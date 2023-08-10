ما بعد الاستعمار ما بعد المعتقل

يركِّز قراء ونقاد الأدب الليبي على أدب السجون والمعتقلات الليبي «فترة حكم العقيد القذافي» فقط وتكاد تنعدم القراءات والدراسات لما قبل تلك المرحلة من أدب السجون الذي أنتجه الليبيون فترة الحكم الملكي مثلًا، تكفي الإشارة إلى أن الجزء الأكبر من إنتاج محمد الشلطامي الشعري عن السجن كان فترة المملكة، والإنتاج الأهم لأدب السجون الليبية كان فترة الاحتلال الإيطالي؛ حيث هيمن شعر المعتقلات على إنتاج شعراء ليبيا الشعبيين من داخل المعتقلات الفاشية الإيطالية؛ بل إن تجربة المعتقل في أبشع صوره لا تتجلى بكل مرارتها وآلامها إلا في أدب تلك المعتقلات الفاشية، واستطاع ذلك الأدب أن يرسم ويرسخ في الذاكرة والخيال الليبيين إلى الآن صورة المعتقل الفاشي كهولوكست وإقامته دولة مستعمرة لشعب فقير وأعزل.

«أدب السجون والمعتقلات» في ليبيا متجذر وعريق، ورغم ذلك ما زال بعيدًا عن الاهتمامات النقدية الليبية والعربية.

رغم طغيان الشعر على أدب المعتقلات الليبية إلا أن الحكاية والسيرة في شكلهما الشفهي احتلتا حيزًا مهما في ذلك الأدب، ربما سهولة حفظ الشعر حافظت على ذلك الإنتاج بشكل أفضل، بينما تنوعت أشكال السرد الشفهية للحكاية والسيرة وتغيرت من راوٍ لآخر ومن حقبة لأخرى.

الكاتب عمر الككلي كتب قراءات نقدية في القصة القصيرة والرواية فتح بها نافذة جديدة على القص الليبي، أطل وجعلنا نطل معه من خلالها على مشهد متنوع وثري وغير مكتشف نقديًّا، مما يجعل هذه القراءات متميزة في ذهابها أعمق وأبعد بحثًا عن جوهر القص كفن وكنتاج اجتماعي وتاريخي أنتجه أفراد متميزون.

الككلي كاتب القصة القصيرة يقدِّم لنا قراءة لنماذج من القصة القصيرة في ليبيا ليس كعمل فني فقط؛ بل كإنتاج تجربة اجتماعية وتاريخية لأفراد امتلكوا وطوروا أدوات التعبير والتصوير عن تلك التجربة؛ لذا تتداخل في هذه القراءات سيرة الكاتب «في الهنا والآن» مع سيرة فن القص وتطور أدواته.

يختار الككلي الرواية النسائية الليبية من تجارب الليبيين الروائية ليقرأها لنا من منظوره الفني والاجتماعي التاريخي.

ما لفت نظري في هذه القراءات هو مشروع نقدي لابد أن يشرع لنا أفقًا آخر وهو أطروحة أدب ما بعد السجن، الذي يتماس دون شك مع أطروحة أدب ما بعد الاستعمار؛ حيث يكتب السجين السابق قصًّا يرسم صورة مختلفة للوطن وللمجتمع وللواقع وللعالم وأيضًا للذات، تختلف وقد تناقض صور ما قبل السجن كما اختلفت صورة الوطن والعالم في أدب ما بعد الاستعمار الذي أنتجه أدباء البلدان التي استقلت عن مستعمريها.

أدب ما بعد المعتقل أو ما بعد السجن هو أدب عن حياة السجن بكل ما فيها من آلام وعذابات وأحلام ويكتبها في الغالب سجناء عاشوا تجربة السجن وخاصة السياسي، وكتبوا عنها شعرًا أو نثرًا قصائد أو حكايات أو مسرحيات أو مذكرات.

الككلي كان أحد رواد هذا الأدب «نثرًا» في ليبيا، فكتب القصة القصيرة التي تناولت تجربة السجن وما بعد السجن.

تجربة الككلي الثقافية والأدبية تشكلت بدايات نضجها كغالبية جيله كموجة ثانية لأدب ما بعد الاستعمار، وتميزت هذه الموجة بالتعبير عن الإحباط والخيبة التي عانتها أجيال ما بعد الاستقلال والإحساس بالخيبة لما آلت إليه مشاريع الدولة الوطنية وتجربة ما بعد الاستعمار.

قراءات الككلي ذكية ومكثفة، تكشف لنا منجزنا القصصي من منظور ما بعد الاستعمار وما بعد السجن وهو منظور يفتح كواه الككلي، فتجربته الأدبية والثقافية شكل السجن وما بعد السجن الجزء الأهم فيها وخيبة أجيال في مشاريع دول الاستقلال كانت نقاط تشكلها، لتكون الحرية، حرية الإنسان «الفرد»، وحرية المجتمع «الوطن» هاجس أدبه وقراءاته، ولتكون النظرة المتفحصة للواقع وللإنسان بدقة وتيقظ الحواس في السجن وبانطلاق واتساع البراح الحلم..