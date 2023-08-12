فهم المزاج

انقضت مهلة مجموعة غرب أفريقيا لقادة انقلاب ميامي بلا نتائج ملموسة تكفل العودة للحياة الدستورية في النيجر أمام رفض المجلس العسكري الحاكم للتسوية السياسية المطروحة من الوفود الدولية المتوافدة للعاصمة ميامي. فيكتوريا نولاند، مساعدة وزير الخارجية الأميركي، حطت بالنيجر لأجل التفاوض مع الانقلابيين، إلا أنها أقرت في تصريحات متلفزة بأنها تقود جولات تفاوض «صعبة وقاسية» مع العسكر.



رغم التحمس النيجيري والبنيني لمهاجمة النيجر وإزاحة أهل الانقلاب في ميامي حسب تصريحات أبودجا، إلا أن بلينكن، وزير الخارجية الأميركي صرح من باريس الاثنين الماضي بأن «الدبلوماسية هي أفضل السبل لحل الأزمة الراهنة في غرب أفريقيا». بما يعكس حقيقة أن الوضعية عسكريًّا هناك تواجه صعوبات حقيقية بحسب تصريحات جنرالات مجموعة إيكواس بغرب القارة نهاية الأسبوع الماضي.



من المؤكد أن أكثر الدول تضررًا في حالة نشوب حرب على النيجر ستكون الجزائر وليبيا كونهما يتشاركان خطًّا حدوديًّا مع النيجر في منطقة صحراوية تنشط فيها القاعدة وحركة تحرير الطوارق الساعية لتحقيق حلم دولة أزواد.



تصريحات بلينكن عبر أثير فرنسا الدولية الاثنين الماضي بخصوص الأزمة النيجرية لم تكن فرصة طيبة إعلاميًّا لتلمس أي نوع من التفاصيل الجديدة نوعيًّا تتضح معها الرؤية عن ملامح الاستراتيجية الأميركية العشرية التي صرح بها في وقت سابق بأن ليبيا مبرمجة فيها ضمن شعار الاستراتيجية الفضفاض في «منع الصراع وتعزيز الاستقرار» لتستمر البلاد بتوفير ثروتها الغازية والنفطية لسوق حلفائها في القارة العجوز أمام مجريات الحرب الجارية في أوكرانيا.



بات العالم يدرك أن فاغنر اليوم متواجدة بشرق ليبيا، وأنها تتعمق في أفريقيا وتحديدًا بمنطقة الساحل بما يحرج الغرب عمومًا؛ إذ يجدون أنفسهم على جبهة ثانية في حربها مع موسكو، فكيف تفسر لنا من أسمت نفسها «نحن الأغلبية الصامتة» الآن وهي تتحدث عن ضرورة أن نتفهم «المزاج البرقاوي» في خضم كل ما جرى ويجري!، وخاصة الآن وفاغنر ترتع بيننا، وحرب تُقرع طبولها فرنسيًّا على أعتاب جنوب يجنح منا بوعي منه أو بدونه بسبب الممنوعات السياسية والأخرى المفروضة عليه بسبب تعالي الشمال وواقعية التهميش، وكل حقائق الإهمال للجنوب.

كيف تفسر لنا تلك الأغلبية الصامتة موقفها حيال الاستراتيجية الأميركية العشرية الخاصة بليبيا بعد أن عرفنا من بعض الأصوات فيها بأن «برقة تستحق اهتمامًا خاصًّا» كما جاء في لقاء ببعض المثقفين هناك مع السيدة كارولاين هورندول سفيرة المملكة المتحدة في ليبيا يونيو الماضي.



العشرية الاستراتيجية الأميركية كخطط متعلقة بست دول أفريقية منها ليبيا أحالها الرئيس بايدن للكونجرس آخر مارس الماضي بقصد «دعم الانتخابات، ودعم باتيلي، والتشديد على خروج فاغنر» وفق حساب تابع لشؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأميركية على موقع تويتر حينها، وهي الخطط التي تتمازج مع قانون الهشاشة الدولية الساعي لتغيير أوضاع دول الصراعات ضمن دمج المساعدات الأميركية في خمسة برامج تجريبية لهدف استقرار البلدان المعرضة للخطر قبل وبعد نزول الأزمات. حق السؤال الآن وفاغنر ما زالت في شرق البلاد وفوضى المليشيات بغربها أن نتساءل في أي من ملفات خطط التجريب نقبع! وأن نتساءل عن مدى حيوية دبلوماسية «المحافظة على زخم الانتخابات» كما تعبر لندن دائمًا، ونحن نعايش وطيس حرب التصريحات بين أجنحة أرباب المشهد والسيد باتيلي في الأيام الأخيرة الماضية من عمر أزمتنا البائسة بنا وبأربابنا.



طبول الحرب التي تقرع على أعتاب الجنوب لن تحلها ملايين الدولارات التي ستُقدم لاحتواء حركة النزوح ضمن قانون الهشاشة المذكور، لأن النزوح لليبيا أعتاب هجرة للشمال الرامي لترسيخ ليبيا أرض موطن لا أرض عبور لأوروبا، ولن تفلح حتمًا؛ إذا ما اندلعت الحرب في النيجر، حالة التجييش في الساحل والصحراء أمام كل الحركات المسلحة والأخرى الإرهابية، لأن الفوضى هي المناخ الملائم لنشاط الإرهاب أمام حقيقة مأزق البرخان الفرنسية بمالي، وعجز قوات الخوذ الزرقاء «مينوسما» بمنطقة الساحل، وأمام كل الانتقادات الموجهة لقوات دول الساحل الخمس المتعلقة بعدم التنسيق فيما بينها، وكذلك في مواجهة كل الاتهامات المتكررة لتلك الجيوش بانتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 2017 على الأقل، بما يؤجج حالة الشقاق بين العسكر والمدنيين، وبين الراعي والقروي بتلك المرامي بالساحل بسبب حالة التمييز المتبعة من قبل القوات المسلحة المحلية كما هو الحال ببعض دول الساحل.



فاغنر في ليبيا لن تقف بعيدة عما سيجري بمنطقة الساحل عمومًا، والغرب إذا ما قامت حرب النيجر لن يتغاضى عن الفاغنر في ليبيا مما سيجر البلاد إلى فوضى أخرى ستضيف إلى مسلسل الصدام الدامي وحلقات فشل التكنوقراط وكل الدم المهدور وقصص الفساد لدينا وحقائق الترهل السياسي لمؤسساتنا في الغرب والشرق التي ما زالت تتبجح بشرعيتها لا باقتراع حر ونظيف؛ بل تتبجح بشرعية ولسنوات وهي وليدة تأويلات لقرارات خاصة بعمليات سياسية دولية تظل عقيمة، وما زالت تتمعش وإياها جميعًا في كواليس فتراتنا الانتقالية البائسة المسنودة بدبلوماسية «المحافظة على زخم الانتخابات» حد السأم.



فاغنر في ليبيا مأزق حقيقي يتربص بنا ككل المليشيات والكيانات الأخرى، وعلى النُخب الليبية التي تلتقي بالغرب وسفرائه بالبلاد أن تتحدث عن المزاج الليبي لا المزاج البرقاوي وأن تضغط لأجل المزيد من التفاصيل عن حالة أمننا ضمن الاستراتيجية الأميركية العشرية المعلنة كخطة سياسية، طالما انعدم وجود رأي عام بالبلاد يطالب بانتخابات واستقرار، ووجدت كُتل أسمت نفسها نخبًا في بلاد الصمت المطبق وفاغنر تتخذنا قاعدة خلفية لها في منطقة الساحل الأكثر اشتعالًا اليوم.