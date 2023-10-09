مدرسة باب شيحة الداخلية

عن التردد والخوف صدرت كتب عديدة لعل أولها كتاب (قهر الخوف) وهو الذي استفاد منه عدد من كُتاب تناولوا هذه الحالة، وهو للكاتب الكندي باسيل كينغ (Basil King) الذي رحل مطلع هذا القرن. من أقواله الشهيرة: «كن مقداما، تؤازرْك قوى عظيمة» ولو بحث المهتم عن هذه الجملة البسيطة سوف يكتشف كم استفاد منها من وظفها، التوظيف الصحيح.

حسنا هذه حكاية طفل، ما إن تعلم النطق والمشي واللعب حتى تقمصته رغبةُ أن يكون شرطيا، كان طفلا وسيما نشطا خلوقا متبسما طوال الوقت، وكان أصدقاؤه، يعرفون جيدا رغبته أن يكون شرطيا. أصيب الطفل بوجع، وسريعا ما شخص الأطباء أن حالته صعبة وعمره قصير! غمر الحزن العائلة وأصدقاءها، منهم ضابط شرطة بالمدينة وسريعا ما برقت فكرة في رأسه، وتقدم بطلب إلى إدارة الشرطة شارحا مأساة الطفل وأنه ينوي أن يخبره أنه تحصل له على تعيين في الشرطة وأنه سوف يجهز له كل ما يلزم من قيافة وما إليها كأي شرطي حقيقي. وبالفعل جرت الموافقة، وأخذ على عاتقه تدريب الطفل والمرور عليه للدوام اليومي، وأصبح فردا من دورياتهم. استمر الطفل إلى أن توفاه الله ودفن كما يدفن أي ضابط الشرطة.

الفكرة برقت في مجلس المدينة وتبنوا تحقيق أمنيات الأطفال الذين يصيبهم ما أصاب الطفل الشرطي، وتأسست مؤسسة (اطلب أمنية) ووجدت لها أكثر من 600 ألف متطوع! وعلى أثر قيامها تحققت أمانٍ إليكم بعضها: وقفت طفلة عمرها سبع سنوات إلى جانب رئيس الولايات المتحدة الأميركية وأضاءت شجرة الميلاد الوطنية. رمى صبي في التاسعة من عمره الكرة الافتتاحية في مباراة لفريقه المفضل، وهو يرتدي قيافة الفريق.

وقابل شاب في السادسة عشر من عمره الأميرة ديانا. أما الطفل سبب تأسيس هذه الجمعية، فلقد كلف بالقبض على أحد أفراد الشرطة ممن سخروا في البداية من المشروع، تقول الحكاية إنه ما إن دخل الشرطي إلى بيته، منبها زوجته بوصوله وما إن خلع سترته وحزام مسدسه حتى نهض من تحت لحافٍ طفل كان يعتقد أنه أحد أطفاله شاهرا مسدسا حقيقيا، ولكنه غير محشو، وهو بكامل قيافته، قائلا: «اجمد مكانك، إنني شرطي! وأنت مقبوض عليك، وسوف أتلو عليك حقوقك!»

وبعد أن فتشه بدقة وصرامة، فيما زوجته تشاهد الحالة، قال له: «مرحبا، اسمي الضابط (كريس) أنفذ أمر دائرتي وقدم له الأمر. بالطبع كانت مزحة أدخلت البهجة على العائلة كافة، وكذلك الطفل الشرطي الذي دفن بعدها بأشهر قليلة، تماما مثلما يدفن أي شرطي! بل وكتب على شاهد قبره أنه التحق بقوة الشرطة. والخلاصة أن مؤسسة (اطلب أمنية) الأميركية ما زالت قائمة.

ولماذا أقص عليكم هذه الحكاية التي قرأتها أخيرا؟ بل ولماذا لا أحكيها لكم؟ لسبب بسيط وهو أنني سمعت كالغالبية أن الأطفال الذين فقدوا ذويهم، جراء كارثة درنة الجريحة، التي لا تستحق أبدا أن تُجرح، كُثر. فمَن مِن ليبيا لا يعرف دفء وحنان، وفوق ذلك، اهتمام أهل درنة بمدينتهم وأبنائها؟. وبسببه يحق لي أن أسأل لماذا لا نؤسس بها أول مدرسة داخلية، تكون نواة لجامعة للأطفال الذين فقدوا ذويهم، أولا، ومن بعدهم أبناء أسر درنة كافة، بل وليبيا أيضا؟ إنني أعلم جيدا أن درنة لا تترك أطفالا فقدوا ذويهم من أي بقعة في ليبيا فما بالك بـ (درينا) العزيزة.

في تقديري أن هذا المشروع سيكون صرحا عظيما لدرنة أولا ولليبيا كافة. إن كل المشاريع الناجحة بدأت بحلم.. مجرد حلم. (مدرسة الأبيار الداخلية) و (مدرسة العويلية الداخلية) وأعتقد أنه كانت مدرسة داخلية في درنة أيضا.

يوفق الله كل من يريد الخير لليبيا، أو حتى (يعاون سي عبد السلام بحبيل!) أن يعين بكلمة طيبة بمبادرة. هكذا تتحقق النوايا الطيبة.