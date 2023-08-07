عن الأدب والنسوية

منذ سنتين نشرتُ مقالاً عنوانه (النسوية بعيون أوروبية). أود أن أعتذر لكم، أولاً بسبب تسرعي في نشره، وثانياً لأنني لم أعطِ هذا الكتاب، بالغ الأهمية حقه، وثالثاً، عن مغالطة مرعبة اكتشفتها مؤخراً، إذ إنه بسبب تشابه الأسماء أسندتُه إلى كاتب ذكر، في حين أنه لكاتبة أنثى! يبدو لي أن سبب تسرعي مرجعه التزام الكاتب، أي كاتب، بمقال يومي أو أسبوعي، أو حتى شهري، فإن ضاق وقت كتابته، وحل موعد نشره، يتسرع الكاتب في مادته، والتسرع في الكتابة حالة تتخلق فيها الأخطاء.



الكتاب، الذي أشرت إليه، يستحق قراءة متأنية وفهم الكثير من توضيح، وتفسير، كاتبته للكثير من آرائها وانتقاداتها لنصفنا الرائع الجميل، وهذا رأي شخصي وليس تزلفاً لسلوى الحياة وبهجتها. الكاتبة بام موريس (Pam Morris) باحثة مستقلة، شغلت كرسي أستاذ النقد لمركز أبحاث الأدب والتاريخ الثقافي في جامعة ليفربول، ولها العديد من المؤلفات. وموضوع الكتاب مؤسس على اختلاف هذا الأدب النسوي، وأنه اختص النساء، ليس بسبب الاختلاف البيولوجي؛ ولكنه ناتج عن اختلاف التنشئة الثقافية بين الرجال والنساء. والكتاب من إصدارات المجلس الأعلى للثقافة، في مصر، تحت الرقم 474.



تعريفات موسعة، وعديدة، يقدمها الكتاب عن (النسوية والأدب)، محدداً مصطلحات ومفاهيم للنقد الأدبي النسوي. مستنداً على نظريات، وآراء مفكرين عديدين مستخلصاً، حقيقة أدبية خلاصتها: «إن النسوية مفهوم سياسي مبنى على رأيين أساسيين، أولهما: أن (الأنثى والذكر) نوعان قائمان على عدم المساواة بين الجنسين، وأن ذلك ليس بسبب ضرورة بيولوجية، لكنه بسبب فروق تؤسسها الثقافة بينهما.



غير أن اهتمامي، أو بمعني أدق توضيح، هذه الفروق من خلال مقتطفات، وردت في الكتاب من نصوص ثقافية شعرية ونثرية تناولت هذا الموضوع، وما تأسس عليها من أعمال نقدية تناولت النسوية وأدبها، تأسست من قراءات لعدد من الأساليب والتقنيات الوصفية، ومصطلحاتها. وردت كأجوبة عن أسئلة أبرزها الكتاب تتلخص في التساؤل التالي: «ما هي النسوية؟ ماذا يعنى أن تكون نسوية؟ ما الغرض من النقد الأدبي النسوي؟ كيف يمكن أن يؤثر في طريقة قراءتنا له؟ ثم ما الذى يربط دراسة الأدب بهذا الجدل السياسي والأخلاقي؟».



(جين أوستن) الراوية التي أمتعت أجيالاً بروايتها الشهيرة: (كبرياء وأحكام مسبقة Pride & prejudice) وهي الرواية التي كانت ضمن منهج الآدب بقسم اللغة الإنجليزية في الجامعة الليبية، فتقول الأديبة: «من فضلك لا تشر إلى أي أمثلة في الكتب، لقد امتاز الرجال عنا في حكي قصصهم، فقد كان التعليم العالي حكراً عليهم، والقلم طوع بنانهم. لن أسمح للكتب بإثبات أي شيء غير ذلك!».



ولعل كاتبَ بريطانيا الشهير، الذي اشتهرت كتاباته بعد رحيل جين أوستن بحوالي عقدين، كان يسخر من الكتابة النسائية عندما قال، في أول روايته (مذكرات بيكو بك): «السيدة ليو هنتر مجنونة بالشعر، يا سيدي، إنها تعشقه، بل يمكن القول بأن روحها وعقلها مضفوران وملتفان بالشعر. وقد كتبتْ بعض القصائد المبهجة، وربما أنك سمعت قصيدتها (أنشودة لضفدعة محتضرة) يا سيدي؟».



كثيرة هي الاقتباسات التي وظفتها الكاتبة، غير أنني توقفت كثيراً أمام ما كتبته الروائية والشاعرة البريطانية (شارولوت برونتي)، التي استهلت موضوعها عن (النسوية) برأي يقول: «لو تمكن الرجال من أن يرونا كما نحن بالفعل، ستقل دهشتهم، لكن غالباً ما تكون لدى أمهر الرجال وأحدّهم ذهناً أوهام عن النساء. ولأنهم لا يقرأونهن في ضوء حقيقي فإنهم يسيئون فهمهن، سواء خيرهن أو شرهن.

إن المرأة الصالحة لديهم شيء غامض: نصف ملاك؛ والمرأة الشريرة: دائماً شيطان». لأنني تساءلت، بيني وبين نفسي، كثيرًَا: «هل فقط المرأة هي كذلك؟ أم الرجل كذلك أيضاً..». ولكنني وصلت، بيني وبين نفسي، إلى حقيقة توصلت إليها الكاتبة في النهاية، عندما تناولت نشأة المرحلة النسوية الحديثة، التي أرجعتها إلى ستينيات القرن الماضي، وبيّنت خيبة أمل النساء في الذكور الذين «يتشدقون بعبارات منمقة عن حرية النساء، ودعواتهم بمساواتهن، وانتهي الأمر أنهن من يصنعن الشاي لهم». الكتاب بحق يستحق قراءة متأنية، من النساء والرجال أيضاً.