إعادة الإعمار وواقع الدولة

عندما يكون الإفلات من العقاب بمنزلة القانون النافذ، وتكون الحكومة حكوماتٍ تتمتع إحداها بشرعية أجنبية، ولا يخضع أي منها للمحاسبة من أحد، وعندما تتضاءل الجدوى من العمل والإنتاج، لا يبقى من الدولة سوى هيكلٍ مهتريءٍ يصنعه أصحاب المصالح، لتعظيم مكاسبهم، تتجسّد فيه الغابة بقوانينها، وعواقب الاستسلام لها.

في ظل هذه المعطيات، تشكّل السلوك الغالب على الحكومات المتوازية المتعاقبة، والمسؤولين فيها، والجماعات من ورائها، ما كان موضع استهجان، بل إنكار عند مَن تصور في البلاد دولة قانون يقودها رجال يستشعرون المسؤولية أمام الله والوطن.



الكارثة الإنسانية الوطنية الكبرى التي حلّت بمدينة درنة، والناتجة من تهدّم السدّين المهمَليْن على وادي المدينة، والسيول الجارفة أمامهما، وعدم الاحتياط من عاصفة ماطرة غير مسبوقة متوقعة، خلّفت ما قد يصل إلى عشرين ألف قتيل أو يزيد -أغلبهم الآن مفقودون- ودماراً واسعاً تجاوز ضفتي الوادي إلى وسط المدينة بمسجدها العتيق ومقبرة صحابتها وبيتها الثقافي، وغيرها من معالم تاريخية. ذلك فوق ما خلفته الحرب قبل ذلك، وعبث العابثين بعدها، ولم تكن كارثة بهذا الحجم لتبقى في حدودها المحلية.

كان في الهبّة الشعبية التلقائية من أقصى غرب البلاد وجنوبها وشرقها، لإغاثة أهل المدينة ومواساتهم، تذكير بوحدة الليبيين على الرغم من صراعات المتسابقين على السلطة من بينهم. التعاطف الصادق الكبير مع أهل المدينة، امتدّ إلى المسؤولين والساسة بمختلف انتماءاتهم ومواقعهم. ذلك تعاطف لا يحق لأحد أن يشكك أبداً في صدقه، وصدق مشاعر أصحابه الوطنية والإنسانية. لكن السياسة ستكون لها، متى غاض الماء، حساباتها.

إعادة الإعمار الموعودة ستتحول لدى البعض إلى فرص لجني المكاسب لأشخاصهم أو مناطقهم أو قبائلهم على حساب نكبة المنكوبين ومدينتهم، بل قد يرى جاهل موتور فيما حدث أفولاً مرحّباً به لمدينة بثقل مدينة درنة التاريخي والأدبي والتعليمي. دور درنة في مجال التعليم تجاوز حدود المدينة، وهو محل اعتزازها باعتباره دوراً وطنياً في مجال حاسم من مجالات انتقال البلاد من ظلام الأمية إلى مستقبل أفضل.

واليوم بعد كارثتها العظيمة، كارثة كل الوطن، بحاجة إلى المحافظة عليها كمدينة معطاءة من مدن الوطن، وليست مجرّد خبرٍ لمدينةٍ كانت.

إعادة إعمار درنة بعد كارثتها الكبرى تحتاج أموالاً مناسبة لحجم الموت والدمار ومُصاب الناجين، وخطةً شاملة ليس من العيب الاعتراف بأنه تنقصنا الخبرة والتنظيم والتخصصات اللازمة لإعدادها. لذلك ستكون الحاجة إلى الاستعانة ببيوت خبرة دولية، لإعداد الخطة والمساعدة في متابعة تنفيذها.

ولكي يكون مشروع إعادة الإعمار مجدياً سيحتاج إلى الاستعجال بإطلاقه، وإلى تنفيذ ما يلزم من مشروعات مرحلية تثبّت وجود السكان الباقين على الرغم مما حلّ بمدينتهم، بل توفر الظروف لعودة من نزحوا منها. من الخطوات في هذا السبيل سيكون الاستعجال بإعادة فتح المدارس بصيانة مبانيها، وتوفير احتياجات التدريس فيها، واستقدام المعلمين إليها.

ليس المقام مقامَ مناقشة خطة لإعادة إعمار المدينة، ولكنه فقط لتأكيد توافر الصدق في إطلاقها، بعيداً عن اعتبارات الشّدّ والجذب الجهوية أو القبلية، وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذها، والتحقق من سلامة إنفاق الأموال المخصّصة لها، وألا تكون باباً من أبواب الفساد، أو الإنفاق بعيداً عن الغرض المخصّصة له، وإنفاذ القانون، للمحافظة على المال العام، وعقاب الخارجين عنه.

هل تصطدم شروط نجاح أي مشروع للإعمار بما نرى عليه واقع «الدولة» وتغوّل الفساد؟ أخشى أن تكون الاحتمالات المخالفة لهذا الواقع من قبيل التمنّي، ليس إلاّ، ما لم تتعاظم الضغوط وتتضافر الجهود، لإحداث تغيّرات أساسية في الأداء والسلوك، ونظرة المسؤول لوظيفة المال العام، وقدسية المحافظة عليه.