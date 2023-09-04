غبار شبكة العنكبوت

المفكر والروائي هنري جيمس، مؤسس المدرسة الواقعية بالأدب الخيالي، بلغت حصيلة كتاباته في نصف قرن 20 رواية، و112 قصة قصيرة، و12 مسرحية، وهو الشقيق الأصغر للفيلسوف (ويليم جيمس)؛ يقول عن التجربة إنها كشبكة العنكبوت، هائلة وقوية، ولكنها لا تلتقط ما هو ضرورة لتتغذى عليه العناكب فحسب، بل الغبار الموجود حولها أيضا!

ويتساءل الكاتب الناقد رمضان غريبيل «هل الكتابة هي مجرد حشد للكلمات والألفاظ والعبارات والجمل والصور أم هي معاناة حقيقية تغذيها الذاكرة وتثيرها التجربة ويدعمها الخيال ويصيغها الحلم؟ وهل التجربة الذاتية للكاتب ضرورية وكافية وحدها لإنجاز مشروعه الأدبي أم أن الأدب في جوهره هو انعكاس لمعاناة وتجارب الآخرين؟».

وفي تقديري أن المعاناة وإحساس المرء بها هي التي تؤسس لتجربته الحقيقية، ومن مقال يعود إلى سنة (1968) بعنوان «أعطنا تجربة» للأديب خليفة الفاخري، اقتبس منه الأستاذ غريبيل هذه الفقرة:

«… نحن جيل فارغ.. لا نملك أية تجربة تربطنا سويا، سوى حماقاتنا الفردية الممتلئة بالغرور والادعاء الأجوف الواسع الشدقين… إننا جيل فقير لم يدخل تجربة واحدة، يا أيتها السماء أعطنا تجربة واحدة، واحدة فحسب..».

إن رأي الفاخري هو بالتأكيد تجربة. وفي قصته (التجربة) التي يتحدث فيها عن «صديق» ظن أن التجربة هي تلك المشاجرة التي انتهت بندب في وجهه رافقه طوال حياته، والتي هي الحقيقة تجربته هو. مثل هذه التجارب هي في الواقع ليست كالغبار الذي يلتصق في شبكة العنكبوت، وإنما هي أثر واضح من البداية، سيظل المرء يتذكره كلما رأى، أو تحسس بأنامله ذلك الندب، الذي ما كان له أن يُسلخ لولا تجربة سيئة واحدة.

ما أريد الوصول إليه هو أن قوة ما يفعله (غبار) التجربة الذي تلتقطه شباك شخصياتنا، أقوى بكثير من أي تجربة قوية ومباشرة كصراع بطل قصة (التجربة)، أو تلك التجارب التي تنتهي بكوارث، أو حروب. أو قد تحطم نجاحات، أو فشل في الحياة، ينتقل على أثره المرء من حالة الفقر إلى الثراء أو العكس. لأنها هي في الواقع تجارب عملية يربطها قانون ثمار، أو سوء، العمل والاجتهاد.

في تقديري أن خطورة غبار (شبكة العنكبوت)، أعني التجارب غير المحسوسة، لا تلك المباشرة، كالتي تنحتها الخناجر، بل تلك التي تتراكم كذرات غير محسوسة، غير ذات تأثير مادي مباشر، سواء من صديق أو شقيق أو ابن أو من زوجة إلى زوجها أو زوج إلى زوجته، وتتكرر وتتراكم ويصبح نتاج هذه الذرات شخصية لم تكن واضحة أو مرئية، تماما كذرات الغبار الذي تلتقطها شبكة العنكبوت، إلى أن تنشأ مبرزة للآخرين شخصية رفيق أو رفيقة لم تكن ظاهرة عليهم.

ذرات غبار شبكة العنكبوت السيئة أكثر رعبا من الخناجر! فكم من صديق فقد صديقه أو زوج فقد زوجته، بسبب هذه الذرات التافهة التي تتساقط بلؤم وخبث، وتتكاثر وتلقي بظلالها حتى تبني شخصية أخرى لا يعرفها حتى صاحبها! فتنقلب المحبة كرها، والود حقدا، والورع كفرا. إنها ذرات غير مرئية، مرعبة، هي التي هزمت، وستظل تهزم أشقاء، وأخوة وأصدقاء وأزواجا، كنا نعرف توادهم، ومن لا يعرف فإنها هدت بيوتا عامرة بالحب والثقة والأمل.

انتبهوا، واحذروها فهي وشواشة سيئة، تثير الجدل والصراخ، لأنها تتغذى على ذرات التفاهم والمحبة، والحنان، وهي التي يتعين أن تمسح بالود، والاهتمام والتفهم، وأن تروها بعيون من تظنون أنهم سيئون، وتحاولوا على الدوام أن تجدوا لهم الأعذار، ولا تيأسوا، فقط تذكروا وانتبهوا لغبار التجربة وصدق من قال: «إن الحياة تعلمك الحب، والتجارب تعلمك من تحب، والمواقف تعلمك من يحبك».