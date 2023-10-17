من هناك تأتي طائرات العدو

كثير من أخبار وتقارير وسائل الإعلام، وكثير من بيانات الإدانة وتصريحات الساسة، تحاول أن تختزل تاريخًا نضاليًا فلسطينيًا طويلًا في الصراع الدائر الآن (بين حماس والكيان الصهيوني)، وللأسف تتورط حتى وسائل إعلام عربية في هذا الاختزال المخل، فهذه المعركة التي بدأتها فعلًا حماس وجناحها العسكري ما هي إلا حلقة في ملحمة نضال طويل شاركت فيه أطياف نضالية عدة، ليبرالية وعلمانية ويسارية وقوى اجتماعية، وحتى متطوعون من قارات أخرى تعاطفوا مع هذه القضية، وما نراه الآن من حشود تخرج بالملايين في كل القارات تؤكد أن المسألة أكبر من أن تكون معركة واحدة، أو معركة مع فصيل واحد، لكنها حلقات تتعاقب وستظل تتعاقب مادام الاحتلال قائمًا، ولم يحدث أن هدأت مقاومة ضد محتل أو استسلمت لواقع الاحتلال مهما كان مريرًا، ومهما كانت موازين القوى مختلة.

كما أثبت التاريخ النضالي، وعند كل الشعوب المطالِبة بالاستقلال، أنه لابد من عقيدة تحارب في ظلها أي مقاومة، سواء أكانت أرضية أو روحية، مع اعتقادي أن كل العقائد النضالية المتعلقة بالدفاع عن الوطن هي عقائد أرضية تحتشد فيها كل مكونات الوجدان والهوية، ومع قناعتي التي سبق أن ذكرتها في تحفظ على اختزال النضال الفلسطيني في شعارات دينية فقط، أو جعلها حربًا دينية يسعى لها الكيان الصهيوني نفسه كي ينأى بمشروعه عن كونه احتلالًا لجغرافيا وتاريخ شعب آخر.

العقيدة مهمة في أي نضال يحتاج إلى ذخيرة روحية دائمة، فالجزائريون حاربوا الفرنسيين وضحّوا بمئات الألوف في ظل عقيدة امتزج فيها الديني مع الوطني، وحارب الفيتناميون أمريكا الغازية وهزموها بعقيدة يتناغم فيها الأيديولوجي مع الوطني جعلتهم يستقبلون الموت بسرور في سبيل تحقيق أهدافهم، وحارب ديغول على رأس المقاومة الفرنسية ضد النازية مستخدمًا الحس القومي لدى الفرنسيين والقيم الجمهورية كعقيدة للحشد حوله، كما حارب الأفغان الناتو برمته وعلى رأسه الولايات المتحدة وفق عقيدة، وبغض النظر عما يشوب (طالبان) فيما يخص مشروعها، فإنها لم تكن لتصمد لولا وجود حاضنة اجتماعية واسعة لها، وهي الحاضنة التي لم ترَ في الوجود الأمريكي سوى احتلال رغم الوعود البراقة التي أثخن بها الأمريكان شعبًا مرهقًا، وفضّلت شرائح واسعة من الأفغان إزعاجًا يشبههم على بريق لا يمت لهم بصلة، وكذا كانت مقاومة الليبيين للفاشية الإيطالية وفق عقيدة امتزج فيها الوطني بالديني، وجميع تجارب النضال الناجحة جعلت من التحفيز الديني ذخيرة للنضال الوطني، وليس العكس، لأن الأول يفضي إلى استماتة في الدفاع عن الأرض، والعكس يفضي إلى فاشية.

وعلى مر التاريخ لم يتواطأ مع قوى الاحتلال سوى قلة من الأوليجارشات الاقتصادية أو الاجتماعية التي ارتبطت مصالحها بمصالح الغزاة، وعادة ما يغادر هؤلاء مع الغزاة حين يغادرون، وما رأيناه من مشاهد مؤسية لتشبث مثلًا هؤلاء بعجلات الطائرات الأمريكية وهي تهرب من كابول على وجه السرعة، يؤكد هذا الارتباط العضوي الذي دائمًا مصيره السقوط في الحضيض.

وبقدر ما أن مسيرة النضال حلقات متتابعة فهو أيضًا حلقات متجاورة، وتعدد أنواعه مهم لكل حركة نضالية تسعى لأن تستمر حتى تحقق أهدافها، وبالتالي فإن منظمة التحرير الفلسطينية (فتح) أحد ألوان الطيف المهمة للمقاومة الفلسطينية، وليس من المنصف أن توصَف بالخيانة أو التواطؤ حين تواصل سبيل النضال بالطريقة التي اختارتها، لأن أي مقاومة تضع بيضها في سلة واحدة معرضة لأن تُكسر، ففي ليبيا كان خط المقاومة المسلحة التي قادها المختار يوازيه نضال سياسي تكتيكي داخل وخارج ليبيا، بل إن الليبيين حاولوا أن يصلوا إلى اتفاقات مع الغزاة بالحصول على ما يشبه حكمًا ذاتيًا، في غرب ليبيا (الجمهورية الطرابلسية) وفي شرقها (إمارة أجدابيا)، ووقّع الأعيان وبعض الأحزاب اتفاقات بين الطرفين، لكنها سرعان ما قُوضت مع وصول الفاشيين إلى الحكم في إيطاليا، لذلك كان الخيار الثاني جاهزًا وهو النضال المسلح الذي كان يعتبر الجنود الإيطاليين والمستوطنين غزاة في خندق واحد، لأن المدني مدني حين يكون على أرضه أما حين يغتصب أرضًا أخرى ويُدجَّج بالسلاح فلم يعد مدنيًا، وكل مستوطنة هي في الواقع قاعدة عسكرية. وحين انتهت المقاومة المسلحة في ليبيا عاد النضال السياسي ليحتل الساحة، وعبر استثماره لمتغيرات وصراعات دولية، حصلت ليبيا على استقلالها عبر النضال السياسي الذي كان أحد أوجه أو خيارات المقاومة، وهو النضال الذي تناغمت فيه العقيدة الوطنية مع العقيدة الدينية كمكونين أساسيين للهوية الليبية، ونضال كل الشعوب من أجل الاستقلال لم يكن إلا دفاعًا عن الهوية، وبالتالي فلابد أن يستمر الخيار الذي تقوده السلطة الفلسطينية ممثلًا بمنظمة فتح، وأن تستمر إدانة العنف والدعوة للسلام حتى وهي تدرك أن السلام ليس ضمن استراتيجية العدو، وبهذا الشكل سيواجه المحتلون تعقيدًا وتنويعًا لسبل المقاومة التي ستواجههم على كل الجبهات، لأن هذا التنوع سيقوض هدفهم في عزل القضية عن كل عمقها التاريخي والاجتماعي والإقليمي، واختزالها بينهم وبين حماس، واستغلالهم الإعلامي لقاموسها الجهادي، وربطها بالتطرف لاستمالة المزاج العالمي الموسوس بفوبيا الإسلام، بل إن الشطط يذهب بهم إلى مقارنة حماس بداعش، وينسون أن أكثر من دفع ثمن جرائم داعش هي المجتمعات الإسلامية والعربية، وأن أكثر من حاربها هي الدول العربية والإسلامية التي تدعم الآن حركة المقاومة بكل تياراتها السياسية وحاضنتها الشعبية، فضلًا عن الملايين في العالم ومن جميع جنسيات الكون الذين يخرجون في ميادين الدنيا رافعين العلم الفلسطيني، ومنددين بمجزرة الصهاينة في غزة المحاصرة.

منذ مقالتي السابقة التي عنونتها بـ «الطوفان الفلسطيني وغرق الخرافة»، كنت ضد اختزال هذه المعركة التي هي جزء من حرب طويلة، في أن تكون تحت شعارات دينية فقط، أو ربطها اسمًا وتوجهًا بالمسجد الأقصى المقدس، لأنه في حالات النضال من أجل تحرير الوطن تصبح كل حبة تراب وكل شجرة زيتون في هذا الوطن مقدسة، وكل كنيسة مقدسة، وكل معبد ليهود فلسطين الأصليين مقدسًا، كما أنه من المفترض ألا توضع هذه الحرب الدفاعية تحت عنوان «الجهاد» لأسباب لغوية ومفهومية، لأنه اصطلاح ارتبط تاريخيًا ولغويًا بالفتوحات الساعية لنشر الإسلام خارج الحدود، أما مفهوم «المقاومة» فقد ارتبط تاريخيًا بالنضال دفاعًا عن الوطن وحريته داخل الحدود، وإذا كان لمرسلات هذه المعركة أن تخرج خارج الحدود فبكونها حربًا ضد الكراهية التي عبر عنها صراحة وزير دفاع الكيان الصهيوني حين وصف الفلسطينيين بـ «الحيوانات البشرية» على غرار وصف الرايخ النازي لليهود بالقوارض البشرية.

هذه هي العناوين التي يجب أن تلتف عليها كل حلقات المقاومة، لأن النشاز الوحيد في كل هذا التناغم هو (الدولة) الصهيونية الطارئة التي صُنِّعت في أوروبا ونُقلت معلبة إلى أرض مكتظة بأهلها وسكانها الأصليين، والنشاز الوحيد هو أن تصنع كيانًا على أنقاض وطن آخر، وتستورد شعبًا يحمل جنسيات أخرى وتضعه تحت قبة حديدية إلى الأبد، ولأن الكيان الصهيوني نشاز في نغم تاريخي فلسطيني طويل الأمد والمدى، سيعتمد هذا الكيان وصُنّاعه على الكذب كتقنية لترويج الباطل وتزييف الحقائق، وتضليل عواطف الغوغاء المنتشرة في العالم التي يعمي ضوء الميديا الساطع بصيرتها فلا تفرق بين احتلال ومقاومة، ولا بين جلاد وضحية، ولا بين مواطن أعزل متجذر في أرضه ومستوطن مسلح زُرِع غصبًا في هذه الأرض، ولا بين حق وباطل. تدخل صحفية مجهولة تابعة لإحدى القنوات الإسرائيلية إحدى المستوطنات وتتحدث عن ذبح أربعين رضيعًا من قِبل مقاتلي المقاومة الفلسطينية، وتتبنى أعرق الشبكات والصحف العالمية الخبر دون تبيُّن، وتحيله إلى قصتها الرئيسية أو تنشره على أغلفتها، لتصل الكذبة ذروتها عبر المكتب البيضاوي حين يخرج الرئيس بايدن ليقول إنه رأى صورًا وفيديوهات لمقاتلي حماس وهم يقطعون رؤوس أطفال، ويؤكد وزير الخارجية الأمريكي الخبر، ثم بعد ساعات قليلة ولتفادي الفضيحة، يصدر تكذيب لبايدن ووزير خارجيته، فيوضح متحدث باسم البيت الأبيض، أن «بايدن ومسؤولين أمريكيين آخرين لم يروا أو يتأكدوا بشكل مستقل أن حركة حماس قامت بقتل أطفال في إسرائيل». وأن «الرئيس الأمريكي استند في تصريحاته إلى ادعاءات المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وتقارير إعلامية من إسرائيل».

لكن الكذبة راجت، ومن سمع بها في منصات ومواقع جيوش الصهاينة ومؤيديهم الإلكترونية غير المحجوبة، وفي عشرات وسائل الإعلام العريقة، سيشارك في أول مظاهرة تؤيد الاحتلال الصهيوني وتدين المقاومة، ولأن اللوبي الصهيوني يسيطر على معظم وسائل الإعلام الدولية الكبرى، ولأن العالم السيبراني الذي تسيطر عليه أمريكا يحجب ويحذف كل المقاطع والصور والإدراجات التي تتحدث عن جرائم الاحتلال في فلسطين، فإن لا أحد سيرى أطفال غزة الذين يقتلون بالمئات يوميًا تحت الأنقاض (آخر إحصائية أكثر من 700 طفل)، وهذا هو الهدف من فبركة الخبر وإطلاقه كالنار في هشيم الميديا المتواطئة مع الجريمة. أما صاحب الحق فلا يحتاج إلى كذب ليروج لقضيته العادلة، بل إن الأمر يصل بمن يقاتل على أرضه ألا يولي الحرب الإعلامية اهتمامًا.

يقول الشاعر سعدي يوسف: «مرة قالت لي فتاة فلسطينية، ونحن بين صيادي بيروت: من هناك تأتي طائرات العدو، كانت سبابتها تمسح العالم».

وهذا ما يحدث مع غزة الآن، وحاملات الطائرات من كل صوب ترسو قريبًا من مرماها.