لكنْ

يقول معجم اللغة العربية المعاصر بأن «لكنْ» حرف ناسخ من أخوات «إن» ينصب الاسم ويرفع الخبر، ووظيفته هي الاستدراك، أي يثبت لما بعده حكماً مخالفاً لحكم ما قبله.. والاستدراك في اللغة طلب تدارك السامع، وفي الاصطلاح يعني رفع توهم تولد من كلام سابق، بحيث يكون الاستدراك لتوضيح المعنى المقصود حتى لا يحدث سوء فهم لما سبق من كلام ..

في واقعنا المعاش يكتسب هذا الحرف رواجاً كبيراً في حياتنا اليومية.. حيث نجد (لكنْ)

ليست للاستدراك فقط ولكنها تستخدم لنسف وتحقير الأشياء وتبخيس ما يقوله أو يقوم به الآخر.



لا شك عندي أن (الاستدراك) والنقد يمكن أن يكونا بغرض تجويد إنتاج الواقع وترفيع قدرات وإمكانات الناس؛ وإثراء الآراء والأفكار، أما في واقعنا وحالنا، فتقديري أن استخدامه في الكثير من الأحيان يكون استخداماً محبطاً ومخذلاً ومثبطاً للهمم.. بل قد يوصف بأنه استخدام نرجسي مضر يصدر عن نفوس غير متوازنة ولا تريد أن تعترف بالأشياء كلها ولا تعطي الآخرين حقهم..

إن ما يعنيني من «لكن» في هذا المقام هو استخدام لكن في «الإضراب» أي الإعراض عن الشيء بعد الإقبال عليه، ويتمثل ذلك في انتشار ظاهرة «التربص للعيوب والتصيد للأخطاء بغرض السخرية الجارحة والعدائية والهجومية والتنمر وتحقير الآخر ونبذه وازدرائه..

«فلان كويس لكنْ قصير»! .

وتقديري أن أولئك الأشخاص وفي غالب الأحيان ذوو نظرة متشائمة وسلبية للحياة، بمعنى آخر، هم يركّزون كما يقال على النصف الفارغ من الكوب فقط؛ والأمثلة في واقعنا المعاش كثيرة..

تقول لأحدهم «هذا الكوب من الشاي رائع»، يقول لك «إيه لكنْ ناقص كشكوشة»، تقوله فلان صوته جميل يقولك «ايه لكنْ قصير القامة وأنفه كبير»!.. تقول كذا .. يقول لك لكنْ .. رغم أن ما يأتي به بعد «لكنْ» أمر لا أهمية له.. بلهجتنا المحلية يقولون عن ذلك الشخص (لازم يحط فى الرز عظام)، أو (ما يعجباش العجب ولا الصيام فى رجب).

وهنا لا يفوتنى التاكيد على أن ما سبق

لا يعني الحكم على كل من يقوم بالنقد وطرح الملاحظات بأنه أمر مكروه، بل القصد هو تنبيه إلى أن الغرق في وحل النظرة السوداوية لتسود حياتنا ونصبح أسرى للكآبة والإحباط، وهو مقصدى بالحديث عن «لكنْ»..

فالحياة مزيج من الأضداد والتركيز على جانب واحد يجافي الحقيقة، والإحباط هو النتيجة المكتسبة لأنفسنا فى الحياة من خلال النظر الخاطيء إلى الموضوع نفسه، ولذلك لا بد من النظر بالاتجاه الآخر الذي ربما يغيب عنا ولا نراه فى الوقت الحالي بسبب الضغوط النفسية والمعنوية المؤثرة علينا بقوة في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها مجتمعنا.

النظرة للحياة بحيادية وموضوعية بعيداً عن ردود الفعل العاطفية الانفعالية، هو نمط التفكير الذى يفترض أن يحدد رؤيتنا للأشياء وهكذا ما يجب أن يكون عليه تفاعلنا مع الحياة، كي نتلمس أي إيجابية موجودة، ولا ننغمس بعمق في بحور النكد والغرق في وحل الكآبة والإحباط، لتستحيل حياتنا إلى مسرحية تراجيدية لا نهاية لها، وإذا استطاع إنسان أن يرى شيئاً إيجابياً في واقع مضطرب فذلك أمر في غاية الأهمية، لنستمتع بلحظات جميلة مهما كانت مؤقتة فالأمل يفتح أبواب الرضا، لأنه بإدمان استخدام «لكنْ» التي تجب ما قبلها لن يرى الإنسان إلا الجوانب القبيحة والمظلمة والإحباط.

* لا تكون لكن حرف استدراك ونصب من أخوات إنَّ إلا إذا كانت نونها مشددة (لكنَّ). أما إذا كانت مخففة (لكنْ) فلا تعمل عمل إن وتكون أداة استدراك فقط. (المحرر).