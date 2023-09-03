حوش أحمد الجهاني (3-3)

.. عشتُ عُمري في كنف من أحبّوني صغيراً حتّى شدّ عودي وكبرتُ بينهم نتقاسم الحياة بذكريات ماضينا الجميل في «اخريبيش» مسقط الرأس والتجربة في الحياة.. فعندما كبرتُ صار كُل الكِبار أصدقائي، وبصداقتي بأحمد الجهاني تعرّفتُ إلى «الكِتاب» في مكتبته العامرة، وولجتُ ذاكرته التاريخية والأدبية الخصبة وحفظه للمعلّقات والمأثورات العربية وقصائد سيدي قنانة ورفيق المهدوي الفصحى والعاميّة.. كما تعرّفتُ إلى أصدقائه من المثقّفين الذين يزورنه في مربوعته (صالونه الثقافي) كمحمد بشير الهوني مؤسس جريدة «الحقيقة» والصحفي أنيس السنفاز والقاص محمد المسلاتي والإذاعيين محمد السوكني وعبداللطيف سالم ومحمد الطاهر وبالقاسم بن دادو، وبعض رجالات النيابة التي كان يعمل بها كاتباً، وكذلك الذين يسهرون معه طوال الليل، ومنهم الشاعريْن «علي الفزّاني» و«محمد أحمد أوريّث» اللذيْن صارا من أصدقائي المقرّبين ورفاقي إلى جريدة «الحقيقة» العام 1971 وبعد ذلك جريدة «الشورى» التي صدرت بمطابع دار الحقيقة مطلع 1973 وترأس تحريرها الأستاذيْن «محمد علي الشويهدي» و«عبدالمقصود الفاخري» فعاد من خلالها «الصادق النيهوم» بمقالاته الأسبوعية وغاب عنها «خليفة الفاخري» الذي انقطع عن الكتابة والنشر كما انقطع عن صداقاته الثقافية مسافراً بعيداً إلى مُدن الشمال الأوروبي أو قابعاً في غرفته بـ«جراند هوتيل» في أول شارع عبدالمنعم رياض «أدريان بلت»، وفي الصباح لابدّ أن يمر بمقهى «دمشق» بشارع عمر بن العاص، وفي المساء يمضي الوقت مع أصدقائه بمقهى «سبورت» بميدان الشجرة «عُمر طوسون»..

.. كنتُ والشاعر علي الفزّاني نزور الفاخري بذلك الفندق ونمرُّ عليه أحياناً بالمقهى حيث يقف مع أصدقاء المدينة، نحكي قليلاً عن الدنيا وعن بنغازي وندعوه بالعودة للكتابة، لكنه كان يمازحنا تارة بنفاد الحبر، وتارة بانشغاله بكتابة رواية طويلة عنوانها «عين الشمس» ولم يكتبها..!

.. بعد توقُّف جريدة «الشورى» عن الصدور نهاية العام 1973، عمّ الكساد مطابع الحقيقة فعمل الراحلان «هاشم والسنوسي الهوني» على طباعة كتابات النيهوم «تحية طيبة وبعد» و«فرسان بلا معركة» ورواية «القرود».. إضافة لديواني الشاعر محمد الشلطامي «تذاكر للجحيم» و«أنشودة الحزن العميق».. وهنا كان جميلاً أن أرافق خليفة الفاخري بسيّارته «الفولكس» إلى دار الحقيقة لمراجعة بروفات طباعة كتابه «موسم الحكايات» ليطلّ بعدها من جديد على هدير مطبعة الحقيقة، وأن نلتقي من جديد على غير العادة التي انقطع بها وأن يستعيد الحياة بيننا ويلتحق بالخارجية ويسافر إلى «كوبنهاجن» مستشاراً ثقافياً، وليعود بعدها من بلاد الظِّل البعيدة بألق الكتابة ويصدر في هواء بنغازي «بيع الريح للمراكب» و«غربة النهر»..

ومن طرائف الراحل الكبير بعد تقاعده وعمله مصحِّحاً لغوياً بمجلة الثقافة العربية ومعي في جريدة الجبل الأخضر، أنه كُلّما سأله أحد كيف تعيش بعد التقاعد يجيبه «أعيش على أخطاء الآخرين»!..

.. بعد توقّف جريدة «الشورى» بأشهر قليلة أصدر «الشويهدي» جريدة «الجهاد» بمطابع الدكتور المهدي المطردي بمنطقة الحدائق، وكانت مطابع «أوفست» حديثة جمعت إليها أقلام من تبقّى من ربيع الصحافة في بنغازي في ذلك الوقت، فكتب علي الفزاني ومحمد اوريّث ومحمد المسلاتي وآخرين، لكن غاب عنها النيهوم والفاخري معاً.. وكان مكتب الجريدة في البلاد بشقة صغيرة في عمارة كانون بجوار فندق عُمر الخيام وسينما «ركس»، كنتُ أحضر صباحاً إلى هناك وفي المساء بمطبعة المطردي.. وقتها كان «اوريث» قبل زواجه يقيم في بيت الجهاني وكان من أفراد العائلة له غُرفة ويشتهي الأكل من يدي زوجة أحمد أختنا «فاطمة سعيد» كما كان يشتهيه من يدي «الحاجة صالحة»..

وكان يخرج ويعود ويسهر مع أبي زنقي وأعمامي عوض وأبوبكر فيأخذهما الليل إلى منتهاه، وفي الصباح نذهب مشياً على الأقدام وصولاً إلى مكتب الجريدة عبر شارع بن عمران وسوق الجريد وسوق الظلام وشارع عمر المختار، وأحياناً عبر طريق البحر فنمرُّ على بيت الفزاني بشارع الصلابي، وأحياناً نُسرع الخطى بهواء الشابّي لنصل مبكراً قبل قفل العدد.. كان اوريّث حينها قد بدأ يكتب الشعر على حساب المقال النقدي، وقد يكون السبب هو حياته لفترة في بيت الجهاني، بين شاعرٍ وحافظٍ للشعر، وأيضاً بدافع وتشجيع من الشويهدي على كتابة الشعر.. كانت مشكلتي معهم حينها أنني لا أحفظ الشعر، لا المقفى ولا الحُر، أستمتع كثيراً بالقصائد سمعاً أو قراءة ويمكنني التعليق عليها في حينها، بعكس أحمد الجهاني الذي كان يحفظ كُل الشعر، قديمه وحديثه، وآخر الشعراء كان محمد اوريّث.

.. كانت خطوات اوريّث خفيفة على الأرض بصندله الصيفي البُنّي، ولقد كان نحيفاً وأنيقاً في لباسه الخفيف المزركش، وسريع الكلام والفطنة بدقائق الأمور، وكنتُ دائماً صيده الثمين في الممازحة، بعكس علي الفزاني الذي يغضبه التأويل كثيراً ويقف على جنباته طويلاً ثم يعود متسامحاً مع حفظ التأويل.. قلتُ له ذات مرة في «صنعاء» بأنني أنسى وأتمنّى أن تنسى، وظلّت علاقتنا الطويلة متماسكة إلى أن اتصل بي في قبرص العام 2000 وهو على فراش المرض بسويسرا، فحكى معي ساعتين في أطول مكالمة هاتفية في التاريخ، وكاد يبكي وكنتُ أبكي معه وهو يجهش بالكلمات والذكريات، فعرفتُ حينها بأنني لن أراه مرة أخرى.

.. في بيته بشارع الصلابي مررنا به ذات صباح لمرافقتنا إلى الجريدة، اوريّث يطرق الباب وأنا أطرق النافذة، فسمعناه يقول «مَن» بصوت عيال لبلاد، ففتح الباب والنوم في عينيه المتورّمتين والبيجامة مهلهلة، لبس نظارته الطبية وأشار إلى حصان جاره الشحومي وقال «هذا حرمني الكتابة حتى الصباح»..

كان الحصان لوالد الكاتب رمضان الشحومي الذي ترك الصحافة والعمل في البريد وفتح محلاً صغيراً في سوق الظلام لبيع الإكسسوارات، وعلّق الفزاني غاضباً «بالله في من تشكي توا، تشكي في حصان؟!».. تركناه للنوم وذهبنا للجريدة، وفي الليل ندم على عدم رفقتنا، فقد وجدنا عند الشوبهدي الشاعر محمد الفيتوري والكاتب سيّد قذّاف الدم، فكان أول لقاء يجمعني بهما، وكدنا نسهر ليلتها معاً في حوش الجهاني لو لم يكن الفيتوري على سفر لبيروت وقذّاف الدم إلى طرابلس.

.. تمنّيت كثيراً على أحمد الجهاني أن يكتب، فهو إلى جانب تجربته الغنيّة في الحياة وقراءاته الواسعة وعلاقاته بالمثقّفين كان خطّه جميلاً بطبيعة عمله ككاتب نيابة، لكنّه لا يميل إلى صبر الكتابة ولا إلى إبداعها بقدر ما يميل إلى مجالسة الأصدقاء والسهر معهم وقضاء الصباح نائماً بعيداً عن مكاتب الحكومة وضوضاء المدينة.



.. المؤسف أن أحمد الجهاني يموت عند أخته «هنية» في بيت «شوايل» بمنطقة سيدي يونس بعيداً عن عائلته النازحة هُنا وهناك، وبعيداً عن بيته الكبير في اخريبيش الروح والمكان الذي سقط في الحرب العام 2015 وسرقوا بابه التاريخي القديم المصنوع من خشب الزان المنحوت، وطقّاقته الذهبية السميكة التي لن تعود تطرق أسماع أحد من جديد!

.. تُرى أيُّ نهاية حلّت بذكرياتنا أيها الفقيد العزيز؟!