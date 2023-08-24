حوش أحمد الجهاني (2-3)

.. كُلّما خرجتُ من بيتنا الترابي في شارع باله ودخلتُ بيت الجهاني الكبير أحسُّ بأنني انتقلتُ يقيناً من الشمس إلى الظِل، من التراب الحامي تحت الشمس اليقظة، إلى البلاط البارد تحت الأسقف العالية التي تستقبل نسيم البحر ولا تحبسه في نهاية، وكأن البيت قد صُمِّم خصيصاً ليكون قصراً لهواء البحر وتيّاراته الباردة.

.. هناك كنتُ لا أشتاق كثيراً لبيت التراب وبئره وبرّاكته وداره القديمة الواطئة التي سقط نصف سقفها (الصنّور) ذات شتاء تحت الرعد في غياب أبي إلى طبرق وكاد يؤذينا لو لم نكن نائميْن على يمين الدار، وقد غرقنا فعلاً في الماء تلك الليلة كما غرق كُل البيت وكادت النّار تشتعل في البرّاكة لو لم تصرخ والدتي ويهب لنجدتنا "سي فكرون" الذي فصل الكهرباء عن ذلك السلك المشتعل تحت المطر.

.. كُنّا نأمن الشتاء في بيت الجهاني ونخشاه في بيت التراب، وحتى الصيف كان ممتعاً هناك حيث تجلس أمي وقريباتنا إلى كانون الحاجة صالحة وشاي العشيّة بالكاكاوية والقلية بالبطوم، فيما نظفر نحن الصغار ببعض النقود الحديدية وبقطع خبز الحلّوزي مغموسة في الشاي، فنطير إلى الجلوس على عتبة البيت الأثرية نحكي عن مغامراتنا ثم نركض إلى دكّان شعيب بشارع بن عمران نشتري حلوى ديك ومستكة سبع ونعود إلى الشارع وبعض القروش في جيوبنا، نلعب بنصف القرش ونراهن على رأس الملك.

.. كان ذلك البيت الكبير العامر بأهله الكِرام لا يخلو من الضيوف، من الأقارب والجيران والأصدقاء، حتى دراويش الحي كانوا يمرّون به ويقتاتون من رزقه، وفي أحد أعياد الميلود دعا أحمد زاوية "بن عيسى" بشيوخها ومريديها على وجبة عشاء وأقام حضرة كبيرة بالدفوف والبنادير والباز والمزمار بحضور الأقارب والجيران، وكان النُعاس يغالبنا كما في الزاوية ونحن ننتظر ضرب البطون بالسكاكين ولحس الأسياخ الملتهبة والتهام الجمر والمسامير.. كان صوت الشيخ بوشعالة يصدح بالمدائح والأذكار النبوية وسط تصاعد دخان البخور، و "الصادق عمّوش" يدخل الحلقة وهو يردّد "مَدد مَدد، أغثنا وأدركنا وأنجدنا بالمدد" ثم يهيم بالبندير ويرتجّ جسده بعنف، فيما "اقدورة الطاووس" ذلك النحيل الودود صار مخيفاً بشعره الطويل وهو يهيم في هيجان ثم يفتح فمه إلى أعلى ويبتلع المسامير ويردّد "الله حي الله حي" فينطلق الشرر من عينيه ونرى لسانه قد صار طويلاً وسط حلقة المدّاحين وضباب البخور، والنساء خلف نافذة الدار في العتمة يتزاحمن برؤوسهن لمشاهدة ذروة الحضرة بوضوح فيما إحداهن تقول "حيه ارحيمه" فرأين الشيخ بوشعالة في الجلبة يلتقط أخي عبد الرحيم من بين الأطفال يرفعه عالياً في سحاب البخور ويهيم به ثم ألقى به بين جلابيب المدّاحين.. خفتُ عليه كثيراً، لكنّه لم يبكِ ولم ينطق بكلمة وظلّ صامتاً مشدوهاً ينظر إلينا بعينين غائبتين وجلابيته البيضاء على بشرته السمراء ازدادت بياضاً، ومن خوفي عليه من نار البنادير أدخلته إلى أمي فتثاءب في وجهها ونام..

.. من بين المدعوّين كان الحاج "ع- ق" ذلك البدين الأبيض قصير القامة صاحب دكّان الذهب في سوق الظلام، كنتُ دائماً أراه نائماً على الكرسي أمام دكّانه والناس تعبره بالضجيج، وتلك الليلة في الحضرة التهم العشاء ونام مباشرة على الكرسي بين الجالسين وسط الضوضاء، حتى عندما أفزعته وأنا أناوله طاسة الشاي الخضراء بالرغوة نظر إليَّ من وراء نظارته الطبّية السميكة وابتسم واحتسى الشاي في رشفتين وعاد إلى النوم.. في عِزّ دلف البندير ناديت أحمد وسألته ماذا نفعل في هذا النائم ليعود إلى بيته، فضحك أحمد قائلاً "هذا حتى القنابل ما تواعيه" وطلب من الصادق عمّوش أن يقترب منه ويضرب أمامه البندير وأنا أردّد في حماس "في وذنه يا صادق في وذنه" ولكن لا حياة لمن تنادي حتى أكمل نومه وسط الدفوف والمزامير ورائحة البخور وصراخ اقدورة الطاووس.. وعندما هدأت الحضرة وقام الشيخ بوشعالة برش ماء الرقية على وجوه الحاضرين فتح عينيه ومسح نظارته ووقف للحظات يبحلق في الوجوه من حوله وانسحب بهدوء كما جاء، فقلت لأحمد لوسألته غداً أين كنت ليلة البارحة فلن يذكر لك شيئاً سوى طبق الأرز واللحم وغيابه عن الدنيا، فردّ ضاحكاً "واو، وهالحضرة تواعي حتى الميت"!..

.. انتهت الحضرة بأذكارها ودفوفها ومزاميرها، بسكاكينها وأسياخها ومساميرها، وغادر الجميع رائحة البخور، وظلّت الأضواء ساطعة في أرجاء المكان، وعلى الحصائر ماء الزهر لم يجف، وبعض "عصبانات" من فضلة الشيخ بوشعالة لابدّ من تسخينها والتهامها قبل رفع القمامة إلى كارو احميدة حسن، لكن مع تشيكو وحميد وبقيقة وسعاد البركي كان الضحك لا يتوقف ولابدّ من "هزائب" أحمد ونظراته الحادّة وهو يحثّنا على تنظيف المدخل قبل أن يهجم ذباب الصباح.. لكن الصباح قد حان فعلاً بعودتنا من شارع "بالروين" محمّلين بدستات "السفنز" الساخن المغلّف بجريدة الحقيقة، وفيما تغيّر لون ورق الجريدة بأثر الزيت إلّا أن أخبار الملك في الصفحة الأولى كانت واضحة، لكنّها أيضاً انطعجت مع فتات السفنز وذهبت إلى سطل القمامة.

.. كانت أصياف تلك الأعوام طويلة، وليلها أطول، نقضيه بألعابنا في الشارع أو بالعرايك في "الشوكات" أمام الكوشة مع عيال شارع بن عمران وشارع البعجة، ونعود راكضين إلى البيت نتدافع على شيشمة الحمّام الصغير في المدخل نغسل وجوهنا وأطرافنا وندخل سالمين مسالمين، غير أنّ فراسة العمّة مبروكة كانت لنا دائماً بالمرصاد وهي تقبع في دارها بالواجهة في مكانها المعتاد جنب كانونها، فتسألنا بنبرتها الحازمة: "وين كنتوا..؟!" فنتلعثم قليلاً ونجيبها "كُنّا في الشارع، كُنّا نلعب في الشارع".. فتقول لي "وانت كنّه وجهك حَمر" وتردف "دايرين عركة..؟!" وتتوقّع أن يأتي أحد الجيران يطرق الباب شاكياً فتتوعّدنا بأن تحكي الأمر لأحمد، فنستجديها لكنّها تصرّ وهي تردّد "هابا منكم انتوا".. ومع الليل تنسى الحكاية أو تتناساها، ونحن لا ننسى، نظل نتقرّب منها ونتودّد لها بالحكايات عن أمهاتنا أين ذهبن وماذا اشترين من سوق الجريد، ومن جاءنا من أعمام وأخوال، ثم تطردنا فجأة من جوارها فنتقافز كالقطط ونتركها تفتح علبة "النفّة" تغمر فتحتيّ أنفها ولا تعطس.. كانت رحمة الله عليها شديدة وحازمة وبعشرة رجال كما يقولون، وتعرف بنغازي كُلّها ومعظم المسؤولين في الحكومة، فكانت دائماً تخرج بأوراق وتعود بأوراق فنراها من بعيد بجردها الخفيف ومشيتها الرشيقة يحيّيها المارة وتحيّيهم، وفي وفاتها حزن عليها معظم سُكّان اخريبيش وحضر مأتمها في شارع الجهاني كِبار الشخصيّات في بنغازي ووجهاء برقة وأعيانها ومنهم رأيت شخصيات من عائلات لطيوش وكويري والبعجة والكيخيا والعنيزي وبوغرارة وقرقوم وكانون وبشّون والكوافي وغيرهم، كما رأيت الوالي "حسين مازق" والزعيم "المبروك البسيوني" والوزير "عبدالمولى لنقي"..

.. ترك موتها فراغاً كبيراً في البيت، فاشتقنا لمشاكستها كما اشتاقت الحاجة صالحة لصوتها الطالع دوماً من دارها العتيقة التي أغلق بابها الطويل على خزائنها في الجدار، وعلى سريرها العتيق وحصيرها الأصيل ونشّاشتها القديمة الملسوعة بنار كانونها الصغير الذي أصبح مع الزمن وعاء رماد، وظل النطع الأبيض النحيف وحيداً، حزيناً على فراق صاحبته الجليلة التي فارقته دون وداع.