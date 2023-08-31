كونشيرتو قورينا إدواردو: ليبيا تحت حكم القذافي

ترصد رواية «كونشيرتو قورينا إدواردو»(1) للروائية الليبية نجوى بن شتوان التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها ليبيا أثناء حكم القذافي منذ السبعينات وحتى مصرعه خلال انتفاضة فبراير2011، والانعكاسات المأساوية لهذه التحولات على المجتمع الليبي.

لا يعني هذا أننا إزاء رواية تسجيلية تسرد الأحداث والوقائع السياسية بغرض توثيقها؛ بل إن الكاتبة تصور لنا وقع هذه الأحداث السياسية على أسرة ليبية، وتقدم لنا مشاهد وأحداثًا فيها شيء من الواقع والكثير من الخيال، عبر سرد يأتي على لسان فتاة تعاني من داء التأتأة اسمها ريم هي توأم لشقيقتها التي تشبهها تمامًا، حتى إنهما تتبادلان السرد أحيانًا، لكن الراوية في معظم الفصول هي ريم التي تسرد لنا حكاية أسرتها الليبية البنغازية التي تنتمي إلى طبقة ميسورة، فجدها أحمد عمران صاحب مصنع وأملاك، وهي أسرة ذات أصول قريتلية (نسبة إلى جزيرة كريت). تسكن في جليانة التي شيّد فيها الجد عمارة على النمط اليوناني، سكن أحد طوابقها وقام بتأجير البقية، كما شيّد في منطقة الفويهات في منتصف الستينات مجموعة من الفيلات لأبنائه في هذه المنطقة التي كانت مهجورة حينئذ وأقرب ما تكون إلى غابة ينقصها السكان والمياه والطريق المسفلت.

العائلة تحافظ على عاداتها وتقاليدها، وهي متشعبة العلاقات، فلها ارتباطات بشخصيات من العائلة موجودة في أماكن مختلفة بعضها داخل ليبيا وبعضها خارجها، وتحضر في الرواية سوسة، ومصراتة، وألمانيا، ومصر، وإيطاليا، وبريطانيا.



بداية الكوارث بخطاب زوارة

تبدأ الرواية بغضب الجد أحمد عمران وهو يتابع خطاب القذافي على التلفزيون في زوارة عام 1973والذي اعتبر ما جاء فيه ينبئ عن كوارث قادمة: «هذا الرجل أرعن وسوف يقود ليبيا إلى الخراب بشطحاته الغريبة» ص27.

وخلال الفصول اللاحقة نرى هذه الأسرة وهي تتحول إلى أسرة فقيرة بسبب التأميم وسياسة إفقار الليبيين التي فرضها القذافي وجاءت تحت عنوان «التحولات الاشتراكية». يتساءل الجد عقب متابعته لخطاب زوارة: «هل نحن بحاجة إلى الاشتراكية وعددنا لا يصل إلى الثلاثة ملايين نسمة وبلادنا عائمة على بحر من البترول؟» ص29.

يظهر قانون «من أين لك هذا؟» ويتم التحقيق مع رجال الأعمال وأصحاب الأملاك من قبل رجال الأمن الداخلي الذين يسألونهم عن مصدر ثرواتهم، وما إذا كانوا قد سرقوا ممتلكات اليهود عام 1967.

«ركبت ليبيا باصًا اشتراكيًا مهترئًا وسلكت طريقًا مجهولة على يدي سائق أرعن لا يمكن الوثوق بسلامته العقلية» ص56.

في يوليو 1977 يُرزق محمود ابن أحمد عمران بطفلتين توأمتين، وفي ديسمبر 1978 يتم الزحف على مصنع والده لصناعة الملابس ويصبح اسمه تشاركية ويقول العمال الذين سيطروا على المصنع لمحمود: «نحن شركاء لا أجراء وأصبح المصنع ملكنا، وإذا لم يعجبك الحال اخرج وعارض القائد» ص45.

كان الاعتداء على أملاك الآخرين بتلك الطريقة التي جرت ابتداءً من أواخر السبعينات شيئًا جديدًا على المجتمع الليبي، مثّل تغييرًا بقيادة السلطة في منظومة القيم الاجتماعية التي تعارف عليها المجتمع طويلًا، ما شجع الناس على السرقة ونهب أملاك الآخرين، وبيّنت الأحداث مدى هشاشة القيم الدينية والأخلاقية التي ظل المجتمع الليبي محافظًا عليها لفترات طويلة، ما ساعد على تعميق النسيج الاجتماعي بين فئاته: «لم تمنعهم تربيتهم، قيمهم، البيوت التي جاءوا منها، خشيتهم من الله أو كرههم للباطل، لم يمنعهم شيء من أن يتحولوا إلى لصوص بحماية الدولة» ص 48.

يغضب محمود ويعود ليلًا يقود جرارًا ويهدم المصنع فيتم سجنه ويموت في السجن بذبحة صدرية.

يعود الجد إلى دكانه القديم يبيع الأقمشة في السوق القديم بعد أن كان صاحب مصنع للملابس الجاهزة، ويتوقف الابن أيوب عن الدراسة ليعمل في الدكان، وتموت الجدة برصاصة طائشة جاءتها من ناحية عرس يقام في الجوار لعائلة من قبيلة متنفذة استخدموا رصاص الدولة لإحياء أفراحهم.

تتواصل المصائر الحزينة لشخصيات الرواية تبعًا لمستجدات الأحداث، الجد يتولى رعاية أسرة ابنه بعد وفاته في السجن، ويُنقل أيوب هو وصديقه مروان والكثير من طلاب الثانوية في ليبيا إلى أحد المعسكرات في طرابلس تمهيدًا لسفرهم إلى تشاد ليقاتلوا في الحرب الليبية التشادية، لكن أيوب يُعفى لأنه العائل الوحيد للأسرة، وتحت تأثير زيارات اللجان الثورية لمدرسة أمينة الثانوية تتلبّس الفتاة فكرة الانضمام إلى الكلية العسكرية للبنات، فيقرر الجد أن يأخذها وشقيقها أيوب إلى العمرة، ليساعدها على تغيير بعض أفكارها التي رآها معادية للدين، ويكبح رغبتها في الالتحاق بالكلية العسكرية للبنات، فإذا بها عقب عودتها من العمرة تتحول إلى متشددة دينيًا، تتحجب وتتخلى عن أشرطة الموسيقا والأغاني لتنصت إلى شيوخ التطرف الديني عبر أشرطة الكاسيت، وتتزايد قوائم الممنوعات لديها في الأكل، والملابس، وطرق التعامل، والتخاطب مع أفراد العائلة، وتتزوج في مرحلة لاحقة وتُنجب طفلًا، لكنه يُحقن بالإيدز من قبل إحدى الممرضات البلغاريات في أحد مستشفيات بنغازي، أما الابن أيوب فيتبنى الفكر الإسلامي المتطرف وينخرط في «تنظيم الدولة الإسلامية» في ليبيا.



حقبة الثمانينات الكئيبة

تأخذنا الكاتبة إلى حقبة الثمانينات الكئيبة، وتتطرق إلى أحداث كثيرة عصفت بالبلاد والعباد: انتشار الوشاية الأمنية كوسيلة للعيش، وإذلال المواطن عبر سياسة الجمعيات الاستهلاكية والحصص التموينية المُقدَّرة لكل أسرة التي سحقت كرامة الإنسان وأظهرت جوهر الناس الحقيقي، «والسلع التي تغادر الأسواق العامة والجمعيات الاستهلاكية ليلًا لتوضع في أيدي الطفيليات الخضراء ثم تضرم النار في الأسواق والجمعيات لإخفاء السرقات» ص133.

كما تسرد لنا كيف أن الثمانينات شهدت ظهور طفرة الأثرياء الجدد التي تسببت في طوابير الخزي والذل، وفي المقابل ظهور إقبال على الطهرانية وزيادة أعداد الحجيج إلى الأراضي المقدسة واستيراد التشدّد الديني «حتى إن السنة التي ذهب فيها جدي إلى العمرة مصطحبًا أيوب وأمينة كان معه في الطائرة معظم لصوص المال العام في بنغازي» ص 134.

في المدارس كان مطلوبًا أن يكره الطلاب نصف الكرة الأرضية لأسباب تتعلق بالنظام وحين يعودون إلى البيوت يتولاهم البث التلفزيوني.

وفي إيجاز شديد تلخص الساردة تشريحها لتلك المرحلة: «كانت الحياة في ليبيا عقابًا، ومن نجوا من تلك المرحلة الكئيبة القبيحة نجوا بفضل عائلات رشيدة سارت قربَ الجدار دون أن تُبللها المزاريب» ص134

وربما كان من بين الذين نجوا في تلك المرحلة الراوية ريم التي تلقّت دعمًا من بعض أفراد أسرتها وأيضًا ساعدها على النجاة بروحها الشفافة عزلتها وانكفاؤها عن المجتمع منذ طفولتها خشية التنمر والسخرية منها، بسبب عسر يدها وإصابتها بالتأتأة: «لقد واجهتني المشكلات بسبب تأتأتي وعسر يدي ولولا تدخل والدتي حينًا وجدي حينًا وآمال ابنة آمزا مسعود وخوض بعض المعارك التي كان لا بد من خوضها لما بقيت في مدرسة عادية ولآمنت أنني معوقة وذهبت إلى حيث يجمع الأطفال القاصرون» ص163.

تتزوج شقيقة ريم التوأم وتندمج في المجتمع، أما ريم فتنتسب إلى قسم الآثار بالجامعة بناء على نصيحة جدها، وخلال زيارتها إلى خالتها أتريا في سوسة يقترح الجد عليها أن تتدرب على أيدي أصدقاء الخالة خبراء الآثار الأجانب المتواجدين في المناطق الأثرية بسوسة، وأن يساعدوا ريم بمنحة دراسية تدريبية تستكمل بها دراستها في إيطاليا. وهناك تتعرف على خبير الآثار الإيطالي «إدواردو بينو» الأمريكي من أصل صقلي والذي تنمو بينه وبينها علاقة تتطور ببطء مع الزمن والأحداث أثناء تدريبه لها؛ إذ تراه يعاملها بطريقة لم تعهدها من قِبل الرجال من حولها، باستثناء جدها؛ إذ يدعوها إلى أن تتكلم رغم علمه بأنها تعاني من التأتأة: «إدواردو فاجأني بسلوك مغاير لسلوك الرجال لدينا، يفضلون أنثى صامتة تسمع لهم فقط وإن تكلمت تضايقت وفتشوا في كلامها عما يحدث مشكلة تُجبرُها على السكوت أو عدم تكرار ظاهرة الكلام مرة أخرى» ص217.

تتزوج من إدواردو حين تلتحق بدراستها في إيطاليا بعد حصولها على المنحة الدراسية هناك، وتنجب منه طفلتها قورينا إدواردو التي حملت عنوان الرواية والتي تظل تكتب لها كونشيرتو من الخواطر والذكريات، لكنها لا تخبر أمها وأخاها بهذا الزواج خوفًا من غضبهما منها لأنها تزوجت من أجنبي ليس على دينها. وعندما تعود إلى بنغازي لغرض إخبارهم، تندلع انتفاضة فبراير 2011 التي تتحول إلى حرب أهلية، فتحول تداعيات الانتفاضة دون ذلك، وتنتهي شخصيات العائلة التي قدمت من جزيرة كريت نهايات حزينة، فتموت الراوية ريم في حادث سير، وتمضي بقية الشخصيات ما بين قتيل وجريح ونازح خلال فوضى الاقتتال المسلح.

ملاحظات

لعل هذه الرواية أول تجربة روائية ليبية تتصدى أدبيًا للتحولات السياسية والاقتصادية التي عصفت بالمجتمع الليبي منذ وصول القذافي لكرسي الحكم وحتى انتفاضة فبراير 2011، وترصد انعكاس ذلك على العلاقات الإنسانية بين الناس، وبقدر ما تكشف سقوط البعض في التطرف أو السرقة والجريمة والانتهازية فإنها أيضًا ترصد الصمود والصلابة التي يمثلها الجد الذي يحتمل الضربات المتتالية التي تلقاها من قبل السلطة على شدتها، ويظل متماسكًا، راعيًا لأسرة ابنه، وخاصة الفتاة المتأتئة التي غمرها بدفء عطفه وحنانه ومحبته، وأنقذها من الانهيار، وظل مساندًا لها حتى موته.

تصور الرواية مشاهد بديعة للأماكن؛ إذ يبدو وكأن المكان بطل من أبطال الرواية، جمال الطبيعة في الجبل الأخضر، والمناطق الأثرية وما فيها من كنوز دفينة، وجمال الفويهات وجليانة والأسواق والمباني والمدينة القديمة في بنغازي، الشوارع والبيوت وكيف اكتسبت أشكالها وأسماءها كما يسردها الجد على سمع الحفيدة، والذكريات عن العائلات القريتلية، وكيف جاءت قديمًا من كريت هربًا من مذابح المسلمين والمسيحيين، واستقروا في سوسة، وحافظوا على عاداتهم وتقاليدهم.

تشكو الرواية في تقديري من بعض الإسهاب والإطالة والتكرار والشخصيات الثانوية، كما أن بعض التحولات في بعض الشخصيات جاءت غير مقنعة لأنها قُدمت بشكل سريع، مثل تحول أمينة نحو التشدّد الديني، وكذلك أيوب الذي أصبح فجأة عضوًا في تنظيم داعش.

أيضًا الفصل الأخير المتعلق بانتفاضة فبراير جاءت أحداثه متلاحقة، ونهايات الشخصيات كانت سريعة تفتقر إلى الإقناع. كما أن قضية الأطفال المحقونين بالإيدز جاءت في نهاية التسعينات وليس في بدايتها كما جاء في الرواية.

لكن هذه الملاحظات لا تنتقص من أهمية هذه الرواية الممتعة التي كشفت عن تطور في التجربة الروائية للكاتبة والروائية نجوى بن شتوان التي تُعد اليوم من أهم كتاب الرواية في ليبيا والعالم العربي.

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1- نجوى بن شتوان، كونشيرتو قورينا إدواردو، منشورات تكوين، الطبعة الأولى، 2022