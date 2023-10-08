لا أمان لمحتل

لا أمان لمحتل، مهما كانت قوته وغشامته وجبروته. فالضعفاء المقهورون إذا امتلكوا إرادة عازمة وعزيمة صلبة، يفاجئون العدو العاتي المغرور بإبداع طرق ووسائل مقاومة تباغته وتربكه وتجعله يعيد حساباته. لكنَّ من يملكون القوة يكونون، بسبب اعتقادهم هذا، على قدر من الغباء. وحتى عندما يعيدون حساباتهم وتقييم قوتهم، تكون حساباتهم خاطئة، لأنهم يقللون من ذكاء الخصم الذي يجترح، رغم ضعفه، أساليب مقاومة تفاجئ وتربك وتكبد الخسائر.

صحيح أنه لم يحدث أن هزمت المقاومة في بلد محتل جيش الاحتلال هزيمة ماحقة نكراء. لكنَّ المحتل يضطر إلى الانسحاب حين تصبح تكاليف الاحتلال أعلى من مردوده. فالاحتلال، أساسا، مشروع اقتصادي يتعامل وفق حسابات التكاليف والخسائر والأرباح، وعندما يصبح هناك عجز، بالمعنى الاقتصادي، في سجلات حسابات هذا المشروع، يصفى هذا المشروع.

إلا أن الأمر مع المشروع الاستعماري العنصري الصهيوني الديني على أرض فلسطين مختلف تماما وله، لسوء حظ الفلسطينيين، تعقيداته الخاصة.

ذلك أن الاحتلال الاستعماري العنصري الصهيوني هو احتلال استيطاني، ليس من قبيل احتلال جيوش دولة لبلد آخر، على غرار احتلال بريطانيا للهند ومصر وجنوب اليمن، واحتلال فرنسا للجزائر، وإيطاليا لليبيا، ولكنه احتلال من نوع خاص، يدعي فيه أصحاب ديانة محددة، هي الديانة اليهودية، حقا تاريخيا (هو في الواقع تاريخ أسطوري) في فلسطين. إنه ليس احتلال جيش دولة لبلد آخر، وإنما احتلال جماعات جاءت من دول وقارات عدة، وبتواطؤ من قِبل القوة المهيمنة حينها، وهي بريطانيا الاستعمارية الإمبريالية، التي كانت تحتل فلسطين، وهذا يعني أن الصراع على الأرض الفلسطينية بين الكيان الاستعماري العنصري الصهيوني والشعب الفلسطيني هو صراع وجود. فالكيان الاستعماري العنصري الصهيوني ينتهج، بشكل مخطط ومبرمج وبعيد المدى، إبادة الشعب الفلسطيني، وطرده خارج أرضه، والفلسطينيون يستهدفون إنهاء وجود إسرائيل من حيث هي كيان استعماري عنصري ديني مخالف للعرف الإنساني العام، والأخلاق الإنسانية، وقواعد القانون الدولي الذي صاغته القوى التي نصبت إسرائيل على الأرض الفلسطينية.

إن الحدث المدهش، المبهر، الذي حدث صبيحة السبت 7 أكتوبر 2023، يعتبر، بالمقاييس كافة، حدثا خارقا واستثنائيا في حروب المقاومة، على الأقل في التاريخ المعاصر.. حدثاً تتجلى فيه عبقرية وإبداع الشعب المقاوم الذي لا يستسلم، رغم كل المعاناة والمآسي، لقوة دخيلة معتدية إجرامية باغية.

إنه حدث شبيه، من ناحية التكتيك والتخطيط والتنفيذ، بمعركة ديان بيان فو التي جرت وقائعها بين الجيش الفيتنامي الشمالي المدافع عن أرضه وشعبه، والجيش الفرنسي الاستعماري المحتل سنة 1954، التي أدت إلى جلاء الجيش الفرنسي عن فيتنام الشمالية وتحرير البلاد.

طبعا، لا يمكننا الإمعان في الأمل، والقول إن ما جرى أمس، وما زال يجري اليوم، ومازال مرشحا للاستمرار، يمثل معركة حاسمة في علاقة الشعب الفلسطيني بكيان العدو الصهيوني، نظرا، مثلما أشرنا أعلاه، إلى الوضع المتفرد لهذا الكيان. لكننا نقول إن ما جرى ويجري يمثل نقلة نوعية إبداعية في حركة المقاومة الفلسطينية، كبدت العدو خسائر فادحة في العدد والعتاد، وأذلته إذلالا حقيقيا. فللمرة الأولى في تاريخ هذا الكيان يتكبد جيشه هذا العدد الهائل من القتلى والأسرى في يوم واحد، وينزح المستعمرون المستوطنون بأعداد كبيرة نحو أراضي 48 المقام عليها هذا الكيان.

ولا يستقيم القول بأن المقاومة لم تأسر الجنود فقط، بل أسرت أيضا مستوطنين مدنيين، ذلك أنه في هذا الكيان لا يوجد مدنيون، فكل من هو فوق سن الثامنة عشر عاما، ذكرا كان أو أنثى، تسري عليه قوانين الخدمة العسكرية الإلزامية، ويدخل في عداد الاحتياط العسكري. كما أن المستوطنين مسلحون.

إن هزيمة الكيان الصهيوني، هزيمة نهائية، تحتاج إلى عشرات العمليات من هذا النوع، وحتى من نوع أرقى وأكثر إبداعا.