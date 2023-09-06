حزامُ النار الجنوبي

حين مات الرئيس الغابوني عمر بونغو في العام 2009 حرصت وسائل الإعلام الليبية آنذاك على أن ترفق الاسم بوصفه عميد الرؤساء الأفارقة. وهي المرة الأولى التي جرؤتْ فيها على ذكر ذلك الوصف، على الرغم من أنه كان يحمل اللقب منذ سنوات.

الهدف من وراء ذلك المديح الاستثنائي كان واضحاً. فالرئيس الغابوني الراحل وصل إلى الحكم في العام 1967، أي قبل سنتين من انقلاب العقيد معمر القذافي في العام 1969.

ووفاته كانت تعني أن القذافي قد صار الوريث الشرعي له، وأضحى من حقه حمل لقب عمادة الرؤساء الأفارقة، إضافة إلى كونه ملك ملوك أفريقيا، عملا بمبدأ «أكثر زيت أحلى زميته».

لكن فرحة القذافي باللقب الجديد لم تطل كثيراً. وعلى عكس الرئيس الراحل عمر بونغو لم يتمكن من توريث أحد من أبنائه بعد موته. 56 سنة قضاها عمر بونغو وابنه على رأس الهرم في بلاده من دون منافسة، حتى الأسبوع الماضي، حين نجح انقلاب عسكري في الإطاحة بالابن المريض الرئيس علي بونغو.

بوصول الجيش إلى السلطة في الغابون بوسط أفريقيا، وصل عدد الانقلابات العسكرية خلال السنوات الثلاث الماضية في دول أفريقيا إلى ثمانية. أربعة في مالي وبوركينا فاسو. انقلابان في كل واحدة منهما. وانقلاب واحد في غينيا بيساو وتشاد والنيجر. وعلى هذا المنوال، فإننا موعودون بانقلابات أخرى، لأن الانقلابات العسكرية بالخبرة والتجربة مثل فيروسات سريعة الانتقال والعدوى.

الانقلابات العسكرية الأخيرة أعادت أفريقيا سنوات إلى الوراء، أي إلى مرحلة الحرب الباردة. ورغم أن التاريخ، كما يقولون «لا يعود إلى الوراء» إلا أن موجة الانقلابات الأفريقية أخيراً لا يمكن تجاهلها، وثمة ما يجمع بينها من أهداف. كونها حدثت في دول استعمرت من قبل فرنسا، ويتسم قادتها بعداء شديد لباريس. وكأن ما حدث هو رد فعل على الهيمنة الفرنسية التي تواصلت لعقود زمنية طويلة منذ الاستقلال، واستغلالها لجميع الموارد فيها.

فهل من الممكن وصف الانقلابات الأخيرة في أفريقيا بكونها موجة تحرر أفريقية ثانية من المستعمر القديم، الذي خرج من الباب ودخل من النوافذ، وأعاد الاستحواذ على السلطة والثروة من دون تحمل مسؤولية أم أنها لا تعدو أن تكون تنافساً بين قوى قبائلية وعشائرية وإثنية؟

ما يميز الدول الأفريقية في مرحلة الاستقلال أنها تأسست وفق منظور استعماري، لم يأخذ في اعتباره الفروقات والاختلافات الإثنية واللغوية والدينية والقبلية، مما أدى إلى تجميع أجزاء منفصلة ومبعثرة في كيان واحد، ألصقت مع بعضها بغراء.

فإلى جانب التنافس الإثني، بين مختلف المكونات البشرية، (الغابون على سبيل المثال لا الحصر، بها أكثر من 50 مجموعة إثنية)، هناك أيضاً، الفساد على مختلف المستويات، في دول تعد غنية بمواردها الطبيعية، وفقيرة شعوبها. أضف إلى ذلك، تواصل التدخل الخارجي في شؤونها، وهناك الجغرافيا (مشكلة التصحر في دول الساحل على وجه الخصوص، ومخاطرها في الصراع على الموارد بين مختلف المكونات القبلية والإثنية).

وفي السنوات الأخيرة وصول داعش في عديد دول الساحل والصحراء، وتداعياته. آخر التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة في الأسبوع الماضي، أكد أن مقاتلي الدولة الإسلامية ضاعفوا من مساحات الأراضي المسيطرين عليها بمقدار الضعف خلال العام الأخير.

واستناداً إلى تقارير إعلامية، أكثر من 480 انقلابا عسكريا حدثت في مختلف قارات العالم منذ العام 1950، وأكثر من نصفها شهدته القارة الأفريقية. وأن أكثر من 100 من تلك الانقلابات حالفها النجاح. وأن 45 دولة أفريقية من مجموع 54 قد حدث بها انقلاب واحد على الأقل. وأن 17 انقلابا من مجموع 18 في مختلف دول العالم منذ العام 2017، وقعت في أفريقيا وأغلبها في دول غرب أفريقيا والساحل!

إلقاء اللوم على الاستعمار والهيمنة الاستعمارية كان دوما المشجب الذي يعلق عليه العسكريون مبرراتهم في القيام بالانقلابات. صحة هذا الزعم لا تسقط تهمة التواطؤ والفساد عن النخب الأفريقية الحاكمة. الرئيس الغابوني الراحل عمر بونغو على سبيل المثال كان يحرص على اقتسام مداخيل النفط مع الشركات الغربية في وقت وصلت نسبة الغابونيين تحت مستوى خط الفقر 40 %. عدد سكان الغابون يقدر بـ2.4 مليون نسمة ودخلها السنوي من النفط يبلغ نحو ستة مليارات دولار أميركي.

ما يهمنا نحن في ليبيا، هو أن ثلاثا من دول الجوار الحدودي الجنوبي شهدت انقلابات عسكرية. رئيس حزب السلام والازدهار المهندس محمد خالد الغويل أطلق على حدودنا الجنوبية اسم حزام النار، وحذر حكومة الوحدة الوطنية من مغبة تجاهل تداعياته الخطرة على الأوضاع غير المستقرة في ليبيا.