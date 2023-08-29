حكايات عن المسرح والأمن السيبراني

«في عام 1766 ذهب رجل ذو عينين سوداوين صغيرتين يرتدي معطف فراء طويل لحضور مسرحية في مسرح دروري لين في لندن. وكان معظم من هناك، بمن فيهم الملك جورج الثالث، أشد اهتمامًا بهذا الزائر الأجنبي منهم بالمسرحية التي تؤدى على الركح. بدا منشغلًا وقلقًا على كلبه الألزاسي الذي اضطر إلى تركه في غرفته. لم يكن هذا الرجل يستمتع بالاهتمام الذي حظي به في المسرح وكان له أن يكون أكثر سعادة في الريف يبحث عن أزهار برية. فمن كان هذا الرجل؟ ولماذا افتتن الجميع به؟ إنه المفكر والكاتب السويسري العظيم جان - جاك روسو، وكان وصوله إلى لندن، تلبية لدعوة ديفيد هيوم، حدثًا أدبيًا وفلسفيًا، سبّبَ نوعًا من الاهتياج والحشود التي ترتبط في أيامنا هذه بنجوم البوب». (من كتاب: تاريخ موجز للفلسفة. تأليف: نايغل وربروتن. ترجمة نجيب الحصادي).

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منذ فترة طويلة كنت أنأى عن المشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية الجماعية، وكنت أبرر لعديد الأصدقاء هذه العزلة المختارة بكوني قضيت فترة طويلة في إقامة وحضور هذه الأنشطة المرهقة، وآن الوقت لأن أتفرغ للكتابة إذا كان ثمة ما يستحق القول فيما تبقى من عمر، وآن الأوان لأجيال شابة أن تندمج في هذا الزخم الجديد وفق رؤاها وتصوراتها التي تناسب المرحلة وأهواءها. وفي جميع الأحوال لم تكن مبرراتي قوية، لكن في الحصيلة كنت أحس بسعادة خلوة آخر العمر، والتفرغ لمتع كثيرة يزخر بها هذا الزمن الجديد المبهر، وكنت أعتبر إدماني على مشاهدة الأفلام، والتلفزيون، وكرة القدم، والتنس نوعًا من الأنشطة التي يشكل الفن لبها بقدر ما تسكبه من بهجة في داخلي.

بداية شهر أغسطس اتصل بي الصديق العزيز علي الفلاح طالبًا مني المشاركة في النشاط الثقافي المقام على هامش مهرجان للفنون المسرحية يؤسس له المسرح الشعبي في بنغازي، وفرحت بهذا الخبر وبحماس علي الذي لا ينطفئ، خاصة حين يتعلق الأمر بالمسرح الذي يسري في دمه، والمسرح الليبي خاصة، وأصر على أن أكون مشاركًا في أحد المحاور التي سيتناولها النشاط الثقافي، والمعنية جميعها بتتبع وتفحص وتحليل التجربة المسرحية الليبية، وحاولت أن أعتذر لعلي عن عدم المشاركة، ليس للأسباب التي ذكرتها سابقًا؛ بل اعترافًا بعلاقتي المتواضعة بالمسرح عمومًا والمسرح الليبي الذي كنت أكتفي بمتابعة عروضه في عديد المهرجانات الوطنية في مدن مختلفة من ليبيا، لكن علي ألح كما هو معهود عنه حين يكون مؤمنًا بما يقترحه، ولأنه يشكل لي قيمة خاصة في الثقافة وفي الحركة المسرحية الليبية، فضلًا عن صداقة سنين طويلة تجمعنا كان متنها الاحترام المتبادل، نزلت عند رغبته مشيرًا له بأني سأتحدث في بداية الورقة عن هذه الورطة التي ورطني فيها صديقي علي، وإن أكثر ما يمكن أن أفعله أن أطرح أسئلة بخصوص هذا المحور المعقد (سؤال الهوية في المسرح الليبي) وهو معقد لأن مفهوم الهوية في حد ذاته شائك ومربك، وفي حالة ربطها بأحد الفنون المستوردة كليًا من الغرب ستكون أكثر تعقيدًا وإرباكًا.

في الطريق إلى بنغازي التي لم أزرها منذ 8 سنوات، كنت أتحاشى النظر يمينًا ويسارًا، لأن ما يعاث في هذه الأرض من خراب أصبح على مرأى النظر حيثما ذهبت: الغابات تجرف بدون هوادة، ودخان المفاحم في كل مكان، والأسوار الحجرية البشعة، والأسلاك الشائكة تمتد كمستوطنات في جسد هذه الغابة لدرجة لم يعد للمتنزهين مكان يأوون إليه من زحمة المدن الخالية من المساحات الخضراء أو أمكنة الترفيه، والشواطئ تنتهك بالأسوار والأبنية الخارجة عن القانون والذوق، والقمامة تتكدس على جوانب الطرق وفي الوديان كوصفة مثالية لتلويث البحر والتربة والمياه الجوفية، والحرائق تشتعل وتنطفئ بذاتها دون تدخل، والتربة الزراعية تجرف بجرافات ضخمة معظمها مسروق من الشركات المنسحبة من المشاريع بعد الثورة، وكل هذا يتم ـ للأسف ـ على مرأى كل الأجهزة الأمنية المختصة؛ حيث تمثل في مجملها، وهي خسارات فادحة تمثل جوهر (الأمن الإنساني) الذي يعني الأمن البيئي، والغذائي، والاقتصادي، والصحي... إلخ. وكأننا غزاة متخلفون لهذا الوطن لأن حتى الغزاة المتحضرين لا يفعلون ذلك.

تزامن هذا المهرجان مع انطلاق أعمال مؤتمر ليبيا الدولي لمكافحة الإرهاب السيبراني في دورته الرابعة تحت شعار (التكنولوجيا الحديثة بين التكتيكات الإرهابية والاستراتيجيات الوطنية)، وبرعاية الأكاديمية العسكرية للعلوم الاستراتيجية. وأفضى هذا التزامن بين المؤتمر والمهرجان إلى زحام كثيف في ردهات فندق تيبيستي ذكرني بذاك الزحام في الشهور الأولى من ثورة فبراير حيث تحول هذا الفندق إلى غرفة عمليات للثورة على مستوى ليبيا، وازدحمت غرفه ومطاعمه ومقاهيه بالباحثين عن دور في هذا الحدث العظيم، خاصة من المعارضين السابقين القادمين من المنافي، والذين كنا نلتقي بهم فيعبرون بفجيعة عما قاسوه من غربة، وما قطّع قلوبهم من شوق إلى الوطن، لكن وجود معظمهم في الفندق وقريبًا من مقر المجلس الانتقالي كان من أجل الحصول على فرصة العودة إلى الغربة عبر وظيفة في السفارات الليبية، وهذا ما نجح فيه بعضهم.

وباعتبار الجهات المشرفة على مؤتمر الأمن السيبراني وأهمية الشخصيات المشاركة، فقد كانت الإجراءات الأمنية على أشدها، (الأمن التقليدي في خدمة الأمن السيبراني)، ما شوش على ما يتطلبه المهرجان المسرحي الفني من هدوء وانسياب في الحركة، غير أن هذا التداخل الذي لم يخل من مفارقات بين رواد المؤتمر السيبراني والمهرجان المسرحي كان يعبر ـ دون قصد ـ عن مشهد سريالي يطغى على ليبيا كلها، وكان الحديث عن الأمن السيبراني في أرض ما زال لم يتجسد فيها الأمن الإنساني بمفهومه التقليدي، يشبه الحديث عن هوية المسرح الليبي في أرض لم يُبن فيها مسرح حقيقي حتى الآن، ولم تنشأ بها أكاديمية أو معهد لفنون المسرح، ما ظهر واضحًا في غياب التجارب الشبابية عن هذا المهرجان واستمرار تلك القامات العصامية التي كانت تشد من أزر المسرح الليبي طوال عقود دون إمكانات، وكأن المسرح توقف عند جيل محدد وأصبح نشاطًا تراثيًا. وكان هذا هاجس ندوة «المُجَايلة في المسرح الليبي.. جَسْر الهُوَّة» التي أقيمت ضمن النشاط الثقافي.

دون أن ننكر أهمية الأمن السيبراني التي يوليها العالم كله اهتمامًا، خاصة بعد ما شهدناه من حروب إلكترونية لا تقل خطرًا عن الحروب العسكرية بما تسببه من خسائر فلكية في الاقتصاد وفي القطاعات الخدمية، فضلًا عن استغلال الأشرار لهذا الفضاء المذهل للترويج للجريمة والإرهاب والكراهية، وما بدأ ينبئ به الذكاء الصناعي من تعزيز للقاعدة اللوجستية لقراصنة الاحتيال والنصب والابتزاز عبر ما وصل إليه من محاكاة عالية لهويات الأشخاص شكلًا وصوتًا، إلا أن قناعتي الخاصة أن أهم وسيلة لمقاومة ما سُمي الإرهاب السيبراني هي تنمية العقول في استثمار فوائده ومواجهة أخطاره عبر استراتيجيات مدروسة للتنمية البشرية ونظم التعليم، وعبر الانفتاح الثقافي وحرية التعبير والفنون، ودعم الأنشطة الثقافية والفنية والجمالية، لأن لا أحد بإمكانه الوقوف أمام هذا الاجتياح السيبراني العارم الذي بدأ يشكل أنفاس العالم وأثيره، وما يعتريه من تشوهات واستغلال له من قبل الأشرار يشبه الوباء الذي ينتقل فيروسه عبر الهواء، ولن تكفي الكمامات أو التباعد الاجتماعي أو المطهرات لمكافحة هذا الوباء، لكن اللقاحات المضادة ستكون السبيل الأنسب، وهذه اللقاحات هو ما ذكرته سابقًا من قيم معرفية عصرية تحصن العقل ضد التلاعب الرقمي وإرهابه بدلًا من أن تعزله.

ولا يمكن لمجتمع مازالت تتحسس سلطاته من الكتب والمعرفة، ومازالت تراقب الأنشطة الثقافية والجمالية وتطلب تصريحات أمنية لإقامتها، أن يقف أمام ما يجتاح العالم من تقنيات حديثة يستغلها الأشرار مثلما يستثمرها الأخيار، ومن خلال ما نشر عن أعمال هذا المؤتمر فإن محاوره كانت مهمة وأيضًا عديد من مشاركات الخبراء فيه، غير أن المظاهر الأمنية المحيطة به وبالفندق وبالمهرجان المسرحي المصاحب تؤكد أننا مازلنا في هواجس الأمن التقليدي ما قبل الأمن السيبراني، التي تحتاج إلى إعادة نظر؛ حيث التعامل مع كل الناس كمشبوهين وفق رؤية الأمن التقليدي يمنح أشرار هذا الفضاء فرصة للانقضاض على العقول المسترخية أو الخائفة.

تواصلتُ مع الصديق أحمد الفيتوري لأخرج من هذه الأجواء ولأزور الصديق د. محمد المفتي، لكن اللقاء أمام الفندق كان صعبًا، وكان كل مرة يتصل بي ليخبرني أنه وصل، وحين أخرج لا أجده فيتصل مرة أخرى ويقول لي: لم أستطع التوقف في الشارع أمام الفندق (طردوني)، ولأني خرجت على عجل ولم يكن معي تعريفي كمشارك في المهرجان مُنعت من العودة إلى الفندق، ما اضطرني لأن أضرب مع الصديق أحمد ـ الذي كان يحوم جيئة وذهابًا في الشارع أمام الفندق ولا يستطيع التوقف ـ موعدًا بعيدًا عن الفندق (قرب المسرح الشعبي). وفي ضيافة الطبيب الكاتب والمثقف محمد المفتي تحدثنا عن شؤون كثيرة من ضمنها عصر التنوير الذي أنتج العالم الحديث، وحقيقة أن قوة هذا التنوير كانت تكمن في أن المثقف في ذلك الوقت كان أهم من الملك مثلما حصل مع روسو في زيارته لمسرح دروري لين في لندن تلبيةً لرغبة صديقه ديفيد هيوم.