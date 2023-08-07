طه حسين: المبصر الوحيد في بلاد العميان

هذا العام تكون قد مرت 97 عاماً على صدور كتاب طه حسين «في الشعر الجاهلي». في كتابه شكك طه حسين في طريقة وصول هذا الشعر إلينا، ورجح أنه شعر منحول كتب في عصر التدوين في القرن الثاني الهجري، وركز على شخصية أقدم هؤلاء الشعراء «امرؤ القيس بن حجر» ابن ملك كندة، وهي قبيلة يمنية قحطانية وليست عدنانية، ولكن شعر امرؤ القيس جميعه كُتب باللهجة القريشية التي كتب بها القرآن، ولأنه يمني وابن ملك يرجّح أنها كانت قريبة من حضرموت، وبالتالي فهي ليست قبيلة بدوية، وإنما قبيلة مستقرة وعلى دراية بفنون العمارة اليمنية، ولكن معلقة امرؤ القيس تبدأ بالبكاء على الأطلال، «قفا نبكي من ذكرى حبيبٍ ومنزلٍ بسقط اللوى بين الدخول فحومل»، وهذا لا يقوله إلا شاعر بدوي يصل إلى الديار فيجد قومه قد رحلوا فيبكي ما تبقى من أطلال، كما قال طه حسين في كتابه إن الشخصيات الدينية التي وردت في الكتب المقدسة، مثل إبراهيم وإسماعيل ليست شخصيات تاريخية، وسنعتبرها شخصيات تاريخية عندما نجد آثارها المادية التي تؤكد وجودها، وهكذا ألقى ذلك الكفيف حجراً في المستنقع الآسن الذي يعيش فيه المبصرون، وواجه طه حسين عاصفة من النقد والاحتجاج والتكفير.

بدأت برفع قضايا ضده من بينها قضية رفعها شيخ الأزهر، كما وصلت القضية للبرلمان المصري حيث ندد بها حزب الوفد الليبرالي وزعيمه سعد زغلول، بينما وقف حزب الأحرار الدستوريين مع طه حسين باعتباره أحد قادة الحزب، وخرجت مظاهرة لطلبة الأزهر للتنديد بطه حسين قبل أن يقرأوا كتابه، واستدعي طه حسين للتحقيق معه أمام النيابة العامة، حيث اكتفى المحقق بقفل القضية لعدم اكتمال أركان الجناية، مما اضطر طه حسين لسحب كتابه وإلغاء الفصول المثيرة للجدل، وإصدار كتاب آخر بعنوان «في الأدب الجاهلي».

كل ما فعله طه حسين هو أنه نقل منهجاً جديداً في التحليل التاريخي، ليطبقه على نظام ثقافي عطّل التفكير واعتمد على النقل. المنهج الديكارتي الذي نقله طه حسين أثار فزع حراس النظام الثقافي، فهبو هَبة رجل واحد للدفاع عن ذلك النظام الذي عاشوا في ظله ينقلونه جيلاً وراء جيل دون تفكير تقريباً، وكأنهم يعكسون الكوجيتو الديكارتي، فبدلاً من «أنا أشك إذن أنا أفكر إذن أنا موجود»، كانوا يؤمنون بكيجيتو آخر وهو «أنا لا أشك إذن أنا لا أفكر إذن أنا موجود»، وكلمة كوجيتو اللاتينية تعني المبدأ الذي انطلق منه ديكارت لإثبات وجوده أولاً، قبل أن يثبت الوجود من حوله، وبالرغم من بساطة المبدأ إلا أنه كان حاسماً، فالعلم يبدأ بالشك للوصول إلى اليقين من خلال التجربة، وما لم يقله طه حسين في كتابه هو التشكيك في ما وصلنا من عصر التدوين، بما في ذلك الأحاديث النبوية التي دونت بعد مئتي عام من ظهور الإسلام، بما في ذلك كل المدونات الكبرى مثل صحيحي البخاري ومسلم، وكتب السيرة وفي مقدمتها سيرة ابن هشام التي نقلها عن ابن اسحاق، وما لم يتطرق له طه حسين هو أن هؤلاء الشعراء تطرقوا في قصائدهم لكل شيء من حياتهم إلا دياناتهم، فلا وجود للآلهة التي يعبدها العرب قبل الإسلام، مثل اللات والعزى ومناة وهبل، وهو ما يؤكد أنها كتبت بعد الإسلام بسنوات طويلة، ومارس الرقيب سلطاته في استبعاد كل ما يعارض المعتقد الجديد.

ولد طه حسين في إحدى قرى المنيا العام 1889، وفي الثالثة من عمره فقد بصره بعد أن أصيب بمرض في عينيه عالجه أهله بالطرق التقليدية فتسببوا في فقدان بصره. كان يمكن لذلك الطفل الصعيدي أن يتعلم في الكتاب، فيحفظ ما يلقنه الشيخ وهو الذي لم ير من هذا العالم إلا الظلام، وحدث له ما حدث لأبي العلاء المعري الذي أصيب بالجدري، فوضعه أهله في لحاف مطلي بالعصفر، لذلك يقول أبو العلاء أنه لا يذكر من الألوان إلا اللون الأحمر، وهو لون العصفر الذي ظل يراه حتى انطفأ بصره، ولكن على غرار المعري لم يستسلم طه حسين لنظام التلقين، وظل عقله يتساءل لماذا وكيف، حتى وصل إلى الأزهر وهناك اصطدم بالعقلية الجامدة المسيطرة على المؤسسة، فغادره غير آسف إلى جامعة القاهرة حيث وجد الأجوبة لأسئلته المستفزة، ولم يكن المشوار سهلاً لكفيف لم تتوفر له كتب مطبوعة بطريقة بريل، ولكن إرادته الفولاذية وعناده الصعيدي مكناه من الحصول على شهادة الدكتوراه قبل أن يتوجه إلى السوربون، حيث حصل على أعلى الشهادات ويعود ليلقي حجره الصغير في المستنقع الآسن.

نقل لنا الأزهري الصعيدي رفاعة الطهطاوي الصدمة الحضارية، بعد أن أُوفد مع أول بعثة لفرنسا في عهد محمد علي، كانت مهمته الحفاظ على عقيدة الطلبة من أي انحراف، وعاد الجميع بعقيدة سليمة ما عدا الطهطاوي الذي اكتشف مقدار تخلفنا ومقدار تقدمهم، إلا أن طه حسين الذي لحق بالطهطاوي بعد سنوات طويلة عاد ومعه الجواب عن السؤال المؤرق «لماذا تخلفنا وتقدم غيرنا».

لعل أخطر كتاب لطه حسين ليس كتابه «في الشعر الجاهلي»، وإنما كتابه «مستقبل الثقافة في مصر»، الذي - في تقديري - لم يقرأه أي حاكم حكم أي بلد عربي.

تذكرني قصة طه حسين بقصة كتبها القاص والكاتب الإنجليزي جي اتش ويلز نشرت عام 1904 بعنوان «بلد العميان»، حيث يسقط أحد متسلقي جبال الأنديز في أميركا الجنوبية في وادٍ معزول، ليكتشف أن كل سكانه من العميان منذ عدة أجيال، بعد أن أصيب الجيل الأول بمرض غامض فقدوا على أثره البصر، وعندما اكتشف الوافد الجديد ذلك حاول أن يعيش بينهم بشكل طبيعي، ولكنه اكتشف أنه غير مقبول بسبب عينيه المبصرتين، وعندما ترضى أن تتزوج به إحدى الفتيات يشترط العميان عليه أن يفقأوا عينيه، ولكنه يحاول الهرب من ذلك الوادي المعزول دون جدوى. طبعا جي أتش ويلز عندما كتب هذه القصة لم يكن يفكر في مجتمعاتنا المتخلفة، وإنما كان يفكر كأحد ممثلي امبراطورية استعمرت معظم العالم، وما قد ينشأ عن الاكتشافات الجغرافية لشعوب معزولة منذ زمن بعيد، ولكن دون أن يدري أنه كان يكتب عن المجتمعات العربية، لدرجة أنني على يقين أن طه حسين كان المبصر الوحيد في بلاد العميان.

بعد قرابة قرن من صدور كتاب طه حسين ما الذي تغير في هذه الربوع؟ تقريباً لم يتغير شيء باستثناء أن الليبرالية النخبوية التي عاشها طه حسين نائباً ووزيرا تآكلت، ولم يبق منها إلا أغنية محمد عبد الوهاب «محلاها عيشة الفلاح»، ثم جاءت سلسلة الانقلابات العسكرية لتحرق كل شيء، لولا جملة هيغل التي تقول «كل ما هو واقعي هو تاريخي»، بمعنى أنه بالرغم من كل هذا المشهد المأساوي فإننا نتقدم. نعم، لا نزال عمياناً، ولكن أناملنا ستتعلم كيف تبصر.