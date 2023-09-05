أفريقيا المستقبل المغدور!

حين زارت نائبة رئيس الولايات المتحدة أفريقيا، صرحت: إن أفريقيا مستقبل البشرية، ولم تردف ذلك بالقول، كما كانت مهدها. وقبل وبعد الصين جعلتها القارة الأولى التي تتنفس أكسجينها، أما بوتين فقد حول القارة، كمهمة وطنية روسية، إلى شركة قتلة روسية تدعى فاغنر، فيما فرنسا قد جعلت أفريقيا الحديقة الخلفية لها منذ القرن التاسع عشر، ولم تبدل تبديلًا.

الحقيقة المرّة، رغم كل التخرصات، أن أفريقيا كما كانت أرض العبيد، لعصر النهضة الأوروأمريكية، باتت أرض الخامات للعصر الصناعي، وحاليًا نشاهد عودة في العصر السيبراني، لتجارة العبيد، تحت صيغة «الهجرة غير الشرعية». هذا في الوقت الذي تم فيه استنزاف باطن أرض أفريقيا، ثم جاءت ضربة الجفاف القاصمة من آثار الثقب الأوروبي للأوزون .

هكذا معاناة قارة أفريقيا فيما بعد الاستعمار، أشد من مرحلة الاستعمار نفسها، الذي حسب قولة الستينيات التهكمية: خرج من الباب لِيعود من النافذة. ومن ذا «حبس رئيس النيجر» مثلما «الهجرة غير الشرعية»، مؤشر على الحال الأفريقي، الذي يشبه حال الشرق الأوسط ، ما هو حال حرب أكثر منه حال سلام، منذ نهاية الحرب الكبرى الثانية وحتى أفق آخر.

طبعًا يوكد الكثيرون على مسؤولية الأفارقة عن حال قارتهم، وهو كذلك؛ حيث العبد كان دائمًا، في رأي مفكرين كثر في الغرب، مصابًا بإرادة العبودية!، ومليء كتاب «الاستشراق» وكذا «الثقافة والإمبريالية» لإدوارد سعيد، بالاستدلالات من هذه الأطروحات الفكرية الغربية، منذ مونتسكيو حتى ماركس وغيرهما كثر، وهذا أعاد الكثير من تلاميذهما في أفريقيا وغيرها إنتاجه.

لقد كانت أرض المستعمرات السابقة بالفعل، دولًا للاستثمار الناجح!، من قبل المستعمر السابق، وبالنسبة لتلكم الدول، إعلان الاستقلال إعلان حرب، فـ «تشاد» مثلًا إعلان استقلالها عام 1960م، كان بمثابة اندلاع لحرب أهلية لم تنته بعد، وحبس رئيس النيجر كما مقتل أول رئيس تشادي، فأفريقيا ساحة حرب دولية في شكل حرب أهلية!. في هذا الحال الميتافيزيقي أي المحتوم، كانت أفريقيا ما بعد الاستعمار، مرتع الإرهاب، ما ينتجه غرب آسيا وشرق المتوسط، ويحاربه كوكب الأرض وسكانه آل السلام الغربيين!.

وهكذا يبدو أن المستعمرات السابقة حقل تجارب، في العصر السيبراني، بالإضافة إلى المهام السابقة، منذ الحرب الكورية، حتى الأفغانية الحرب التي لن تنتهيَ، حتى بعد سحب قوات الحلف الأطلسي؛ بل ويبدو أن مهمة أفريقيا، أن تكون أيضا حقلًا، حتى لتجارب القوى الناهضة كالصين، وبذا فهي ساحة المعركة؛ حيث تجرب كل أنواع الأسلحة، الاقتصادية، والصحية، والعلمية، والعسكرية... إلخ، التجارب هذه ما طبعها «قذر» بالضرورة.



• تعليق جانبي على ما يحدث!



في هذه اللحظة الاستثنائية، أكتب «الفيلم أمريكي طويل»، وأمريكا تخوض أعظم حروبها، ضد الإرهاب الدولي، ما يجتاح الكرة الأرضية، لم أفهم ما يحدث، في هذا الفيلم الواقعي الأمريكي.

لم أولد بعد حين هيمنت أمريكا على العالم، عقب الحرب الأوروبية الكبرى الثانية، ولا حتى هزيمة هذه القوى الجديدة المهيمنة، في حرب كوريا ما قسمت لكوريتين، لكن عشت حرب فيتنام، وشاهدت العلم الأمريكي، ما أزيل من سايغون، ما باتت هوشي منه، ثم شاهدت أشلاء المارينز في بيروت، أما ما حدث في الصومال، فإن نسيته فالسينما الأمريكية لم تنسه، أما في العراق فشاهدت بوش الابن، ومن على حاملة طائرات لا مثيل لها، يعلن النصر، ثم إذا بالجيش الأمريكي يجرُ أذياله، والعراق ساحة مذبحة، لم تتصورها، حتى هوليوود في كل عصورها.

أينما وليت وجهي، في السينما الأميركي رامبو من لا يقهر، على الأرض الأمريكي المهزوم، وفي السياسة أغلب المحللين أمريكيون، ومن ملل ونحل أخر، يريدون إقناعي، بأن أمريكا تجهل العالم، وعليه تفعل ما لا تعرف وما لا تريد، خاصة في قارة الزنوج.