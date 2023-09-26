كلُّهم يعني كلُّهم (1)

النيابة العامة في ليبيا تأمر بإجراء تحقيق في الكارثة التي أحاقت بدرنة ومدن الجبل الأخرى، والتحقيق سيكون عن الفساد والإهمال الذي تسبب فيها وفي مضاعفاتها، والفساد كان مستمراً منذ عقد ولا أحد تمت محاسبته، لذلك فالنيابة العامة أيضاً متهمة بالإهمال والتقصير ما يستدعي لزوم تحقيق دولي لأن كل المؤسسات، بما فيها القضائية، كانت معطلة في وجه الفساد الذي تفشى في هذه السنوات، ودور الأجهزة الأمنية والقضائية وقائي من الجرائم وتبعات الكوارث وليست مؤسسات للعقاب فقط لا يبدأ عملها إلا بعد قوع الجريمة، فلماذا لم يحقق النائب العام مع المتهمين بالفساد الذين كشفهم ديوان المحاسبة وبعض القنوات الإعلامية وبعض قنوات اليوتيوب بالوثائق والأدلة التي كانت تُعرض على الشاشات كما يحدث في أي دولة تحترم شعبها؟ وكان كل الليبيين المتابعين لهذه التهم يعرفون أن الكثير من المتهمين متورطون ومكانهم الطبيعي خلف القضبان، ولم نسمع بالنيابة العامة أن استدعت أحداً منهم أو حبسته على ذمة التحقيق.

للكارثة جذور، والتحقيق وتحميل المسؤولية لابد أن يمتد ويطال المخططين لبناء هذا السد منذ السبعينيات وحتى لحظة الكارثة وصولاً إلى آخر المسؤولين في درنة وعنها، لأن تراكم الأخطاء منذ منتصف السبعينيات وحتى اللحظة هو ما أوصلنا إلى هذه الكارثة المركبة التي تشمل ثلاثة أخطار متزامنة: موجة تسونامي وفيضان هائل وانسلاخات طينية.

أحد الخبراء الوطنيين الذي حذر من هذه الكارثة، ووصف السد بأنه قنبلة موقوتة، المهندس الجيولوجي إبراهيم القاضي، عندما كان أميناً للجنة الشعبية لقطاع الزراعة في النصف الثاني من عقد الثمانينيات، حيث عملت معه رئيساً لقسم التربة والمياه في القطاع، وفي اجتماع أُقيم بعد فيضان العام 1986 تطرق لخطورة أن يقام سد ركامي مبطن بالطين لحماية المدينة، ومن واقع خبرته كان يخشى من انهياره مع الزمن لأنه لن يتحمل تكرار ثقل هذه الفيضانات، إذا ما تضاعف سقوط المطر لأي أسباب، وكتب التقارير وتحدث في كل الاجتماعات، لكنه اتهم بالتشكيك في إنجازات ثورة الفاتح وبالتشكيك في ترشيدات الأخ القايد. أما بعد فبراير ضاعت كل الأموال المرصودة لصيانته وفق الوثائق وهذا ما تتحمل تبعاته السلطات في المنطقة الشرقية والمجلس البلدي في درنة، فكم أثير أمر الفساد في بلدية درنة في التقارير الرقابية وفي بعض وسائل الإعلام النزيهة وفي الإنترنت، ولكن لا إجراءات اتُخذت بالخصوص؟ وكذلك فعل المهندس الجيولوجي اجويدة بوبيضة الذي حذر من خطورة السد كثيراً.

(التحق الصديق إبراهيم القاضي بالرفيق الأعلى هو وابنه نضال، الرحمة والسكينة على روحيهما وأرواح كل الضحايا).

كان على الجهات المسؤولة أن تعيد النظر في كل هذه المنشآت بعدما رأيناه من نتائج التغير المناخي الذي جعل بلدانا تغرق لأول مرة، وجعل مدناً في الصحراء تغرق ويكسوها الجليد، وغيّر من خارطة الأعاصير والفيضانات، وفي زمن لم تعد الكوارث تفاجئنا (إلا الزلازل) كان الجميع يتابع رحلة هذا الإعصار، من اليونان إلى تركيا وصولاً إلى الجبل الأخضر، وكان لابد من حشد جهود وتحوطات تتعلق بآليات الإخلاء قبل الإعصار وآليات الإنقاذ بعده، لأن الحل الوحيد بعد انطلاق إعصار دانيال كان الإخلاء الكلي للأحياء المنخفضة في درنة وسوسة ولكل القاطنين قرب الوديان في المدن االجبلية وجنوب الجبل، وفي درنة التي عادت إلى زمن البرّاح في القرن التاسع عشر لم نرَ إلاّ العربات المزودة بمكبرات صوت بائسة وهي ترجو من سكان درنة الإخلاء، وبدا الأمر للناس غير جدي في زمن التقنيات الحديثة التي بإمكانها أن توصل الإنذار لكل بيت ولكل جهاز موبيل قابع في كل جيب وكل حقيبة، ليحس الناس بجدية الخطر ويخلوا منازلهم وأحياءهم، ولا أحد وصلته رسالة من شركة المدار أو شركة ليبيانا كأفضل وسائل للتبليغ والتحذير بالإخلاء، لأنه لم تطلب منهما جهة مسؤولة ورسمية هذا الطلب. أيضاً كانت حملات الإخلاء في درنة تعمل وفق معلومات غير دقيقة تتحدث عن الخوف من ارتفاع أمواج البحر فقط، ولا أحد حذّر من الخطر القادم من الجنوب حيث السدود الهشة على أحد أكبر الأودية في ليبيا، لأن إعصاراً بهذه القوة مع سدود ركامية صغيرة يعني الانفجار وموجة تسونامي ستغمر حتى العمارات. وهذا دور مركز الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، والهيئة العامة للمياه، والمركز الوطني للأرصاد الجوية التي من المفترض وفق المعلومات المتوفرة لديها أن تلفت النظر إلى خطورة هذا الإعصار الأول من نوعه، وخطر السدود الواقعة في مساره، وليس ارتفاع البحر الذي جعل الناس يتكدسون في الطوابق العليا من العمارات المحاذية للوادي. وحين يكون الخوف جدياً يصبح الإخلاء جدياً.

2

سيف الإسلام يقول من مخبئه المجهول: «إن انهيار سد درنة سببه انهيار الدولة عام 2011».

وردي عليه وعلى المزايدات التي تستغل الكارثة أقول: أولاً: ليس من الأخلاق استغلال كارثة إنسانية في الدعاية لنظام سابق أو الشماتة في ضحاياها الذين يكفيهم ما فيهم.

ثانياً: الدولة انهارت منذ انقلاب سبتمبر 1969 الذي بدأ فوراً في تقويض أسس الدولة بتجميد الدستور دون بديل، ثم بالنقاط الخمس في عام 1973 وإعلان النقاط الخمس التي تشمل تعطيل كافة القوانين المعمول بها، إعلان الثورة الإدارية، إعلان الثورة الثقافية تحت شعار تطهير البلاد من المرضى والتي أودع بموجبها مئات من الكفاءات والنخب والمثقفين في السجون، وطلقة الرحمة على مشروع الدولة كانت بإعلان سلطة الشعب العام 1977. فعن أي دولة يتحدث؟!.

ثالثاً: كلما حدث في ليبيا من كوارث: تصفية النخب، تعطيل القوانين والمؤسسات، طرد الطلاب الأذكياء من الجامعات وإعدام بعضهم في كل احتفال بيوم السابع من أبريل، وتدخل القايد في كل تفاصيل المشاريع دون أي خلفية علمية، واعتبار ترشيداته تعاليم مقدسة، وفرض أرائه بالقوة، وخراب القطاع الصحي والقطاع التعليمي، ووضع الأغبياء في المناصب العليا بأهلية الولاء الثوري فقط، وما عاناه معظم الليبيين من فقر وهوان، وهدر الثورة الليبية في تمويل النزاعات في الخارج، وحصار ليبيا وما فرض عليها من عقوبات، وهجرة العقول إلى الخارج،، وإلغاء ديوان المحاسبة وجهاز التفتيش الإداري تحت شعار الشعب يراقب نفسه بنفسه، وانتشار الفساد عبر القطاع العام وعبر السلطة الشعبية، وتهالك البنية التحتية في إحدى أغنى الدول في العالم... وممكن أن أملأ آلاف الصفحات من الجرائم، كانت كلها بسبب كارثة انقلاب 1969 المشؤوم، وكلما حدث في هذا العقد الأخير هو تداعيات منطقية لحكم شمولي امتد لأربعة عقود فصّلَ فيها القذافي عمر هذا البلد على عمره وما بعده الطوفان، ونجح في هذا إلى حد كبير لأنه صرف المليارات على هذا السيناريو الذي سيتحرك آلياً مع نهايته. وهكذا فعلت كل النظم الشمولية المتخلفة في كل زمان وكل مكان. وبعد فبراير تصدر المشهد الليبي ورثة هذا النظام الذين تربوا في كنفه ورضعوا ثقافته، وتحول الفساد المنظم إلى هستيريا من النهب كما سماه المبعوث الأممي إلى ليبيا د. غسان سلامة، وأصبح الليبيون يرون النهابين علناً، من الغرب والشرق والجنوب، وهم يتسكعون بين فنادق العالم الفارهة، ويُطرح لهم الفرش الأحمر، ويشترون العقارات بالملايين في دول العالم، رغم ما ورد في تقارير المؤسسات الرقابية ووسائل الإعلام ومواقع التواصل من وثائق وأدلة وأسماء، على الأقل تجعلهم متهمين حتى تثبت براءتهم، مع أننا نعرف أنهم ليسوا أبرياء لأن الفساد بمفهومه التقليدي قد يكون أمراً معقداً ويصعب الفصل فيه، أما النهب فواضح للعيان لأنه نهب. وكما ذكرت مراراً: «ليبيا المتشظية ما عاد يوحدها سوى الفساد المترابطة شبكاته في كل أنحائها». لذلك فالمؤتمر الوطني وحكومته اللذين هيآ الأرض للحروب الأهلية والفساد، وكل الحكومات المتعاقبة في الشرق والغرب، ومجلس النواب، ومجلس الدولة، وحكومتا طرابلس وبنغازي، ومجالس البلديات في المدن والبلديات المنكوبة، كلها مسؤولة بشكل مباشر أو غير مباشرعن استفحال هذه الكارثة، لأنهم عاثوا جميعاً في ليبيا نهباً وخراباً، وقوضوا حلم بناء الدولة، وجعلوا شعبها لقمة سائغة لكل كارثة أو جائحة، وإن لم يجرِ تحقيق دولي فسيكون مصير الضحايا كمصير ضحايا انفجار ميناء بيروت في بلد يشبه بلدنا مثل لبنان، يدافع فيه الفساد عن نفسه بقوة، وتحكمه الطوائف والميليشيات، وأمراء الحرب وعصابات التهريب، وينتشر فيه السلاح، وتتدخل فيه الأجندات الخارجية المتصارعة. ومطلب التحقيق الدولي في بلد ما زالت تحت البند السابع ليس تشكيكاً في القضاء الليبي ولكن في المناخ المضاد للعدالة الذي يعمل فيه.

حين تراكمت أكياس القمامة في شوارع بيروت خرجت مظاهرات حاشدة تطالب بتغيير الطبقة السياسية كلها وتحت شعار «كلّن يعني كلّن»، ما بالك حين تراكمت جثث أجمل الناس بالآلاف في شوارع وقاع بحر درنة، ما يجعل من تغيير الطبقة السياسية التي جعلت من ليبيا دولة فاشلة أمراً ملحاً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وتحت شعار «كلهم يعني كلهم».

أما من يدافعون عمن عاثوا في ليبيا خراباً في كل المناصب؛ لأسباب جهوية أوقبلية او انتهازية، فهم ثلة من المستفيدين والمنخرطين في الفساد معهم، وكل ليبي شريف ونزيه براء منهم جميعاً.