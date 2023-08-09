(احنا والنيجر جيران)

ما يُميِّز كُرة الثلج أنَّها كلما تدحرجت إلى أسفل، ازدادت سرعة، وكبرت حجمًا، وثقلت وزنًا، واشتدت خطورة. وما يحدث لدى جيراننا في النيجر، منذ الانقلاب العسكري في 26 يوليو المنصرم، لا يختلف عن وضعية تدحرج كرة ثلج. فالأحداث تتسارع، وتنذر باحتمال نشوب حرب أخرى في الجوار الليبي، تضيف نارًا أخرى، إلى تلك الملتهبة منذ أسابيع في السودان. ومن المحتمل جدًّا، أننا قريبًا سوف نشهد تدفق الهاربين من نيرانها المحتملة عبر حدود ليبيا الجنوبية، وتزايد أعداد المهاجرين. ولأن المثل يقول "رزق الهبل على المجانين"، فإن أخبارًا مثل هذه، ستكون بالتأكيد سارة جدًّا لمهربي البشر، وتجار السلاح والمخدرات، ومن على شاكلتهم.

التهديدات باللجوء إلى التدخل العسكري، من قبل الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، المعروفة اختصارًا باسم «إيكواس» بهدف إرجاع الحكم المدني بقوة السلاح، تقابلها تهديدات من مالي وبوركينا فاسو بإعلانهما أن أي تدخل عسكري في النيجر هو إعلان حرب ضدهما. قادة دول «إيكواس»، يوم الأحد الماضي، بالعاصمة النيجيرية أبوجا، أمهلوا قادة الانقلاب في نيامي أسبوعًا فقط للتراجع من المشهد. المهلة انقضت يوم الأحد الماضي، وقادة الانقلاب تحسبًا للخطر، أغلقوا الفضاء الجوي أمام حركة الطيران. والعالم في انتظار خطوة «إيكواس» المقبلة.

أسئلة عديدة تطل برؤوسها. وعلى سبيل التذكير: هل ينفذ قادة «إيكواس» وعيدهم، ويغامرون بإرسال قواتهم إلى نيامي؟ وإذا كان الكيُ بالنار آخر وسائل العلاج، فلماذا لجأ إليه أولئك القادة، قبل أن يستنفدوا وسائل العلاج الأخرى؟

في الأيام التالية للانقلاب في نيامي، تحولت العاصمة النيجيرية أبوجا، إلى غرفة عمليات حربية لقادة دول «إيكواس»، تحت قيادة الرئيس النيجيري الجديد بولا تينوبو، لأن نيجيريا تتولى رئاسة المجموعة حاليًا. ومن هناك، تدار المعركة ضد القادة الانقلابيين في النيجر. أول القرارات كان تعليق عضوية النيجر في المجموعة، وإغلاق الحدود معها، ووقف التعاملات التجارية، وسحب السفراء. الحكومة النيجيرية قامت من جانبها، بخطوة أحادية، تمثلت بوقف تزويد النيجر بالكهرباء، فغرقت نيامي في الظلام. ووقف المعاملات التجارية مع النيجر رفع أسعار السلع بمختلف أنواعها. وفي الجبهة المقابلة، تتخندق مالي وبوركينا فاسو، تدعمان الانقلابيين، وتتوعدان باللجوء إلى استخدام السلاح، في حال تعرض النيجر إلى تدخل عسكري. وزراء الدفاع في دول «إيكواس» التقوا في أبوجا، يوم الأربعاء الماضي، ووضعوا خططًا للتدخل. وفي ذات اليوم، في العاصمة النيجرية نيامي، حلَّ وفد يمثل قادة دول «إيكواس» بنيامي على أمل التفاوض لإيجاد مخرج سلمي. إلا أن قادة الانقلاب رفضوا مقابلة الوفد، وعاد الوفد بيدين فارغتين. وأشارت وسائل إعلام غربية إلى أن وثائق مُسربة من أبوجا، تشير إلى قيام نيجيريا بتحشيد قواتها على الحدود الجنوبية للنيجر.

اللافت في الأزمة النيجرية، أن الدول الأوروبية أدانت الانقلابيين مطالبة بعودتهم إلى معسكراتهم، وإرجاع الأمور إلى ما كانت عليه، وقامت بسحب مواطنيها من النيجر، ووقف المساعدات التنموية والمالية. لكنها لم تتورط حتى الآن في التهديد بتدخل عسكري، أو إعلان دعمها لتدخل عسكري من قبل دول «إيكواس». فرنسا، على وجه الخصوص، حرصت على أن تنأى بنفسها عن أي دعوة لتدخل عسكري في النيجر، حتى من بعيد، رغم وجود 1500 من قواتها في النيجر. ولكن هذا لا يعني أنها تمانع في قيام دول «إيكواس» بتدخل عسكري في النيجر، كما يؤكد معلقون غربيون. ولم يصدر عن حكومة باريس بيان بتأييدها لتدخل عسكري. حتى بعد أن أعلن الانقلابيون وقف تصدير اليورانيوم، الذي تعتمد عليه المفاعلات النووية الفرنسية في تشغيلها، وقطعوا العلاقات الدبلوماسية مع باريس، وانسحبوا من اتفاق التعاون العسكري. والمعلقون الغربيون لا يتوقفون عن التحذير من مغبة سقوط النيجر بين يدي موسكو بكين. وعلى ما يبدو، فإن العلامات الدالة على الطريق الذي يقود إلى حل دبلوماسي لم تتضح بعد، أو أزيلت عمدًا. وفي كل يوم يمر، تزداد الكرة الثلجية في النيجر ثقلًا وكبرًا وحجمًا وخطورة. وعلى الأطراف، يقف مقاتلو تنظيم القاعدة، وداعش، وبوكو حرام، على أهبة الاستعداد متربصين، ومتحينين الفرصة للانقضاض.

منظمة دول «إيكواس» فشلت سابقًا في التعامل مع أزمة انقلابات عسكرية حدثت في غينيا، ومالي، وبوركينا فاسو. وأن العقوبات التي فرضتها على تلك الدول زادت في معاناة شعوب تلك البلدان، ولم تؤدِ إلى تراجع الانقلابيين، والعودة إلى معسكراتهم. والأسوأ أن الانقلابيين، في تلك الدول الثلاث، لجأوا إلى موسكو والصين طلبًا للمساعدة. ومن المرجح أن القادة الانقلابيين في نيامي سيقتفون أثرهم، خاصة أن أبواب موسكو وبكين مفتوحة، وعلى استعداد لتقديم المساعدة، مقابل توطيد مصالحهما في تلك البقعة من أفريقيا، لملء ما يتركه تراجع النفوذ الفرنسي والغربي من فراغ، وبأسرع ما يمكن.

فهل تنجح مساعي وقف كرة النيجر الثلجية عن التدحرج، أم أنها وصلت نقطة اللاعودة؟ السؤال يظل بلا إجابة. ولكن المؤكد أن ليبيا ستطالها تداعيات الصراع النيجري، وأن قوافل المشردين واللاجئين والمهاجرين سوف تتزايد، بشكل ملحوظ، في الأيام القليلة القادمة.