أنا لا أفكر.. إذن أنا موجود

تقريبا كل الأصوليات في العالم تعتمد التلقين وليس التفكير، وهكذا تجد نفسها في مواجهة العلم والفلسفة. العلم يعتمد على المنهج التجريبي فما يتحقق في المختبر يمكن نقله إلى الواقع، وثمة علوم تجريدية مثل الرياضيات والفيزياء الفلكية تعتمد على المعادلات، واحتاجت البشرية لسنوات طويلة لتتحقق من توقعات أينشتاين في نظريته النسبية، وأيضا فيزياء الكم لماكس بلانك، بينما تعتمد الفلسفة على تحليل المفاهيم بعيدا عن المنهج التجريبي، في حين أعفت الأصوليات نفسها من عناء التفكير، فما قاله السلف صحيح دون مناقشة.

ولد عبدالله بن عباس في السنة الثالثة من الهجرة، أي أنه كان في العاشرة من عمره عندما توفي الرسول، وثمة من يقول أنه كان في الثالثة عشرة، والعباس بن عبدالمطلب لم يغادر مكة عندما هاجر الرسول وصحابته، وبعد فتح مكة ظل يعيش فيها، وهذا يعني أن ابن عباس قد يكون زار المدينة مع والده عدة مرات، ومع ذلك روى ابن عباس 1660 حديثا عن الرسول مباشرة، أليس من حقنا أن نتساءل كيف جمع ابن عباس كل هذه الأحاديث؟.

في المرويات الإسلامية ثمة أكثر من شخصية لابن عباس، فعند السنة هو «حبر الأمة»، و«ترجمان القرآن»، وعند الشيعة هو مجرد خائن، ولا ينسى الشيعة تخلي ابن عباس عن ابن عمه علي ابن أبي طالب، الذي عينه واليا على البصرة فاستولى على بيت مال المسلمين وهرب بالأموال إلى الطائف. ثمة من ينفي هذه الرواية ولكن موقف ابن عباس السياسي منذ مغادرته معسكر علي بن أبي طالب يصب في مصلحة الأمويين، وحتى عندما ثار عبدالله بن الزبير على الأمويين لم يؤيده ابن عباس، ولذلك حظي ابن عباس بمكانة خاصة لدى الحزب الأموي، أما الحزب العباسي فقد جعل منه «حبر الأمة» فهو الجد المؤسس لهذا الحزب من قريش. في الحقيقة انتقلت السلطة من الطلقاء إلى الطلقاء، فالبيت الأموي دخل إلى الإسلام بعد فتح مكة، وكذلك العباس بن عبدالمطلب الذي لم يعلن إسلامه إلا بعد فتح مكة، وهذا لم يلغ التنافس بين الهاشميين والأمويين الذي بدأ قبل الإسلام بسنوات طويلة.

العقل الأصولي أعفى نفسه من التفكير فكل ما قاله السلف صحيح، فمثلا يروى عن ابن عباس أنه قال، إن الله خلق العالم منبسطا على ظهر حوت. كيف يمكننا تصديق ذلك ونحن نرى الكرة الأرضية من خارجها ولم نر الحوت بعد؟. لعل ابن عباس تأثر بأحبار اليهود الذين تحولوا إلى الإسلام، وعلى رأسهم كعب الأحبار ووهب بن منبه وابن سلام، الذين لازمهم أكثر مما لازم الرسول، وأخذ عنهم كل القصص التوراتية التي عرفت فيما بعد باسم الإسرائيليات، وربما تحول ابن عباس في العصر العباسي إلى منجم للحصول على فتاوى لم يجدوها في القرآن، مثله مثل أبي هريرة الذي تحول إلى الإسلام في الثلاث سنوات الأخيرة من حياة الرسول، ومع ذلك روى 5374 حديثا، من بينها حديث لم ينسبه أبوهريرة للرسول، يقول إن ملك الموت عندما أرسل ليقبض روح النبي موسى، صفعه موسى صفعة أطارت عينه من محجرها، فعاد إلى الله فأصلح عينه وأرسله مرة أخرى إلى موسى فقبض روحه، هل نبقى ضحايا لذلك الانقلاب الكبير؟ الذي يصفه المفكر جورج طرابيشي بالانقلاب على إسلام القرآن لصالح إسلام الحديث، أليس هذا الاستسلام هو الذي جعلنا مجرد كائنات غير عاقلة؟ تكتفي بالحفظ والتلقين وتعادي كل من يحاول استخدام خلايا مخه، وهكذا انتقلنا من استعمار إلى استعمار، وأطول هذه الحقب تحت الاستعمار العثماني الذي حوله الأصوليون إلى دولة خلافة لا يجوز الخروج عليها، أما الأسانيد فموجودة في الأحاديث الضعيفة وليس في القرآن الذي يقول «وأمرهم شورى بينهم»، هذه الآية التي علقناها على برلماناتنا على الرغم من أنه لم يستشرنا أحد. يؤمن العقل الأصولي بالمبدأ القائل «أنا لا أفكر إذن فأنا موجود»، ولكنه وجود صوري خارج التاريخ، فالأصولي مثل البدوي لا تاريخ له.

التاريخ يعتمد على التراكم، بينما الأصولي والبدوي يعتمد على ما قاله السلف، ومثل هذا العقل لن يخرجنا من هذا الحضيض. سئل أحد شيوخ الأزهر لماذا تقدم الآخرون وتأخر المسلمون، فأجاب إن الله سخر لنا الكفار لخدمتنا. من الواضح أنه لم يفكر إلا في سيارته وثلاجته ومكيفه وهاتفه النقال والقنوات التلفزيونية التي يظهر على شاشاتها، ولم يفكر أبدا في صنع هذه المنجزات، وحتى لو فكر في ذلك فليس لديه ما يقدمه، إلا ما يجبر التلاميذ على حفظه، لهذا يفخر الليبيون بأنهم بلد المليون حافظ، في عصر تستدعى فيه المعلومة وتخزن بلمسة زر، ويمكن للمرء أن يحمل في جيبه ما كانت تحمله القوافل من كتب.

متى نفخر بأننا بلد الألف مخترع والألف مفكر والألف عالم في العلوم الحديثة، وليس علم الرجال والجرح والتعديل.