر رجل لقتلته بسيفي»، ولكن اليوم الفقر يقتل الكثيرين ولا علي يكترث. أمراض الفقر الأكثر شيوعا مؤشر على الفقر، من السل إلى إسهالات الأمراض المعدية وفقر الدم والقمل والجرب، وما تخلفه من عاهات نفسية تسبب الاختلال العقلي، والإعاقة الوظيفية لأفراد المجتمع، وما أجدني إلا وأنا أتذكر أن الكوليرا في الكاريبي قد يكون استوعبها الحب، فرضخت لإرادة المحبة والرحمة التي كتبها الله على نفسه، فاستكانت، وها أنا اليوم استشعر هذا الخطر يدق ناقوسا من جديد، ولكننا بماذا سنواجهه، هل بالكره؟! لكن غابرييل ماركيز في راويته قال إن الحب استوعب الكوليرا، ونحن ليس لدينا ثمة شيء سوى الكراهية وحكومات عديدة وأفاقين وجوعان قبع في برلمان.