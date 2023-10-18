ماذا بعد انتهاء الحرب في غزة؟

الجنرال الأميركي ديفيد بيتروس، كان واحداً من أشهر القادة العسكريين الأميركيين، خلال ولاية جورج بوش الأب، ومن بعده الابن، في المرحلة التي توصف في الأدبيات السياسية بالحرب على الإرهاب. فهو قد شارك في حرب العراق العام 2003، وهو من قاد قوات الحلفاء في العراق في العام 2007-2008، وتولى قيادة القوات الأميركية في أفغانستان العام 2011-2012، وبعدها تولى رئاسة وكالة المخابرات المركزية.

في مقابلة أجرتها معه أخيراً جريدة (ذا صنداي تايمز) اللندنية، استأثرت الحرب الدائرة حالياً في غزة بأغلبها، وخلالها أكد الجنرال بيتروس على ضرورة وجود استراتيجية لدى الحكومة الإسرائيلية لمرحلة ما بعد السيطرة على غزة. وأوضح أن غياب تلك الاستراتيجية كان من أكبر الأخطاء التي وقعت فيها الإدارة الأميركية وحكومات الحلفاء في غزو العراق وأفغانستان.

وللتأكيد على أهمية ذلك، قال إنه لدى انتهاء معركة السيطرة على مدينة النجف في العراق، في شهر أبريل 2003، اتصل بقائده هاتفياً في مقر القيادة، قائلاً إن لديه أخباراً جيدة وأخرى سيئة. فسأله القائد عن ماهية الأخبار الجيدة، فرد عليه الجنرال بيتروس قائلاً: «لقد سيطرنا على النجف». فسأله القائد مستفسراً: «وما الأخبار السيئة؟»، فأجاب الجنرال بيتروس: «إننا نسيطر على النجف!».

وهذا بدوره يفضي بنا إلى السؤال: هل لدى حكومة بنيامين نتنياهو الإسرائيلية استراتيجية لمرحلة ما بعد الحرب؟ سؤال يبحث عن إجابة.

رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قال إن هذه الحرب ستغير وجه الشرق الأوسط. وهو وصف سياسي فضفاض. وإذا حدث تغير كما قال نتنياهو، هل يعني أنه سيشمل وجه إسرائيل أم لا؟ وهل يكون وجه نتنياهو أول من يختفي من خريطة الشرق الأوسط الجديد؟

اخترت الاستشهاد بما قاله الجنرال بيتروس أعلاه للتأكيد على أن الحرب التي تشنّها إسرائيل حالياً ضد حركة حماس في غزة، وضد السكان المدنيين، بضراوة نارية غير معهودة، لن تجلب السلام المنشود إلى سكان إسرائيل، وإلى المستوطنين في غزة، وفي غيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الطالبانيون في أفغانستان، بعد عشرين عاماً من طردهم من كابل، على يد أكبر قوة عسكرية في العالم، وليس في الشرق الأوسط، عادوا منتصرين إليها، وهرب الأميركيون وحلفاؤهم خاسرين مدحورين. والسلام المرتجى، من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بقوة الحديد والنار، لن يكون بلا ثمن، وفي المتناول، كما أبانت تجربة الحروب السابقة في السنوات الماضية، طالما استمر العنت الإسرائيلي في رفض منح الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته. وأن حكومة تل أبيب تعرف مسبقاً أنها، بدخولها إلى غزة وسيطرتها عليها، تدخل بقدميها، وبعينين مفتوحتين في نفق معتم وخطر. وأن الائتلاف اليميني المتطرف بقيادة نتنياهو سيدفع الثمن سياسياً، لدى انتهاء الحرب، وبدء التحقيق والمساءلة كونهم المسؤولين عن أكبر إخفاق أمني عرفته إسرائيل.

بعد انتهاء حرب يوم الغفران العام 1973، قادت التحقيقات وراء الإخفاق الأمني الإسرائيلي في كشف الخطط المصرية والسورية بالهجوم إلى وضع نهاية لحكم حزب العمال المتواصل منذ إعلان تأسيس الدولة الصهيونية. وأدى ذلك إلى بروز حزب الليكود اليميني بقيادة مناحيم بيغن.

من بين كل الأسئلة المحتملة عما ستفعله إسرائيل بعد انتهاء العمليات العسكرية في القطاع، يبرز سؤال يتعلق باحتمال تهجير سكان القطاع إلى صحراء سيناء في مصر. وقبله سؤال أهم يتعلق باحتمال أن تجد إسرائيل نفسها متورطة في حرب مع حزب الله في جنوب لبنان. هذا الاحتمال أقرب إلى الواقع الفعلي منه إلى احتمال تهجير سكان غزة إلى مصر، بسبب رفض القاهرة القطعي لأية فكرة إسرائيلية - أميركية تهدف إلى التخلص من المشكلة بتصديرها إليها.

ويظل من المفيد الإشارة إلى أن الحرب الدائرة حالياً أثارت الاهتمام في مختلف عواصم العالم واستقطبت، أكثر من قبل، تعاطف الشعوب مع الشعب الفلسطيني. يوم السبت الماضي، ورغماً عن موقف الحكومة البريطانية الداعم بلا شروط لإسرائيل، غصّت شوارع العاصمة البريطانية لندن بآلاف المتظاهرين المنددين بالاعتداء الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة، والمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

قد تنجح إسرائيل في إنزال ضربة عسكرية قاصمة ضد حركة حماس. وهذا متوقع، لكن انتهاء حركة حماس عسكرياً، لا يعني مطلقاً انطفاء جذوة المقاومة الفلسطينية، وموتها. فالمقاومة موجودة قبل حركة حماس ولن تنتهي بنهايتها، طالما لم يعمل المجتمع الدولي على ممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للعودة إلى مناضد التفاوض، والاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة والعيش بكرامة.