قصة وقراءتان

قصة أحمد إبراهيم الفقيه «الرجل الذي لم يشاهد في حياته نهراً» من القصص التي تحتل مكانة متميزة في المدونة القصصية الليبية لتغلغلها في جانب من جوانب الشخصة الليبية وتصويرها على نحو فانتازي (وحتى كاريكوتوري = ساخر).

ما أعاد هذه القصة إلى ذاكرتي المقال الذي كتبه منصور بوشناف عنها، ثم المقال الذي كتبه جمعة بوكليب تفاعلاً وتكاملاً مع مقال منصور.



وأنا هنا أعقد مقارنة بين المقالين لاستجلاء الإطار الفكري الذي أطر كلا منهما.

تتلخص القصة في أن رجلاً جالساً في أحد مقاهي طرابلس صار يرى الرجال حوله وقد صاروا جمالاً، ويتصور الفتيات يتحولن في الليل إلى نعاج تربط من أعناقها في البيوت حول أوتاد. ويعزو ذلك ليس إلى أنه لا يوجد في المدينة، أو البلد، نهر، وإنما لأن غالبية الرجال والنساء لم يشاهدوا في حياتهم نهراً.

وينغمر في تصور كيف ستكون البيئة جميلة والحياة سلسة والعلاقات بين البشر، بالذات بين الرجال والنساء، مريحة ومنفتحة.

يصف منصور بوشناف هذه القصة بأنها «قصة عبقرية وشجاعة» كتبها «أحمد إبراهيم الفقيه» في سبعينيات القرن الماضي، معبراً عن هواجس ومخاوف جزء صغير من المجتمع الليبي في تلك الحقبة الثورية من زحف الريف على المدينة والبادية على كل شيء. ويرى أن «المدينة الهشة لم تستطع المقاومة واستسلمت، وشرعت تبدون مظاهر حياتها». ويمضي بوشناف إلى القول أن في هذه القصة «يبدو السبب الأساسي لهذا العداء هو الجفاف والصحراء، وما طبعت به تلك الصحراء طبائع البشر وأعراف المجتمع، وعاداته وتقاليده، وتناقضه مع حياة الاستقرار والتحضر التي تنتجها بيئة المياه والأنهار، وذلك صحيح إلى حد كبير».

ويطرح سؤالاً مهماً هو «ولكن لماذا ثقافة الصحراء والجفاف ظلت سائدة في ليبيا للآن على الرغم من الاستقرار، وتوافر سبل العيش المادي العصري؟». ليجيب «أعتقد أن السبب الأهم لهذه الهيمنة الثقافية البدوية على العقل والوجدان الليبيين هو عدم العمل من قِبل الدولة والنخب الثقافية والسياسية على توطين ثقافة الاستقرار والحداثة عبر التعليم أولاً، والعمل الثقافي والإعلامي ثانياً».



على حين يرى جمعة بوكليب أن «غياب المرأة وافتقاد الحب كان هاجسه [الفقيه] الملازم والمؤلم، وحائط مبكاه، وحافزه الذي لا يتوقف طول مسيرته القصصية. ومن الممكن جداً، بل من السهل جداً، تتبعه ورصده من خلال ما تركه لنا من مجموعات قصصية لا تُنسى، وطدت من مكانة القصة القصيرة الليبية محلياً وعربياً، وخلدته». ويربط بوكليب بين هذا «الهاجس» واختيار الفقيه «الاختفاء خلف اسم أنثى: ليلى سليمان، وباسمها كتب ونشر العديد من المقالات الصحفية، وأثار العديد من القضايا على لسانها». وأن هاجس «غياب المرأة / الحب [كان] حاضراً كأقوى ما يكون [في هذه القصة].

بمعنى أنه لا وجود في القصة لامرأة ولا حديث عنها». ويرى أنه «قد يكون لزحف البدو على المدينة، كما أشار الصديق بوشناف في مقالته، تأثير على ذلك الغياب للمرأة بسيادة ثقافة بدوية ذكورية، لا مكان فيها للمرأة، ولا تبدو فيها إلا كظل هامشي بعيد». إلا أنه «ربما لا يمكن قراءة أعمال المبدع المرحوم الفقيه، خاصة في تلك الفترة الزمنية، من دون أخذ ذلك الهاجس في الاعتبار، فهو الأساس الذي شيّد عليه المرحوم الفقيه صروح عالمه القصصي المدهش، واستحق بجدارة وصفه

بـ«شحاذ الحبّ».



الحقيقة، أريد أن أسجل اعتراضاً مبدئياً على إسناد صفة «شحاذ الحب» هذه إلى أحمد إبراهيم الفقيه. لا أذكر الآن تفاصيل مقال رمضان سليم، الذي اقترض منه بوكليب هذه العبارة، لكنني أعتقد أنها هناك كانت مسندة إلى شخصيات القصص، وليس إلى القصاص، مثلما هي هنا.

افتراق الرؤية التحليلية التي انطلق منها بوشناف، ثم بوكليب، واضح جداً. فالأول ينطلق من رؤية حضارية، على حين ينطلق الثاني من رؤية نفسية، ليس لتحليل شخصية القصة، وإنما لتحليل شخصية القصاص، وهذا مجال خارج عن النقد الأدبي. ولم أستوعب ربط بوكليب بين تخفي الفقيه في سلسلة مقالات خلف اسم ليلى سليمان و(شحاذة الحب).

لكن هناك أكثر من إشارة حضارية في مقال جمعة عندما ذكر أنه «قد يكون لزحف البدو على المدينة، كما أشار الصديق بوشناف في مقالته، تأثير على ذلك الغياب للمرأة بسيادة ثقافة بدوية ذكورية، لا مكان فيها للمرأة، ولا تبدو فيها إلا كظل هامشي بعيد»، وأن «الحالة القصصية الغرائبية التي أبدعها الكاتب، وغمرت أجواء تلك القصة، هي وصف لما أحدثه ذلك الغياب [غياب المرأة] من تداعيات، ومثله رمزياً غياب النهر بتجلياته المختلفة، على اعتبار أنه رمز للحضارة والتمدن، والمرأة في القلب من ذلك الرمز».

أعتقد أن إشارة بوشناف إلى قصة إبراهيم الكوني «إلى أين أيها البدوي؟» إشارة بالغة الأهمية. فالقصتان تسيران في سبيلين متعارضين. ففي حين تمثل قصة الفقيه رثاء للمدينة، تمثل قصة الكوني رثاء للبداوة التي تقتحم المدينة لكنها تصدها وتنغلق أمامها وتصيبها بالتوهان.

* بخصوص قصة أحمد إبراهيم الفقيه «الرجل الذي لم يشاهد في حياته نهراً».