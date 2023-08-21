«ما عندك فيه ما تقول!»

كان قد ورث عن والده محبة الكلمة، ومتعة التدبر فيها وتفسيرها، وعمل زمنا في سفارة بلاده ببلد عربي، فأحبه وطنا ثانيا، واستمر يتنفس عشق الشعر والطرب والكلمات. أقام هناك، وقرر الاستقرار في ذلك البلد، وأسس عملا يتكسب منه، ويوفر له حياة كريمة، ويرسل منه ما يعين والدته التي ظل وفيا لها، وسندا لأشقائه، حتى أتموا تعليمهم، ونجحوا في تخصصاتهم.



ظلت والدته تلح على عودته إلى مدينته، وسألتني بصفة شخصية أن أقنعه بالعودة، فهي تعرف عمق علاقتي به وبوالده. عندما طلبت منه العودة، لحاجة والدته إليه، لم يتردد. جاءني بعد شهرين من عودته، وأخبرني أنه يحتاج إلى مساعدتي في إقناع والدته بالموافقة على عودته إلى عمله بالبلد الذي أحبه. قال لي: «إنها تريدني أن أتزوج، وأنا أيضا أنوى ذلك، ولكنني لست مستعدا لهذا المشروع الآن!. أريدك فقط أن تقنعها أن الله سبق ذكر المال قبل البنون في آياته الكريمة، عندما نبهنا إلى أن {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا}».

واستطرد: «إنها آية واضحة، بسيطة ومهمة للغاية، وهذا التسبيق لم يكن بالصدفة!. أخبرها أين هو الزوج وحياة الأسرة السعيدة من دون المال، يعني على الإنسان أن يسعى لتوفير المال، ليؤسس الحد الأدنى على الأقل لتربية أطفاله! ثم يتزوج».

أعترف بأنني لم أنتبه لذلك من قبل، وإن كنت قد وجدت في رأيه طرفة!، واقتنعت والدته، وعاد «الزناتي خليفة» ابن صديقي إلى مساحة أخرى من أرض الله، سعيا وراء قناعاته.



الروائي البرازيلي «باولو كويلهو»، يقول: «ليس هناك سوى شيء واحد يمكنه أن يجعل الحلم مستحيلا.. إنه الخوف من الفشل!». يتحدث النص عن قناعته بأن المرء عندما يؤخذ بأحد ما يتعصب له، ويود أن يعرف كل شيء عنه. وعندما تعجبت صُحفية يابانية من إعجابه بالكاتب «هنري ميلر»، أخبرته أنه كان متزوجا من سيدة يابانية، وأنها تستطيع أن تأخذه إليها، وكان يعرف ذلك، ولكنه وجدها فرصة للحديث معها، وأخذته عبر أحياء متهالكة إلى أن وصلا شارع قال عنه: «لا بد أن الشمس لم تعرفه قط، لأن جسرا ضخما كان يمر من فوقه.

نحو المنطقة المواجهة اتجها، وصعدا مبنى متهالكا، ودخلا «بارا» خاويا تماما سوى من «هوكي ميلر»، ومنه اتجها نحو بيتها غير البعيد عن مكان لقائهما بها، حيث أخبرته أنها التقت به عندما كانت تحضر ماجستير في «لوس أنجليس»، وتعارفا وتزوجا، على الرغم من فرق السن بينهما، البالغ خمسين عاما، وعاشا فترة طويلة سعيدة من حياتهما في باريس».



ثم يصف لنا خيبتها التي تحدثت عنها متبسمة عندما أخذ أقاربه وزوجاته ثروته كلها، واستطردت: «..ولكن أحد لم يستطع أخذ سعادتي بحياتي وذكرياتي معه، ونهضت نحو البيانو، وعزفت له وللصحفية المقاطع والأغاني التي تغنيا بها معا، وشاركها صحبة الصحفية. ولما أسدلت غطاء البيانو، وعادت إليهما، وجلست متبسمة بتأثر، قالت لهما: «لم يكن الأمر يستاهل أن أقاتل من أجل الميراث، فلقد كان الحب يكفيني». اختتم «كويلهو» قائلا: «إنها قالت ذلك بعد أن فهمت الشعور الذي انتابنا. نعم، فهمت أن الحب كفاها، فغاب حقدها ومرارته!».



ولماذا كتبت لكم هذا المقال؟ أقول لكم إنه في مجمله حالة إنسانية يعيشها المرء كل يوم، ولكن أعجبني بحق قدرة هذا الروائي الفائقة في نقل الخلجات الإنسانية ببراعة جراح ماهر، ويكتبها بقلم ينبض حبا وإنسانية. ومع ذلك، خطر على بالي أحد أروع من عرفت في حياتي، كان يردد عندما يكون الأمر يتعلق بالأمور الحياتية الإنسانية: «نعم الحب أروع بكثير من كنوز الدنيا»، ويصمت قليلا، ثم يضيف ساخرا: «لكن -الدورار- ما عندك فيه ما تقول!».