حوش أحمد الجهاني (3-1)

.. بين بيتنا القديم في شارع "ميلاد باله" وبيت "الجهاني" بضعة أمتار تقطعها قدمايَ الصغيرتان للعب في سقائفه طوال النهار والحديث مع العمّة مبروكة في المساء والنوم على ركبتي الجدّة "صالحة"، تلك العجوز البيضاء النحيلة الطيِّبة التي بالرغم من حياتها المستقرّة في بيت الباشا "أحمد سعيد الجهاني" الكبير، والد السادة خليفة وسعيد وسعد الجهاني رحمات الله عليهم، إلّا أنها ظلّت بكراً حتى وفاتها عن عُمر ناهز المئة عام، فلم تتزوّج مُطلقاً وداخرت كُل حياتها في خدمة أحمد الجهاني الصغير ابن العمّة "مبروكة الجنجان" الشهيرة بين عائلات وسط البلاد بـ "مبروكة الجهانية" وهي أخت الأعمام محمد ولامين من الأب، وعوض ومحمد وآمنة وعلي عيسى البرعصي من الأم، وشقيقة بوبكر وأبي "زنقي بوسيف الجنجان" الذي كان يعمل سائقاً في وزارة الصحّة، فتربّيت على يديه بعد وفاة والدي وزواجه من والدتي وعمري ستة أشهر.

وكان مهرها الوحيد هو حضانتي والعيش معها ورعايتي في مدينة موحشة تعجُّ بالغرباء وتفترس الضعيف، ففتحتُ عينيّ على عصاميته وحظيتُ برعايته الكاملة ودلاله رغم حياة العوز في تلك الفترة، وأن أحمل اسمه زمناً في المدرسة وفي الشارع وبين الناس، فقضيتُ نشأتي وطفولتي في حي اخريبيش ببيت "التراب" الملاصق لبيت الحاجة فاطمة "المجرابية" تلك العجوز "القابلة وطبيبة العرب" التي عالجتني من "الحلق" ومن "الحصبة" وأنا رضيع، ومن "الطيرة" وأنا أحبو، وغمرتني بالخراريف الساحرة حتى أنام على ركبتيها، فعشتُ بين حكايات الجدّات مستمتعاً بطريقة السرد التي أشبعت مخيلتي وأنا صغير، ولأرى في وجوه الناس بعد ذلك بعض تلك المعاناة القاسية التي أنتجتها الأسطورة وتمثلت أمامي في حياة المدينة القديمة.

.. في بيت "أحمد الجهاني"، الذي عشتُ فيه معظم أوقات طفولتي، كنتُ أستقي المعرفة بجمال المكان ورحابته الأثرية من خلال شكل البناء العثماني الأصيل، بالباب الكبير بخشب الزان المنحوت وقوس بروازه الحجري المنقوش وطقاقته الذهبية الدائرية السميكة، وبمدخله الواسع الذي يفضي إلى مجموعة ردهات عالية مسقوفة بقضبان خشبية منحوتة بشكل هندسي عريق وخزائن مدفونة في الحيطان، مثله في الغُرف المستطيلة ذات الأبواب الطويلة والنوافذ القصيرة التي تفتح على فناء واسع تتوسطه "بحرة" وحوض زهور مستطيل وماجن في الجدار بضلفة طويلة لطالما أحببتُ أن أسمع فيه صوت الجردل المعدني وهو يرتطم بالماء فأسحبه ثقيلاً والماء ينساب منه بصوت عذب كأنه شلّال نهر.

.. كان لي في ذلك البيت الكبير أختٌ من الرضاعة اسمها فاطمة، وهي ابنة أخت أحمد الجهاني، ولنحافتها وسمرتها وشعرها القصير وشقاوتها وشراستها معي في اللعب، سمّاها أبي "بقيقة" نسبة للبقّة، وكان إن التصق بها هذا اللقب حتى كبرت وتزوّجت وأنجبت وصارت جدّة.. فزمان عندما يبكي الرضيع وأمه بعيدة عنه تتلقّفه أي أم بجواره وتلقمه ثديها، ولا تنسى أن تقول لها "اولدك بكا ورضّعته"!..

.. في بيت "التراب" كانت لدينا قطّة لونها برتقالي على أبيض، نظيفة وملمسها ناعم مثل النطع.. تلعب مع الدجاجات الأربع الحُمر، وتشرب من حليبي وتأكل من خبزي، وكنتُ أحياناً أمسك بها من رقبتها وأسحبها نحوي ومن غبطتي أضغط عليها بقبضتيّ فتزمجر وتقفز من حجري بعيداً تنفض جسدها ثم تربض تراقبني من بعيد وأنا أضرب نحوها في الهواء.. تلك القطة ذات العينيْن الزرقاوين كانت صديقتي في حوش التراب، تأكل معي الأرز من صحني الصغير وأزحفُ مثلها إلى قن الدجاج حيث ينقرنا الديك ويطير، ثم نتوجّه إلى حيث تزقزق العصافير عند رائحة الماء قرب تلك "البئر" العميقة المغطاة بقطعة خشب اسطوانية دائمة البلل، فكانت تشدّ ثيابي إلى الخلف وتمنعني من التقدُّم نحو البئر وأنا أقاومها بالزحف والصراخ حتى ينهال عليّ فجأة ظِل أمي فتحملني إلى الدار وتلحق بنا القطة تموء.

.. من يصدِّق أن تلك القطة علّمتني المشي..؟! فعندما كنتُ أحاول الوقوف بساعدي على حجر الزير عند المدخل وأبدو أرقص مبتهجاً لوقوفي وحدي على قدميّ كانت تلك القطة تبتهج معي فتستدير وترفع ذيلها لي فأمسك به وتبدأ تخطو بهدوء وأنا أخطو معها، وتكرّرت المحاولة كلعبة حتى صرتُ أخرج إليها أمشي بحذر فتدور حولي مسرعة حتى أكاد أقع، ثم أقعُ فعلاً فأمسكُ بقبضتيّ عليها أسحبها نحوي وأرتمي إليها وترتمي إليّ.

.. أثناء مناسبة سعيدة في بيت جدّتي "شريفة" بـ "فيا مصراتة" بجوار عمارة "كانون" في ضوضاء النساء ورائحة "العصبان" كنتُ بينهن أمشي خطوتين وأقع إلى الأرض وأبكي.. في صباح اليوم التالي "قطعوا قيدي" بأن أحضر العمّ علي البرعصي "قفة" بها حلوى وبسكويت" وشدّوا بيني وبينها خيطاً رفيعاً، وحين أوقفوني لرؤية الحلوى من بعيد مشيتُ نحوها خطوات لينقطع الخيط وأصل إلى الهدف دون أن أقع، فزغردت النساء فرحاً وضحك العمّ علي قائلاً لأمي مازحاً "ابسطي يا مسعودة، أهو العبيدي مشا في حوش البراعصة".. كان رجلاً حنوناً رحمة الله عليه، كما حنان جدّتي النجمية "شريفة" وكُل العمّات الطيِّبات اللائي عرفتهن في ذلك البيت الكبير منتصف الخمسينيّات، والصدفة العجيبة أنني مثلما مشيتُ لأول مرة في حوش البراعصة في بنغازي، أمشي اليوم كهلاً على أرض البراعصة بالبيضاء التي تزوّجتُ فيها وصادقتُ أهلها وكانت مسقط رأس أبنائي.